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الرئيسية | خارج الحدود | جيش الصومال يعدم 3 عناصر من "حركة الشباب‎"

جيش الصومال يعدم 3 عناصر من "حركة الشباب‎"

جيش الصومال يعدم 3 عناصر من "حركة الشباب‎"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 نونبر 2020 - 12:40

قام الجيش الصومالي بإعدام ثلاثة من أفراد حركة الشباب، بعد إدانتهم بالقيام بالعديد من عمليات القتل في العاصمة مقديشو.

وقال مسؤولون بالمحكمة العسكرية إن الثلاثة أفراد بينهم محمد حاج أحمد؛ رئيس وحدة الاغتيالات بالحركة في العاصمة الصومالية.

وذكر المدعى العام بالمحكمة العسكرية الصومالية، عبد الله بولي كامي، في تصريح للصحفيين أنه تم إعدام الثلاثة أشخاص رميا بالرصاص صباح اليوم الأحد.

وأضاف: "تم التوصل إلى أن الثلاثة وراء سلسلة من الاغتيالات التي وقعت في مقديشو واستهدفت مسؤولين حكوميين وعسكريين بارزين".

وكان سبعة أشخاص، على الأقل، قد لقوا حتفهم أمس السبت، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص أخرين، في تفجير انتحاري بمتجر لبيع المثلجات والمخبوزات في العاصمة الصومالية، في أحدث هجوم تنفذه "حركة الشباب" .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الطنز البنفسجي الأحد 29 نونبر 2020 - 13:00
قولوا عاوتاني جيش الصومال وحركة الشباب اللذين يقتتلون فيما بينهم بدون وجه حق فرنسا وأمريكا من صنعهم أيضا لأن هذه هي جحتكم.كلما وقع اقتتال تقولون أن فرنسا وامريكا هي من صنعت ذلك الاقتتال
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