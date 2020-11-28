المستشفيات البريطانية تشهد 370 وفاة بكوفيد-19

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت مستشفيات المملكة المتحدة قبل أسبوع 391 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، بينما بلغ هذا الرقم قبل شهر، في 28 أكتوبر الماضي، 248 وفاة في المجموع، مما يعني أن عدد الوفيات اليومية ارتفع بنسبة تقارب 50%.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في يريطانيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مستشفيات المملكة المتحدة، بمقدار 370 حالة حسب صحيفة "ميرور".

وأكدت السلطات الصحية تسجيل 289 حالة وفاة في إنجلترا و 44 في اسكتلندا و 29 في ويلز وثمان حالات في أيرلندا الشمالية.

وبلغ العدد الإجمالى الرسمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة الليلة الماضية 57551 حالة بعد تأكيد 521 حالة وفاة.