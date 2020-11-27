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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسارع الزمن لإنجاز "أنبوب الغاز" مع نيجيريا قبل المغرب

الجزائر تسارع الزمن لإنجاز "أنبوب الغاز" مع نيجيريا قبل المغرب

الجزائر تسارع الزمن لإنجاز "أنبوب الغاز" مع نيجيريا قبل المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:15

تسابق الجزائر الزمن من أجل تسريع الاتفاقية التي تجمعها مع نيجيريا بخصوص إنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء نحو أوروبا، وذلك تزامناً مع دخول مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب مراحله الحاسمة.

وكانت الجزائر وقعت اتفاقاً قديماً يعود إلى سنة 2002 مع نيجيريا من أجل إنشاء أنبوب للغاز عابر للصحراء، بتكلفة قدرت حينها بنحو 10 مليارات دولار، لكن هذا المشروع ظل جامداً بسبب عراقيل عدة واجهته، ثم تحركت الجزائر لإحياء الاتفاقية وتسريعها بعد توقيع الرباط وأبوجا مشروعا ضخما لنقل الغاز يستفيد منه حوالي 300 مليون نسمة ويهم أكثر من 13 دولة.

وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، خلال زيارته إلى نيجيريا يومي 25 و26 نونبر الجاري، إنه جرى الاتفاق مع نظيره النيجيري على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الثلاثة الرئيسية التي تجمع البلدين، وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية.

وحضر ملف الصحراء المغربية خلال أجندة الزيارة أيضاً، في إطار التعبئة المضادة التي يقوم بها الجار الشرقي لتطورات النزاع؛ إذ كشفت الخارجية الجزائرية أن بوقدوم ونظيره النيجيري تبادلا الآراء حول قضايا الساعة، مع "التركيز بشكل خاص على الوضع في مالي وفي منطقة الساحل وفي ليبيا، وكذلك الوضع في الصحراء، لا سيما على ضوء التطورات الأخيرة المثيرة للقلق الشديد في الكركرات".

رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري طمأن الجزائر بخصوص مشروع أنبوب الغاز خلال استقباله لصبري بوقدوم، وقال إن مشاريع مثل الطريق العابر للصحراء وخطوط أنابيب الغاز الدولية وغيرها من مجالات التعاون الاقتصادي سيعطى لها الاهتمام الكافي.

وتخشى الجزائر أن يتم مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، باعتباره من أضخم مشاريع الغاز في القارة، على حساب مصالحها في إفريقيا، خصوصا أن الموقع الجغرافي للمغرب هو الأنسب لنيجيريا لنقل الغاز إلى أوروبا.

وكانت حرب إعلامية ودبلوماسية قوية اندلعت بسبب مشاريع أنبوب الغاز النيجيرية المتوقعة مع المغرب والجزائر، وأكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح أن مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والجزائر، الذي تم الاتفاق على تسريع إنجازه مؤخرا، لن يلغي المشروع المغربي النيجيري المماثل.

وقال الرباح، في تصريح سابق، إن "المغرب لا يحسد الجزائر بعد توقيعها على اتفاق للإسراع في إنشاء أنبوب للغاز مع نيجيريا"، مضيفا: "لا نحسد الجزائر، ونتمنى أن تصلهم الرسالة، والكل سيربح من مشاريع الطاقة بإفريقيا التي تتميز بمنطق جهوي وليس وطني قُطري".

وبقي مشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا مجمدا لسنوات طويلة بسبب وجود عراقيل مالية وحتى أمنية، فيما ذكرت مصادر نيجيرية أن مشروع أنبوب الغاز مع المغرب يواجه أيضا صعوبات عدة تتعلق بالتكلفة المادية المرتفعة له وبمعارضة جهات نيجيرية معارضة لمصالح الرباط، وهو ما يفسر التأخر الحاصل في تنزيل المشروع على أرض الواقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - Agrzam الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:29
على الجزائر ان تسارع الزمن لانجاز متطلبات شعبها وان تهتم بشؤونها الداخلية...فهي تعيش في ورطة اوما عندها مادير بشي انبوب غاز هاد الساعة..حتى تفك حريرتها مع العالم...
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179
2 - مدوخ الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:30
الجزائر داخت بيها الحلوفة
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168
3 - علي نايت عمر الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:31
و ان شاء الله سنفوز نحن المغاربة بهذه الصفقة و ستكون ضربة قاضية لاعداء المغرب
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127
4 - مغربي قح الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:31
انبوب غاز مابين نيجيريا والجزائر يعني انه سيمر من عبر النيجر فقط للوصول الى الجزائر والكل يعلم ان النيجر من افقر دول العالم مايعني انها لا حاجة لها بالغاز والجزائر كذلك لا حاجة لها من غاز نيجيريا .في حين الانبوب مابين نيجيريا والمغرب سيمر عبر البينين والطوغو وغانا وساحل العاج ولييريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا يعني انه اكثر ربحا بالنسبة لنيجيريا ...
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154
5 - said الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:32
إذا كان المغرب ذكيا يجب ظفر بهاذا المشروع بأي تكلفة قبل الجزائر...يجب أن تكون المملكة هي القوة الوحيدة في المنطقة لكي تكون دول العالم مع المملكة في أي قرار
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96
6 - مشروعان... الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:33
.. مختلفان.
أنبوب نبجيريا الجزائر تجاري محض يمر عبر الصحراء للوصول إلى الجزائر ثم الى اوروبا.
انبوب نيجيريا المغرب اقتصادي نفعي يمر عبر عدة دول افريقية مطلة على البحر الاطلسي تستفيد منه عدة صناعات في تلك البلدان قبل ان يصل إلى المغرب ليلتقي مع الأنبوب الجزائري المار عبره الى اسبانيا.
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51
7 - Lamzabi الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:35
الحلم الذي يراودني هو خط البحري بين المغرب واسبانيا عبر جبل طارق على غرار خط فرنسا وانجلترا
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60
8 - الحرطاني هشام بلجيكا الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:36
والله لوكان جات على الحكومة الجزائرية أولوكان انبوب الاكسجين ليكنتنفسو بيه وهو هبة من عضمة الخالق لوكان قطعوه علينا بدون شفقة ولا رحمة الله. الوطن الملك تحية تقدير واعتزاز وحب للجنود الموجودة على الحدود
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62
9 - Amitié forte الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:36
فرنسا ستدفع الاتحاد الاروبي الى قبول انبوب حليفها وصديقها المغرب اما حكام الجزائر فيحلمون
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44
10 - عين بني مطهر الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:39
نتمنى الخير للجزائر ، فقط عليها أن تركز جيدا على جدوى هذه المشاريع العملاقة التي غالبا ما يكون الهدف منها هو منافسة المغرب قبل أن تكون لصالح الشعب الجزائري .عليها أخذ العبرة من مشروع تصنيع السيارات التي أنفقت عليه أموال ضخمة من أجل معاكسة المغرب و إجهاض تجربته في صناعة السيارات لينقلب السحر على الساحر و تذهب ثلاثون مليار دولار أدراج الرياح.
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48
11 - مواطن من المغرب الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:39
قد يكون هذا الأنبوب النيجيري الجزائري الأوروبي أكثر أمانا من أنبوب نيجيريا المغرب الذي سيمر من المنطقة العازلة التي تشهد مناوشات للبوليساريو من حين لآخر.. لكن الاتحاد الأوروبي كان ذكيا في ذاك المشروع إذ بمجرد ما يصل إلى الجزائر عليه المروو إلى المغرب ثم أسبانيا. وهذا سيرغم الجزائر على تأمين الخط في المنطقة العازلة للصحراء نحو المغرب
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-64
12 - ولد حميدو الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:42
لا يهمنا المنافسة الشريفة و لكن لمادا الجزاءر تملصت من المشروع عندما كانت عندها البحبوحة و الان تشاكس لان المغرب دخل على الخط و غير دلك فالمغرب يلعب دور الوسيط اما ربط انبوب الغاز فهو دولي و كدلك ما هو دخل قضية الصحراء في الاقتصاد
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18
13 - lmoubita الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:43
Il ne faut pas sous-estimer ce projet, nous sommes en guerre contre cet ennemi classique, ce gazoduc s'il passe par le Maroc il serait un coup supplémentaire dans le cœur de ce pays, un coup fatal. Le Maroc doit tout faire pour l'affaiblir car de plus en plus que cet ennemi est faible de plus en plus nous seront en sécurité et notre Sahara aussi
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18
14 - واحد من لمداويخ الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:47
ردا على : 4 - مغربي قح

أعد النظر في خريطة افريقيا ستجد عدة امكانيات أسهل وأقرب

مثلا : من نيجيريا عبر نيجر مالي ثم موريطانيا ويدخل الأنبوب إن شاء الله عبر صحرائنا إلى كل مدن الوطن
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12
15 - caprice الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:47
الجزائر تبحت عن مورد للغاز لتضل مصدر لاوروبا لان غازها اقترب من مرحلة عدم القدرة على التصدير حاليا ينتجون 800الف برميا و يستهلكمن 600الف يعنى المتوفر لتصدير 200الف وهوا ما يجعلها من صغار المصدرين و الارقام تقول انه بعد خمس سنوات لن يستطيعو التصدير لانهم يستعملون انتاجهم في توليد الكهرباء لم يعتمدو لا على طاقة ريحية ولا شمسية ولا كهرومائية الكل ينتج بالغاز
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11
16 - الكرة في ملعب نيجيريا الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:48
هل سيقبل حاكم نيجيريا المقترح المغربي ام الجزائري؟ ؟؟؟؟؟؟ نتمنى أن يقبل المقترح المغربي لأنه يمر ب13 دولة أفريقية وبالتالي سيساعد على تنميتها اقتصاديا.
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13
17 - علال الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:48
والله تعبنا وهرمنا من هد الجزائر
كل يوم على صفحات الجرائد الله يخد
فيهآ الحق يكفي الوايل والفقر لهيا
فيه.
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11
18 - جليل الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:49
كيف ما كان الحال فالاتفافية مع المغرب لانبوب الغاز يستفيد منها شعوب أفريقيا قبل غيرها والدين تسمونهم بالاستعمار وناهبي خيرات افريقيا وان لم تحركم كرهياتكم وخبثكم لاصلحتم مصفاتكم للاستفادة من خيراتكم انما ما شهد به سلال في معمل السيارات يؤكد الان في انبوب غاز نيجيريا ولن تفلحوا ان شاء الله لانه عمل وسياسة خبيثة.
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7
19 - عماد الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:49
يجب على المغرب استغلال هوس الجزائر بمضايقته وايهامها بأنه مقبل على مشاريع ضخمة و مكلفة مع دول افريقية عديدة لتسارع الجزائر للإستثمار في مشاريع مماثلة، أنا واثق أنها لن تقوم حتى بدراسة جدوى. هذا سيكلفها كثيرا ما سيقضي على احتياطها من العملة الصعبة و لن تيقى قادرة على مساندة البوليزاريو
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21
20 - محارب سابق الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:51
الجزائر همها الوحيد هو عرقلة الاقتصاد المغربي باي طريقة و لو بالخسارة و ها هي ستدخل اخطر نفق في حياتها الاقتصادية و هو انبوب الغاز مع نجيريا. لكن لا ضير فالمملكة المغربية الشريفة التي يتلى بها القران الكريم اناء الليل و النهار لا خوف عليها و الايام القادمة ان شاء الله سيظهر بكل وضوح هذا النصر من عند الله.
انتظروا فان معكم منتظرون ....
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12
21 - Fethi الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:58
انا لا افهم كيف لدولة مثل الجزاءر تصدر الغاز تريد ان تصدر غازا آخرا لدولة اخرى منافسة...فهم تسطا..لقال ان هاد الناس عشرة في عقل ماكانش غالط
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5
22 - فاسكا الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:59
نيجريا تعرف حق المعرفة ان الجزائر في طور الانهيار التام ومحاولتها البائسة هي فقط لدر الرماد في عيون الشعب وتنويم الحراك الدي فقد الثقة مطلقا في العصابة التي لامخرج لها سوى "تنحاو قاع"
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6
23 - Wasim الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:02
المملكة المغربية هي الأقوى في شمال إفريقيا بفضل الله وملكنا نصره الله
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2
24 - عبداللطيف المغربي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:03
...على الجزائر ان تسارع الزمن للبحث عن رئيسها المختفي منذ شهر.والذي لا يعلم اي احد هل هو من تعداد الاحياء او الاموات.اما انابيب النفط فيمكن للمغرب ان يلغي هذا المشروع لأن بعض التسريبات تفيذ ان الغاز موجود فعلا وبكميات وافرة في المغرب.بل هناك شركة انجليزية اكدت ان التصدير سيبدأ في 2021.واللي فيها الخير لبلادنا العزيزة الله اجبها.المغرب كبير على ىعضين. الذين يريدون شرا بمصالحه. قاتلهم الله...
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3
25 - المغربي الحر الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:04
يكفي تقرير الاتحاد الاوروبي الدي وصف حكام الجزائري تقريبا بالمجرمين و الجلادين في حق الشعب الجزائري..... اسائل النيجيريين من اين سيمر انبوب النفط الجزائري. من وسط البحر الابيض المتوسط.... هههه.... مستحيل و ان وقع سيكلف الجزائر المليارات التي لم تعد تمتلكها.... المغرب لن يقبل التعامل مع عصابة العسكر بعد اليوم و لن يمر الان اي انبوب من المغرب.... وكونوا اكيدين احتياطي الجزائر من النفط و العملة الصعبة لن يكفيها اكثر من 15سنة و بعدها لن يجد الشعب الجزائري ماء الشرب لانه ستتوقف المحطات الحرارية عن العمل.... لقد بددت عصابة العسكر اموالكم في نزاع لا يعني الجزائريين و المصيبة رغم مائات المليارات التي ضاعت بين اقتناء السلاح و كسب ولاءات ضد الغرب.... و بعد قرابة خمسين سنة.... المغرب عزل الجزائر و البوليساريو عن العالم الا من بعض الدويلات المسترزقة
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4
26 - الوجدي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:08
أنبوب الغاز النيجيري الجزائري منذ 2002 ولم يرى النور......هناك هواجس أمنية ستكون سببا في عدم نجاح المشروع فالارهاب يصول ويجول في صحراء النيجر. مما سيجعل الأنبوب عرضة للتفجير.
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3
27 - محمد علي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:08
معبر الكركرات هو النقطة التي افاضت الكاس . كشفت الجزائر على حقيقته فهو العدو البليد الدي سلم الكركرات الى المغرب لان شنقريحة وعصابته لايفهون معنى الحكمة .انهم فقط يتبجحون باحراق الشعوب الجيران اليس هدا بدولة ارهاب. يريدون انشاء 3 مشاريع مع نيجيريا في ظل ازمة اقتصادية جزائرية عارمة وحتى لو افترضنا دلك فانا الجزائر اصبحت من افقر الدول الافريقية لان شنقريحة بدر اوال الجزائر في شراء صواريخ اسكندر 500كلم طائرة سوخي الشبح وغيرهما .ولم يبق لشنقريحة الا ان برهن ارض الجزائر لروسيا . ادا وسيبقى معبر الكركرات الحد الفاصل بين الحكمة والحقيقة المغربية والوهم والمكر الجزائري .انه معبر الكركرات
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1
28 - أبو بكر الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:10
ربما أن من مصلحة نيجيريا أن يتم أنجاز الأنبوبين معا، هذا من ناحية المردودية ، و لكن الكلفة هي التي ستحسم في مثل هاته المشاريع .
أما ما أشار أليه المقال من وجود جهات داخل نيجريا تفضل أنجاز المشروع عبر الجزائر بدل المغرب انطلاقا من اعتبارات سياسية ، فهذا منطق بعض الاشخاص الدين قد يرمون بمصالح بلد بأكمله وراء ظهورهم فقط لارضاء نزواتهم الشخصية و ربما محاباة لاشخاص أخرين .
و لسوء حظ بعض البلدان ابتلاءهم بأمثال هؤلاء و الامثلة كثيرة " كوبا كاسترو - ليبيا القذافي - سوريا بشار - و ألمانيا هتلر - " و الامثلة كثيرة لشخصيات دمرت البلاد فقط الانها هي هي .
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0
29 - سين الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:15
أروبا تبحث حثيثا على استبدال جميع أنواع الطاقة الأحفورية بطاقات متجددة بريطانيا مثلا ستتخلى عن سيارات الدييزيل والبنزين بدءامن 2030 لصالح سيارات تعمل على الكهرباء. إذن على المغرب أن يطور منظومة الطاقات البديلة التي بدأها بورزازات.... لمصلحته ومصالح أوربا.
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3
30 - Moha Maroc haut et fort الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:18
حتى ولو وصل أنبوب الغاز إلى الجزائر، فهو حتما سيمر عبر المغرب باعتباره أقرب نقطة إلى أوربا، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأنبوب الحالي الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر التراب المغربي.
الله إهدي حكام الدزاير، لا مفر من التعاون مع المغرب والتخلي عن رواسب الفكر البومدياني باعتباره من أكبر المعادين للمغرب. عداء مجاني ومن غير طائل، عدا تصريف المشاكل الداخلية للجزائر عبر صنع عدو وهمي ودائم.
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3
31 - مواطن الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:21
المغرب سينشأ انبوب غاز متصل بالقمر ... هل يا ترى الجزائر ستصارع الزمن لانشاء نفس الانبوب كوبي كولي
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3
32 - المغرب الشامخ الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:27
الجزائر العسكرية الفاشية معقل كل شرور شمال أفريقيا ولدت كدولة بشكل قيصري سنة 1830 و منذ ذلك الحين وهي بدون هوية وذلك بشهادة كل المفكرين و حتى الجزائريين منهم و هي دولة غير متساوية وستبقى كذلك. من هذا المنطلق انا اقول ان الجزائر لم تبني ذاتها منذ الاستقلال إلى اليوم وهي تعيش في الشعارات الكبيرة وفي واقع الفقر و البطالة والتناقصات. وبالتالي فهي لن تنجح لا في الأنبوب ولا في غيره. الشيء الوحيد الذي نجحت فيه مع الفشل هي معاداة المملكة المغربية الشريفة العريقة ذات الحضارة الكبيرة و الأصول و الثقافة المتجدرة. و هي دولة قوية برجالها ونساءها وملكها وجيشها و مؤسساتها و هذا ما يرعب الجزائر العسكرية الفاشية. وعلى الجزائر ان تسأل التاريخ و تسأل القائد الذي استنجد يالمغاربة في تحرير القدس. و نحن المغاربة أبناء ابن تاشفين والمنصور الدهبي ومولاي اسماعيل ومحمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس يعرفنا التاريخ و يعرفنا الخصوم والاصدقاء.
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33 - ٠لا لفتح الحدود٠ الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:27
الارزاق بيد الله ، و التوفيق من الله ، فلا داعي للقلق ، المثل يقول : صياد النعامة يلقاها ، يلقاها ، الحمد لله لدينا غازنا ، و طاقاتنا النظيفة ، و التاريخ يسجل ، لو كان الخير في الحركيين ، لفعلوه في شعبهم قبل غيرهم. إنها عصابة تحكم الجزائر و سيأتي يومها ، إنقاد الوضع ليس بالغدر و السرقة يا حركيين ٠
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34 - عزيز الرباح الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:28
نتمنى ان يكون عزيز الرباح في المستوى الذي عهدناه في السيد بوريطة وينجح في تدشين هذا الانبوب قبل الجزائر
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35 - أمازيغيباعمراني الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:30
الجزائر تحس بخطر مرور أنبوب الغاز نحو أروبا ، لأن المغرب سينهي العقدة مع الجزائر فيما يخص أنبوب الغاز الجزائري المار من المغرب نحو أروبا ،
فأحسن شيء سيفعله المغرب هو إستنزاف الجزائر الذي سيؤدي لسقوطها كما فعلت أمريكا بالإتحاد السوفياتي بخدعة حرب النجوم .
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0
36 - مصطفى الوردي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:31
على المغرب ان لا يترك اي فرصة اقتصادية للجزائر فهي وكدلك جنوب افريقيا التي تنافس المغرب في اي استتمار في افريقيا وهما دولتان لهما من الغيرة والعداء للمغرب نصيب كبير
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37 - سيزار الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:35
على الجزائر ان تتخلص من عقدة ، كوبي كولي، فلقد اصبحث مسخرة و مهزلة العالم ، بكسلها و فشلها الذريع في إنتاج خارطة طريق خاصة بها
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0
38 - Sohaib xd الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:38
لاحظوا معي. هذا المشروع الذي كان في السابق يجمع بين الجزائر ونيجيريا منذ سنة 2002 حيث أن هذا المشروع توقف لعدة عراقيل ثم لما لاحظ المسؤولون الجزائريون بأن المغرب وقع في السنوات الأخيرة اتفاقية شراكة بينه وبين نيجيريا لما قام العاهل المغربي بزيارة لنجيريا لأجل مرور أنبوب الغاز من المغرب نحو أوروبا. قامت الدنيا ولم تقعد عند المسؤولين الجزائريين فتحركت الآلة العسكرية والمخابرات الجزائرية بالضغط على وزيرهم للشؤون الخارجية قصد تحريك ملفهم الذي يربطهم مع نيجيريا ثم انتقل هذا الوزير بسرعة البرق إلى هناك لا لشيء سواء معاكسة المغرب لأجل أن لايمر هذا الأنبوب من أراضي مغربية ويمر عبر الجزائر. انظر الى الحقد الساكن في قلوبهم لأجل أن لايكون المغرب هو السباق. حيث نرى المسؤولين المغاربة لايفعلون مثل هاته الأفعال الصبيانية أو الشيطانية ويتركون الأمر لله وحده هو الذي سينتقم من كل غدار كافر. تقريبا ملفهم منذ مايقرب عشرون سنة لم يتحرك حتى تحرك المغرب. ولكن في الأخير المغرب سينتصر وسيكون هو السباق بإذن الله رغم حقدهم وبغضهم وكراهيتهم. ربي كبير إن الله دائما مع الحق يمهل ولايهمل.
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39 - salim الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:38
لهذا السبب يضل المغرب عقدة الجزائر لأنها كانت تمني النفس بالولوج إلى المحيط الاطلسي عن طريق الدمية البوليزاريو وتقطع الطريق على المغرب للأيتعاون مع دول أفريقيا الساحل.
هيهات هيهات
الصحراء مغربية وستبقى كذلك إلى أبد الآبدين
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1
40 - Le révolté الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:41
Dans quelques années L'Algérie n'aura plus de gaz à exporter, elle n'aura que sa géographie à louer aux autres pays subsahariens riches en hydrocarbures pour envoyer leur gaz vers l'Europe. Donc ce gazoduc pour l'algerie est une affaire de survie économique dans l'absence d'une politique économique concrète.
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41 - rado الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:44
النمطق يقول أن نيجيريا عليها أن ترفض هدا المشروع مع الجزائر لسبب بسيط، ألا وهو أن الجزائر رفضته لما كانت نيجيريا في أمس الحاجة اليه، كي لا تكون هده الأخيرة منافسا لها في مجال المحروقات، لكن ما أن قرر المغرب، والمغرب بالضبط أن ينجز هدا المشروع، تحرك الحسد الأعمى الجزائري ودهب يهرول ويطلب ووو وكل هدا من أجل انتزاعه من المغرب، والسبب معروف جدا. فكما قال سلال وسيقول غيره من المسؤولين الحاليين إن كانوا في نفس وضعية سلال، إنه عمل جاهدا وبكل ما أوتي من مكر كي يدمر صناعة السيارات بالمغرب، ولم يفلح، آه يا مسؤولي الجزائر، لما تطمحون في رضى العسكر، تجتهدون بكل ما أوتيتوا من مكر ضد المغرب، ولما تسجنون تقولون الحقيقة من أجل احراجهم. م ن هيسبريس
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42 - حسام المغرب الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:46
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عن أَبي هريرة رضي الله عنه: أَن النَّبيَّ ﷺ قَالَ: واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، قِيلَ: مَنْ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذي لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
هذا مثل حكام الجزائر ! لماذا دائما يرون إنتصارهم في إفشال مصالح المغرب ؟! إذا كان المغرب وقع إتفاقية لتمرير خط الغاز النيجيري نحو أوروبا فلماذا لا يقوم حكام الجزائر بإنحازات أخرى غير هذا المشروع !؟ لماذا تحديدا في كل مرة لابد وضروري ان يعرقلوا خطوات المغرب !؟ ولكن في النهاية يفشلون لان الهدف ليس هو البحث عن مصالح الجزائر بل الهدف هو محاربة جارهم بكل الوسائل ولو كان فيها الهلاك للجزائر !
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