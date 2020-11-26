24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تراهن على مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
- كتاب جديد يبرز واقع أنظمة التقاعد في المغرب
- أحوجيل يلتقط ذاكرة "سغروشن" في إصدار جديد
- تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية
- مشكل الماء بالحبابيس
تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)
البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)
محكمة النقض تنهي مسار "إكديم إزيك" بتأييد العقوبات السجنية (5.00)
- القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو - (100)
- بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (100)
- قائد جيش الجزائر يحذر من حملات معادية مسعورة - (98)
- "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي - (83)
- الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرلمان الأوروبي يدين تدهور الحريات في الجزائر
صادق البرلمان الأوروبي، الذي التأم في جلسته العمومية، عشية الخميس ببروكسيل، على قرار طارئ يدين تدهور الحريات في الجزائر.
وتعد هذه ثاني مرة خلال عام يعتمد فيها البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يدعو الجزائر إلى احترام حقوق الإنسان، ويُشهد المجتمع الدولي على وضعية الحريات الخطيرة في هذا البلد.
وأدان القرار، الذي جرت المصادقة عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، "قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات".
وبعد التذكير بقرار البرلمان الأوروبي لـ28 نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات، وقرار 30 أبريل 2015 بشأن سجن نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في هذا البلد، وكذا التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية عبر العالم، التي نشرت في 15 يونيو 2020، أكد النص المعتمد اليوم أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين إلى الحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، "ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون".
ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي، أيضا، ضمن هذا القرار أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، "تستمر في التدهور، والقيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19 ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير".
كما أعرب القرار عن القلق، في السياق الحالي للقمع بالجزائر، "إزاء حالات التعذيب في مراكز الشرطة وبالإدارة العامة للأمن الداخلي في الجزائر العاصمة، كما هو الشأن بالنسبة للسجين وليد نكيش"، مشيرا إلى الاعتقال التعسفي للصحافي خالد درارني، لسبب وحيد هو تغطية المظاهرات المرتبطة بالحراك، مؤكدا أنه، منذ استمرار احتجاجات الحراك على الإنترنيت للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، "تم تشديد القيود على حرية التعبير والقيود المفروضة على الصحافيين، لاسيما من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وفرض الرقابة على البرامج التلفزيونية، فضلا عن اعتقال ومضايقة الصحافيين، والمسؤولين الإعلاميين، والمتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق المواقع الإخبارية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
فاقد اشئ لا يعطيه ...على من كضحكو.
كيجي المنطق حتى لعند الجزائريين و ينتحر...أفيق أمولاي راه فلوسك ما دايما 15 سنة اللي بقات دالبترول جمع راسكم ...بقاو مقابلين احنا. حنا و الله العظيم ما مساليين ليكم عقنا بالبلان دالعصا فالعجلة...هرسنا المارش اريير و غاديين القدام دقا دقا زنقة زنقة و الفاهم يفهم دابا قبل مي فوت الفوت
في مصر الجيش يتدخل في كل صغيرة و كبيرة في البلد...لديه مزارع فلاحية و معامل اسباغيتي و مصانع حفاظات الاطفال و مصانع المياه المعدنية و يبني الطرق و المنشئات...
الشعب المصري يشتغل لدى الجيش المصري بالسخرة..ولتكون مواطنا دو قيمة في مصر يجب ان تتزلف و تتملق للجيش نظام ينخره الفساد.
و انتم ايها الجزائريون ستمشون في نفس الطريق..فجيشكم يتدخل في كل شيء...
لا يعقل ان يعطي رئيس الاركان تصاريح صحفية موجهة للمواطنين يوميا الجنرالات لا يجب ان يتكلموا..لا على التحديات و لا على سياسات البلاد و لا حتى على الحرب....
شنقريحة يطلق التصاريح في كل حدب و صوب مهددا و متوعدا و آمرا و ناهيا و موبخا...وهو لا يحق له ذلك...المفروض ان الذي يجب ان يتكلم هم الساسة من منتخبين و احزاب و جمعيات مدنية...اما العسكر فيجب ان يدخل تكناته ويصمت..ينفذ الاوامر فقط.
بالأمس فقط اشرف شنقريحة على عقود بيع شاحنات ينتجها الجيش للمؤسسات المدنية...وهذا ماظهر من جبل الجليد فقط..
ابحثوا عن الشركات التي يسيطر عليها الجيش في بلدكم و ستصدمون.
تحرروا من العسكر و إلا ضاع مستقبل ابناؤكم كما ضعتم.