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الرئيسية | خارج الحدود | ترودو يسعى إلى تقديم دعم لتعافي الاقتصاد في كندا

ترودو يسعى إلى تقديم دعم لتعافي الاقتصاد في كندا

ترودو يسعى إلى تقديم دعم لتعافي الاقتصاد في كندا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 نونبر 2020 - 18:52

يعتزم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهو من بين أكثر المتحمسين للإنفاق الحكومي، تقديم جرعة أخرى من المحفزات لدعم التعافي الاقتصادي الذي بدأ يتداعى وسط موجة ثانية من "كوفيد-19" في البلاد.

ومن المتوقع أن تعلن وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن تمويل إضافي بعد غد الاثنين، إضافة إلى عشرات من التدابير الجديدة التي يمكن أن تشمل زيادة الإعانات الحالية للأسرة والشركات، وتخصيص أموال للبنية التحتية ودور الرعاية النهارية للأطفال والتغير المناخي.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين، خارج مقره في أوتاوا، موجها كلامه للكنديين: "أريدكم أن تعلموا أننا هنا من أجلكم، اليوم وغدا وللمدة التي نحتاجها للخروج من هذا .. نحن ندعمكم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - l’avenir السبت 28 نونبر 2020 - 19:12
J’avoue l’attention que porte ce jeune président à ces citoyennes
Vive le Canada et vive le Québec
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2 - المعقول السبت 28 نونبر 2020 - 19:14
كلامه بسيط جدا ومفهوم، الأكثر من ذلك، أن كلامه كله تطبيق وليس شفوي.
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