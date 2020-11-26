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الرئيسية | خارج الحدود | استئناف محاكمة رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي

استئناف محاكمة رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي

استئناف محاكمة رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 26 نونبر 2020 - 20:45

رفضت محكمة، الخميس، طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول "شخصياً" الاثنين أمامها، ما يعني أن المحاكمة، الأولى من نوعها في فرنسا، ستتم قبل نهاية العام.

وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر عند الساعة 13,30.

وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير (73 عاما) بطلب تأجيل لأسباب صحية على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي "تتلاءم حالياً" مع مثوله أمام محكمة باريس، مع "الالتزام التام بقواعد التباعد".

وخلال فترات الاستراحة من الجلسة، بدا ساركوزي الذي ارتدى بدلةً قاتمة ووضع كمامة، مسترخياً، حيث كان يمازح محامييه ويتحدث إلى الصحافيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المحاسبة الخميس 26 نونبر 2020 - 21:22
هذا رئيس سابق وبقدو وقامتو عادي يحاكموه ويتحراو بعد الجلسات وحنا لا حسيب ولا رقيب للمفسدين كيفما كانت رتبهم للاسف هذي ماغادي ينقلوها ويطبقوها هههه حيث اغلبهم غادي يتحاسب ولكن يمهل ولا يهمل عز جلاله
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