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459 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 29 نونبر 2020 - 09:45
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليونين و269.316 إصابة، كما وصلت الوفيات إلى 39.527.
وتعافى 21987 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي؛ ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و761.457 شخصا، مع بقاء 468.332 حالة نشطة في أرجاء البلد.