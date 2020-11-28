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الرئيسية | خارج الحدود | دول أوروبية تعيد فتح المتاجر مع تراجع كورونا

دول أوروبية تعيد فتح المتاجر مع تراجع كورونا

دول أوروبية تعيد فتح المتاجر مع تراجع كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 28 نونبر 2020 - 14:50

يعيد جزء من دول أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية الأسبوع مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حين منعت لوس أنجليس في الولايات المتحدة، حيث الوباء مستعر، غالبية التجمعات العامة والخاصة.

وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا (غرب): "كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة باستثناء المراسم الدينية والتظاهرات"، لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل حتّى 20 دجنبر.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يسجل الوضع على العكس تحسنا، ما يدفع السلطات إلى تخفيف بعض القيود. فتعيد كل المتاجر فتح أبوابها في فرنسا السبت، ما يجعل التجار يتنفسون الصعداء مع اقتراب عيد الميلاد.

وقالت صوفي باتو، مديرة متجر ألعاب في فيلنوف-داسك في شمال البلاد: "نحن سعداء للغاية". ويمكن للمتاجر أن تفتح أبوابها حتى الساعة 21.00 فقط بسبب حظر التجول، مع احترام بروتوكول صحي صارم.

في بولندا، تعيد المراكز التجارية فتح أبوابها السبت. في المقابل سينتظر الإيرلنديدون والبلجيكيون حتى الثلاثاء لتفتح المتاجر مجددا؛ إلا أن تراجع الوباء في هذين البلدين يتأكد.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي عبر هيئة "أر تي إي" العامة: "نجحت جهود كل واحد منا وتضحياته. وأنقذت أرواح بشرية".

وأكد نظيره البلجيكي ألكسندر دو كرو: "الوضع في بلادنا يتحسن (..) لكن من المهم المحافظة على هذا الاتجاه".

واعتبارا من الأحد، سترفع ثلاث مناطق إيطالية جديدة القيود، ما يسمح للمتاجر غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها. لكن في مناطق لومبارديا (شمال) وبييمونمتي (شمال غرب) وكالابريا (جنوب) ستبقى المطاعم والحانات مقفلة كما الحال في فرنسا وبلجيكا.

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