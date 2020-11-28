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الرئيسية | خارج الحدود | 21 وفاة و1044 إصابة جديدة بالجائحة في الجزائر‎

21 وفاة و1044 إصابة جديدة بالجائحة في الجزائر‎

21 وفاة و1044 إصابة جديدة بالجائحة في الجزائر‎
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 نونبر 2020 - 19:55

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 81 ألفا و212.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 21 حالة وفاة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2393.

وأشار فورار، ضمن التصريح نفسه، إلى أنه تم رصد 622 حالة تعاف جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 52 ألفا و628.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مصطفى السبت 28 نونبر 2020 - 20:05
ارقام مشكوك فيها لكي يبرهنوا ان منضومة الصحة عندهم تضاهي بلدان اوربا كاننا لا نعرف الحالة في بلادهم
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2 - KIM السبت 28 نونبر 2020 - 20:23
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يوم ارتفعت الارقام اصابات قلتم انها من اجل تخويف الشعب الجزائري لوقف الحراك و عندما نزلت الارقام الاصابات قلتم ان هاذي الارقام مشكوك فيها ،الله يشافيكم من هاذي العقدة.
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3 - Med-dz السبت 28 نونبر 2020 - 20:27
المغرب يسجل 4412 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الله يرحم الموتى ويشافي المصابين .
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4 - Fixible السبت 28 نونبر 2020 - 20:31
حبذا لو كان الحديث عن اصابات كورونا في فرنسا أو اسبانيا أو كوت ديفوار ففيهم جالية مغربية أكثر مما في جمهورية المايونيز
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