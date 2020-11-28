21 وفاة و1044 إصابة جديدة بالجائحة في الجزائر‎

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 81 ألفا و212.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 21 حالة وفاة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2393.

وأشار فورار، ضمن التصريح نفسه، إلى أنه تم رصد 622 حالة تعاف جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 52 ألفا و628.