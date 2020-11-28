24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين
- لقاء في هولندا يناقش العنف ضد المرأة بالمغرب
- فرق التدخل تنقذ 9 أشخاص من الموت وسط ثلوج كثيفة بإملشيل
- الثلوج تزين جبال أوكايمدن
- فرق برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل تعليمات الملك بالأقاليم الجنوبية
هذه تفاصيل عن لقاحات ضد "كورونا" .. الأمان والتبريد والفعالية (5.00)
محامون يرفضون تأجيل الانتخابات المهنية بسبب "تدابير كورونا" (5.00)
عصيد: انخراط الحركة الأمازيغية في أحزاب سياسية مسألة طبيعية (5.00)
فرونسواز.. قبائل الجبال هبة الله لمواشيها؛ فما "ليوطي"؟ (5.00)
- الفريق الدبلوماسي لبايدن يثير ارتياحاً بالرباط وخيبة بالبوليساريو - (76)
- رصيف الصحافة: تهمة "تبديد أموال عمومية" تلاحق محمد مبديع - (57)
- العنف الجسدي والجنسي ضد المغربيات يكلف 2.85 مليار درهم - (48)
- عصيد: انخراط الحركة الأمازيغية في أحزاب سياسية مسألة طبيعية - (42)
- توظيف "المتعاقدين" يتسع .. وشعار "الاحتجاج أو الإدماج" يتقوى - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
21 وفاة و1044 إصابة جديدة بالجائحة في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 81 ألفا و212.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 21 حالة وفاة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2393.
وأشار فورار، ضمن التصريح نفسه، إلى أنه تم رصد 622 حالة تعاف جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 52 ألفا و628.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
يوم ارتفعت الارقام اصابات قلتم انها من اجل تخويف الشعب الجزائري لوقف الحراك و عندما نزلت الارقام الاصابات قلتم ان هاذي الارقام مشكوك فيها ،الله يشافيكم من هاذي العقدة.