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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان الأوروبي يدين تدهور الحريات في الجزائر‎

البرلمان الأوروبي يدين تدهور الحريات في الجزائر‎

البرلمان الأوروبي يدين تدهور الحريات في الجزائر‎
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 21:58

صادق البرلمان الأوروبي، الذي التأم في جلسته العمومية، عشية الخميس ببروكسيل، على قرار طارئ يدين تدهور الحريات في الجزائر.

وتعد هذه ثاني مرة خلال عام يعتمد فيها البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يدعو الجزائر إلى احترام حقوق الإنسان، ويُشهد المجتمع الدولي على وضعية الحريات الخطيرة في هذا البلد.

وأدان القرار، الذي جرت المصادقة عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، "قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات".

وبعد التذكير بقرار البرلمان الأوروبي لـ28 نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات، وقرار 30 أبريل 2015 بشأن سجن نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في هذا البلد، وكذا التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية عبر العالم، التي نشرت في 15 يونيو 2020، أكد النص المعتمد اليوم أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين إلى الحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، "ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون".

ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي، أيضا، ضمن هذا القرار أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، "تستمر في التدهور، والقيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19 ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير".

كما أعرب القرار عن القلق، في السياق الحالي للقمع بالجزائر، "إزاء حالات التعذيب في مراكز الشرطة وبالإدارة العامة للأمن الداخلي في الجزائر العاصمة، كما هو الشأن بالنسبة للسجين وليد نكيش"، مشيرا إلى الاعتقال التعسفي للصحافي خالد درارني، لسبب وحيد هو تغطية المظاهرات المرتبطة بالحراك، مؤكدا أنه، منذ استمرار احتجاجات الحراك على الإنترنيت للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، "تم تشديد القيود على حرية التعبير والقيود المفروضة على الصحافيين، لاسيما من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وفرض الرقابة على البرامج التلفزيونية، فضلا عن اعتقال ومضايقة الصحافيين، والمسؤولين الإعلاميين، والمتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق المواقع الإخبارية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ali الخميس 26 نونبر 2020 - 22:06
Faute d'institution , l'État Algé:RIEN n'existe pas !
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13
2 - ايطاليا الخميس 26 نونبر 2020 - 22:09
حفظ الله السلطان محمد السادس وجعله في ميزان حسناته نفتخر بأننا من رعاياك يا صاحب الجلالة
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26
3 - كمال الخميس 26 نونبر 2020 - 22:12
هد الجنيرالا التي تحكم الجزاءير طغاو وتكبرو على الله وعلى عباد الله داخل البلاد وخارج البلاد لهم الله الجبار المتكبر الخالق القوي سبحانه وتعالى
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16
4 - حسن الخميس 26 نونبر 2020 - 22:13
في الجزائر هناك قمع لي للحريات ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتتطرق كدلك الى موضوع تسليحها جماعة إرهابية بالعتاد العسكري الثقيل من دبابات الى غير دلك مع العلم ان هاته المليشيات داخل أراضيها
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20
5 - اجديك الخميس 26 نونبر 2020 - 22:17
كنت اتابع في قناة جزائرية نقاش حول هدا الموضوع الدي صوت عليه البرلمان الاروبي بالإجماع وطبعا المغرب لم يسلم من الاتهام كون ان له يد في اتخاد هدا القرار، وافهم انت شي حاجة.... واش ماشي لحماق هدا اعباد الله...
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8
6 - ولد اسباتة الخميس 26 نونبر 2020 - 22:26
و قالك...تقرير المصير.
فاقد اشئ لا يعطيه ...على من كضحكو.
كيجي المنطق حتى لعند الجزائريين و ينتحر...أفيق أمولاي راه فلوسك ما دايما 15 سنة اللي بقات دالبترول جمع راسكم ...بقاو مقابلين احنا. حنا و الله العظيم ما مساليين ليكم عقنا بالبلان دالعصا فالعجلة...هرسنا المارش اريير و غاديين القدام دقا دقا زنقة زنقة و الفاهم يفهم دابا قبل مي فوت الفوت
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4
7 - فكيكي الخميس 26 نونبر 2020 - 22:32
هذا كلام صحيح يفضح تصلط ضغمة من الجنرالات على المواطنين الجزائريين .ويخوفونهم بأشياء لا وجود لها إلا في مخيمات الجنرال حتى لا ينفتح الشعب الجزائري على جيرانه ويكتشف مستوى الحريات التي يتمتعون بها.
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4
8 - المذغري الخميس 26 نونبر 2020 - 22:43
بالله عليكم هل دولة مثل كوريا الشرقية مؤهلة للدفاع عن حقوق الانسان و الدفاع عن حق الشعوب في تقريري مصيرها،ففي الوقت الذي تنفس فيه الشعب الجزاءري باءستقلاله عن فرنسا ءاذ به يسقط في فخ عصابة سيطرت على السلطة وعلى مقدرات وخيرات الشعب الجزاءري وبدرت 1000مليار دولار في عشر سنوات،وروج حاكمها الحي الميت لخرافة تنظيمه لكاءسين للعالم في سنة واحدة،لكن سرعان ما ءاكتشف العالم قدرة هاته البلاد تنظيم كاس العالم ولكن ليس في عالم كرة القدم،ولكن في المكر والخيانة والحقد والحسد ونكران الجميل.
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9 - Mosi الخميس 26 نونبر 2020 - 22:46
رسالة بسيطة للمواطنين الجزائريين..
في مصر الجيش يتدخل في كل صغيرة و كبيرة في البلد...لديه مزارع فلاحية و معامل اسباغيتي و مصانع حفاظات الاطفال و مصانع المياه المعدنية و يبني الطرق و المنشئات...
الشعب المصري يشتغل لدى الجيش المصري بالسخرة..ولتكون مواطنا دو قيمة في مصر يجب ان تتزلف و تتملق للجيش نظام ينخره الفساد.
و انتم ايها الجزائريون ستمشون في نفس الطريق..فجيشكم يتدخل في كل شيء...
لا يعقل ان يعطي رئيس الاركان تصاريح صحفية موجهة للمواطنين يوميا الجنرالات لا يجب ان يتكلموا..لا على التحديات و لا على سياسات البلاد و لا حتى على الحرب....
شنقريحة يطلق التصاريح في كل حدب و صوب مهددا و متوعدا و آمرا و ناهيا و موبخا...وهو لا يحق له ذلك...المفروض ان الذي يجب ان يتكلم هم الساسة من منتخبين و احزاب و جمعيات مدنية...اما العسكر فيجب ان يدخل تكناته ويصمت..ينفذ الاوامر فقط.
بالأمس فقط اشرف شنقريحة على عقود بيع شاحنات ينتجها الجيش للمؤسسات المدنية...وهذا ماظهر من جبل الجليد فقط..
ابحثوا عن الشركات التي يسيطر عليها الجيش في بلدكم و ستصدمون.
تحرروا من العسكر و إلا ضاع مستقبل ابناؤكم كما ضعتم.
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10 - houssat الخميس 26 نونبر 2020 - 22:50
المغرب متهم متهم من طرف العصابة راعية الإرهاب يجب على المغرب أن يشتغل جيدا على نقطة التهديد الأمني لجنوب المتوسط الذي يشكله العسكر الجزاءري بتصرفاتهم الشيوعية القديمة سبجعلون الجزاءر ليبيا جديدة ولكن هذه المرة المغرب لن يستقبل الثوار لأنه لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين
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11 - kkkk الخميس 26 نونبر 2020 - 22:52
اظن ان الاوربيين بدؤوا يستشعرون وجود خطر جدي على امنهم وان هناك نظام سياسي فاسد وقمعي للحريات العامة و اظن ان حكام قصر المرادية وجنرالاتهم سيكون مآلهم قريبا بجانب رفبقهم في درب الكفاح القدافي رحمة الله عليه
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