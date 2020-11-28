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الرئيسية | خارج الحدود | عرض عسكري يخلد الذكرى 60 لاستقلال موريتانيا

عرض عسكري يخلد الذكرى 60 لاستقلال موريتانيا

عرض عسكري يخلد الذكرى 60 لاستقلال موريتانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 نونبر 2020 - 16:37

نظمت موريتانيا، اليوم السبت، عرضا عسكريا كبيرا بوسط العاصمة نواكشوط لإحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وشاهد جمهور كبير من سكان العاصمة فعاليات عرض عسكري استمر ساعات، وحضره رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

واستعرض الجيش الموريتاني وحدات مجهزة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، أنشئت خصيصا للتصدي لنشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما تم، خلال الموعد الاحتفالي الوطني نفسه، استعراض وحدات للتدخل ضد الجماعات الإرهابية في المدن؛ تنتمي لقطاعي الدرك والشرطة والحرس .

وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن في خطاب بمناسبة الاستقلال عن قرارات بزيادات في الأجور والمعاشات اعتبارا من الأول من يناير القادم، منها زيادة المعاش الأساس بنسبة 100 بالمئة لجميع المتقاعدين، ومضاعفة معاش أرامل المتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي، وصرف معاشات التقاعد شهريا، وزيادة رواتب عمال الصحة بنسبة ثلاثين في المئة، وتعميم علاوة الخطر عليهم.

كما قرر الرئيس الموريتاني، كذلك، زيادة التكفل بحصص التصفية لفائدة مرضى الفشل الكلوي المعوزين بنسبة خمسين في المئة، واستفادتهم من تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 15 ألف أوقية قديمة.

وفي سياق آخر، دعا الرئيس الغزواني إلى التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن بلاده واجهت أضرارا جسيمة على مختلف الأبعاد والمستويات بسبب تداعيات انتشار الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - علي نايت عمر السبت 28 نونبر 2020 - 17:01
يجب على المغرب و مويتانيا ان يبرما اتفاقية عسكرية فما بينهم لتقوية الامن و الحماية و التصدي للاعداء كيفما كان نوعهم و خاصة الكلاسيكيين
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17
2 - مواطن السبت 28 نونبر 2020 - 17:03
نتمنى للاخوان الموريطانيين المزيد من الرقي والازهار ونتمنى لم شمل الامة الاسلامية
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