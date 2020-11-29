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كُتّاب وآراء
جيش الصومال يعدم 3 عناصر من "حركة الشباب"
قام الجيش الصومالي بإعدام ثلاثة من أفراد حركة الشباب، بعد إدانتهم بالقيام بالعديد من عمليات القتل في العاصمة مقديشو.
وقال مسؤولون بالمحكمة العسكرية إن الثلاثة أفراد بينهم محمد حاج أحمد؛ رئيس وحدة الاغتيالات بالحركة في العاصمة الصومالية.
وذكر المدعى العام بالمحكمة العسكرية الصومالية، عبد الله بولي كامي، في تصريح للصحفيين أنه تم إعدام الثلاثة أشخاص رميا بالرصاص صباح اليوم الأحد.
وأضاف: "تم التوصل إلى أن الثلاثة وراء سلسلة من الاغتيالات التي وقعت في مقديشو واستهدفت مسؤولين حكوميين وعسكريين بارزين".
وكان سبعة أشخاص، على الأقل، قد لقوا حتفهم أمس السبت، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص أخرين، في تفجير انتحاري بمتجر لبيع المثلجات والمخبوزات في العاصمة الصومالية، في أحدث هجوم تنفذه "حركة الشباب" .