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المستشفيات البريطانية تشهد 370 وفاة بكوفيد-19

المستشفيات البريطانية تشهد 370 وفاة بكوفيد-19
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 نونبر 2020 - 17:50

سجلت مستشفيات المملكة المتحدة قبل أسبوع 391 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، بينما بلغ هذا الرقم قبل شهر، في 28 أكتوبر الماضي، 248 وفاة في المجموع، مما يعني أن عدد الوفيات اليومية ارتفع بنسبة تقارب 50%.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في يريطانيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مستشفيات المملكة المتحدة، بمقدار 370 حالة حسب صحيفة "ميرور".

وأكدت السلطات الصحية تسجيل 289 حالة وفاة في إنجلترا و 44 في اسكتلندا و 29 في ويلز وثمان حالات في أيرلندا الشمالية.

وبلغ العدد الإجمالى الرسمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة الليلة الماضية 57551 حالة بعد تأكيد 521 حالة وفاة.

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