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الرئيسية | خارج الحدود | استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر

استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر

استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر
آمال بللوفي من الجزائر*
السبت 28 نونبر 2020 - 23:00

بعد شهر من نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ،بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف حالته الصحية، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار الحكم في البلاد.

وفي بيان صدر يوم 24 أكتوبر الماضي، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

وفي 28 أكتوبر المنصرم أشارت الرئاسة إلى أنّ عبد المجيد تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي".

واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أنّ "هذا الغياب الطويل بسبب المرض وبروتوكولات الإعلام ذات اللغة الخشبية يشيران إلى أنّ الرئيس مريض فعلاً".

وأضاف: "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإنّما في أن السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للا شيء، ذلك أنّ الحقيقة تظهر في النهاية دوماً".

وأيقظ غياب الرئيس الجزائري، لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبّان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة، في الخارج، بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.

وفي حينه، أمسك شقيقه السعيد بوتفليقة بزمام الحكم، وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الأسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءاً من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع.

ومنذ نقل الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية، وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات؛ بعضها يناقض الآخر.

بعد البيان الأول في 28 أكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أنّ الرئيس تبون "باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، من دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنّه مدخن نهم.

وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نونبر لمعرفة انّ تبون أصيب بوباء "كوفيد-19"؛ وبعد خمسة أيام أشارت الرئاسة إلى انّه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج (...) ووضعه في تحسن إيجابي". ثم في 15 نونبر أوضح بيان آخر أنّ الرئيس أنهى العلاج ويقوم "حاليا بالفحوصات الطبية".

المادة 102

يسود الصمت من ذلك الحين، باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد بأنّ الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، "عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية أجاب "فرانس برس" بأنّ "المستشارة بعثت رسالة مكتوبة تتمنى فيها الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري أثارا شتى أنواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني من تصاعد حدّة تفشي الوباء.

ويدفع هذا الغموض حول صحة الرئيس تبون، الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نونبر والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.

وقال هناد إنّ "المادة 102 تسهّل الأمور؛ إذ إنّها تقرّ بشغور المنصب على مرحلتين: الأولى موقتاً إذا ثبت أنّ ثمة مانعا يحول دون قيام الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز 45 يوماً، والثانية يعلن من خلالها الشغور بالاستقالة إذا ما تجاوز المانع هذه المدة الزمنية".

وفي الحالة الثانية يُكلّف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وهو مجاهد سابق في حرب التحرير الجزائرية يبلغ من العمر 89 عاماً، بتولي مهام رئيس الدولة في انتظار انتخاب خلف للرئيس.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - با بو بي السبت 28 نونبر 2020 - 23:06
حتا نتا ماضرب حساب ،
غادي يعدلو فداك الدستور و يرجعوها 780 يوم ،
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9
2 - عبدالقادر جرسيف السبت 28 نونبر 2020 - 23:08
ربما يتعالج بأحد مستشفيات بوليزاريو اين تراكمت فلوس البترول
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18
3 - adil السبت 28 نونبر 2020 - 23:10
الرئيس المختفي , اصيب بمرض خطير وليس بفيروس كورونا , لان الجزائر يحكمها رئيسا مدمنا عن التدخين , والرئيس المختفي ربما اصيب بصدمة نفسية , عندما سمع بالمغرب استرجع الكركرات المغربية,
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20
4 - اطلس السبت 28 نونبر 2020 - 23:11
العصابة منقسمة قسم في المستشفيات وقسم في السجون وقسم يتآمر على الحراك.اللهم من أراد بالمغرب الآمن شرّأ فاجعل كيده في نحره.
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25
5 - Maryass السبت 28 نونبر 2020 - 23:12
هذا ما جناه أعداء الوطن أسلافا و خلف.... المملكة شريفة أبنادم...
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17
6 - الرشيدية السبت 28 نونبر 2020 - 23:12
هناك فئة من الشعب الجزائري تكن للمغرب حقد وحسد كبيرين والسبب هو هؤلاء الرؤساء الذين تناوبوا على الحكم وأخرهم هذا التبون نسأل الله له الشفاء إن كان لا يزال على قيد الحياة وإن وافته المنية نسأل الله له الرحمة، كما نسأله تعالى أن ينعم على المملكة المغربية بالمزيد من الرقي والازدهار وتحقيق التنمية في شتى بقاعها
ونقول للحاقدين الجزائريين موتوا بغيظكم أيها الحاقدون فالصحراء مغربية وستبقى مغربية إن شاء الله
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24
7 - محمد الوطن السبت 28 نونبر 2020 - 23:13
كنااستبشرنا خيرا بأن تبون سيكون هو الوجه الجديد للرئاسة الجزائرية التي ستسعى لبناء المغرب العربي لكن خاب ظننا حين اكتشفنا أنه وجه متجدد لتكريس العداء ضد المغرب .
وكيف كان الحال نتمنى له السلامة لأن ذلك من شيمنا.
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18
8 - hicham السبت 28 نونبر 2020 - 23:14
أين هوالشباب واش ما كاينش لي يقدر يقوم بالتغيير
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12
9 - %%%% السبت 28 نونبر 2020 - 23:16
plusieurs médias et plusieurs indicateurs disent que le président est mort et que chengriha a utiliser sont pouvoir pour pousser le Polisario en dehors de l Algérie en utilisant les élections américaines et le ko politique .sauf que le Maroc a tres bien joué son intervention a guergarete et que le general chengriha lui aussi n a pas supporter la situation et lui aussi est hospitalisé en suisse . donc . le scénario Bouteflika deuxième partie . et retour a la case départ .
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2
10 - محمدين السبت 28 نونبر 2020 - 23:19
يقول تبون أن بلاده تتقدم دول شمال إفريقيا بل وكل دول العالم في المجال الصحي.. ورغم ذلك فهو يطير إلى ألمانيا لعلاج نفسه على نفقة الدولة.. قمة الضحك على ذقون الجزائريين .. والآن لا أحد يعرف شيئا عن حالته الصحية .. لو كان بخير لن يتأخر هذا الثرثار بالحديث إلى وسائل الاعلام
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13
11 - محمد الحمداوي السبت 28 نونبر 2020 - 23:19
سواء اكان تبون ميتا او حيا فالنتيجة والاسباب واحدة.تبون محسوب على قايد صالح وقد تم التخلص من هذا الأخير باغتياله بسم روسي لانه عصف بالعصابة بتنحيتهم او ادخالهم الى السجن وبما ان العصابة مثل المافيا متغلغلة في الجيش والامن فقد تخلصت من تبون وهي الان منهمكة في إعادة رموزها إلى واجهة السلطة،لكن هذه المسرحية تكشف بوضوح أن الجزاءري مقبلة عاد عملية تصفية حسابات خطيرة.
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15
12 - محمد.ب السبت 28 نونبر 2020 - 23:19
راه مع بوتفليقة غيديروا الرالي من العاصمة إلى تندوف للاطمئنان على إبراهيم الرخيص حول الأوضاع في مخيمات العار.
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14
13 - الأرض حمات و السماء علات السبت 28 نونبر 2020 - 23:22
* النظام الجزائري ، جعل من الإصابة بكورونا ، سبباً لإخفاء الرئيس ،
لأن في هذا الظرف ـ فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية ـ جعل الرئيس
في مأزق حيث لا يمكنه أن يبقى صامتاً ، و إن تكلم فإن ليس لديه
ما يقوله . فالأرض حمات و السماء علات .
* فترة غياب الرئيس تجاوزت مدة العلاج من كورونا المتعارف عليها .
إنه يتنفس من تحت الكمامة .
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14 - حميدة السبت 28 نونبر 2020 - 23:22
او انه تعرض للتسميم شانه شان المعارض الروسي نافالني الذي نقل الى نفس المستشفى ، والسؤال الذي يفرض نفسه ويثير الشكوك ان شنقريحة ايضا نقل الى مستشفى في سويسرا ، هناك صراع اجنحة بالتاكيد حول تقسيم كعكة مداخيل البترول ، لك الله يا شعب الجزائر
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15 - Mounir السبت 28 نونبر 2020 - 23:22
يبدو ان تبون سيعود في الكرسي المتحرك ليكمل مسار الرئيس الاسبق ,وستسمى الجزائر فيما بعد: الجمهورية الجزائرية المتحركة. مع كل احترام للشعب الجزائري.
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16 - جميل الأمزون السبت 28 نونبر 2020 - 23:23
كلشي عندهم معقد ومبهوم. رأساء كبار تابعنا كل شئ عن مرضهم. أما هد البشر غير لكدوب الخداع الغش التزوير، بشر من نوع آخر.قلل الله من أمثالكم ولا شفاك الله ىيا تبون.
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17 - مغربي حر السبت 28 نونبر 2020 - 23:26
مما لا يدعو للشك أن العصابة الحاكمة متغلغلة في النظام بمجيء تبون أو غيره كل الذين يتعاقبون على المنصب الرئاسي مجرد كراكيز في يد جنرالات الجيش
شغلهم الشاغل هو زعزعة استقرار المنطقة المغارببة و محاولة منافسة المغرب على جميع الأصعدة ولو في أحلامهم
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18 - محمد رضا السبت 28 نونبر 2020 - 23:26
الرئيس الجزايري تبون مات لأن دوره إنتهى من طرف كبرانات فرنسا و الأيام الآتية حبلى بالمفاجآت ..!!؟ يارب السلامة.
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19 - caprice السبت 28 نونبر 2020 - 23:27
النضام الجزائري في ورطة ادا انقلب على الرئيس مشكلة انقلابين في عام واحد. ومن جهة اخرى الفراغ يعمق الازمة الاقتصادية و الرئيس الدي طالت غيبوبته لن يخرج منها بدون مضاعفات و فترت ترويض و سيناريو بوتفليقة المقعد مازال في الادهان. السيناريو الوحيد الدي يحفض ماء وجههم هوا ان يتعافى بسرعة و يعود الى عمله و هو سيناريو متجاوز لم يعد ممكن واسبحو يتحدتون عن فترة انتقالية من تلات سنوات وهم يفاوضون شخصيات سياسية لترويج الفكرة
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20 - meliodas السبت 28 نونبر 2020 - 23:32
النظام تم غايبقا مخبيه مخبيه و يخلي الاعلام يهضر عليه و يقول بلي نظام مغطي على الوفاة ديال الرئيس و الناس تيق هادشي ... تا لوحد نهار يخرج عادي بحال موقع والو و هادشي غيخلي الجزائريين يتيقو كثر فالنظام ... لعبة خطيرة من نظام العسكر الخبيث
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21 - عطار السبت 28 نونبر 2020 - 23:32
لحل ازمة الرئاسة في الجزائر يجب تنصيب ابراهيم غالي رئيسا للجزائر جزاء له لما يقدمه لحكام الجزائر من خدمات ضد المغرب هاهاها
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22 - ولد حميدو السبت 28 نونبر 2020 - 23:33
الجزاءر لم تقرر مصير رءيسها و ارادت بغرير العصير لقطاع الطرق
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23 - gondou السبت 28 نونبر 2020 - 23:33
رئيس الأمة عمره 89 سنة 2/3 الشعب اقل من 40 سنة والعجزة تحكم لك الله ايها الشعب الشقيق
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24 - حبيب السبت 28 نونبر 2020 - 23:34
حسب تصريحات الجزائريين سواء داخل الوطن آو خارجه الرئيس الجزائري فهو في عداد المفقودين وعلى كل حال أحنا كلانا زكنا نتمنى الشفاء لرئيس الجزائري ليعود سالما من رحلته الشفائية ونتمنى أن يخرج من دائرة عصابة الكبرانات
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25 - الصنهاجي السلماني السبت 28 نونبر 2020 - 23:35
الحمد لله على بلدي المغرب الذي احبه الله وأنعم عليه بالنظام الملكي الحكيم والمتعقل. الأنظمة الملكية في البلدان العربية حباها الله بالأمن والأمان والاستقرار. أما الأنظمة الجمهورية العسكرية فهي السبب في الخراب والدمار والتفقير والتجويع لأنها أنظمة غير شرعية قائمة على الانقلابات
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26 - aziz السبت 28 نونبر 2020 - 23:35
هذا هو حكم العصابات كان الله في عونك أيها الشعب الجزائري .
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