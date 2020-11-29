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الرئيسية | خارج الحدود | لندن وباريس تكافحان الهجرة السرية عبر المانش

لندن وباريس تكافحان الهجرة السرية عبر المانش

لندن وباريس تكافحان الهجرة السرية عبر المانش
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 نونبر 2020 - 13:35

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنه سيتم نشر دوريات إضافية ووسائل تقنية جديدة على طول الشواطئ الفرنسية؛ في إطار اتفاق جديد بين باريس ولندن يهدف إلى وضع حد للهجرة السرية عبر بحر المانش.

وأوضحت الوزيرة البريطانية لقناة "بي بي سي" أن الاتفاق ينص على مضاعفة الدوريات الفرنسية، اعتبارا من الأول من دجنبر، على أن تساندها طائرات مسيرة ورادارات لرصد الذين يحاولون العبور.

وعبرت باتيل عن ارتياحها للاتفاق، موضحة أنه سيسمح للبلدين "بتقاسم مهمة جعل عمليات عبور البحر مستحيلة".

وفي الأشهر الأخيرة حاول عدد متزايد من المهاجرين الوصول إلى بريطانيا عبر هذا الطريق الخطير والمزدحم، وسُجل مصرع أربعة أشخاص في 2019 وسبعة منذ بداية العام الجاري.

وشكل الملف مصدر توتر بين البلدين، إذ اتهمت بريطانيا فرنسا بعدم التحرك بشكل كاف لمنع عبور المهاجرين.

وفي شتنبر الماضي قالت السلطات الفرنسية إنها اعترضت أكثر من 1300 شخص كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، وحاول عدد قليل منهم السباحة عبر القناة لمسافة ثلاثين كيلومترا تقريبا.

وبين الأول من يناير و31 غشت حاول نحو 6200 مهاجر القيام بالرحلة، مستخدمين قوارب مطاطية ومجاديف وزوارق وسترات نجاة فحسب.

ويجذب شمال فرنسا المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب، أو في واحدة من عشرات الآلاف من المركبات التي تعبر البحر يوميا على متن عبّارات وقطارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عادل الأحد 29 نونبر 2020 - 14:09
لو تركتم الناس تعيش في سلام في بلدانهم الأصلية ما وصلوا إليكم ولكن تريدون التحكم في ثرواتهم وخيراتهم دون مشاكلهم ومعاناتهم
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2 - مولاي الطاهر لحبيب الأحد 29 نونبر 2020 - 14:13
بريطانيا لا تريد صداع اوربا و مشاكلها التي لا تنتهي و اشكالية تنافس دولها بطرق نفاقية مخاتلة مخادعة لبعضها البعض - الكل يتحايل على الكل سواء عن طريق قوانين المالية و النقدية و الاقتصاد و الهجرة او النقل او السكن او الشغل او الصحة او تكاليف العمل و الانتاج او السياحة او الصيد البحري او القوانين الاجتماعية و التقاليد الدينية الخ- و لهذا صوت الشعب البريطاني من اجل الخروج من الاتحاد الاوربي الهلامي او ما يسمى البريكسيت لتحديد سياسته بنفسه و لتقرير مصيره بنفسه و مراقبة عمل الحكومة بنفسه بكل حرية و ليس عن طريق موظفين غير منتخبين غير معروفين يصدرون سياسات غير عادلة لجميع دوله... و من بين القوانين ما يتعلق بالهجرة بحيث تريد الحكومة البريطانية المنتخبة ان تراقب بنفسها الهجرة و سن سياسات في مصلحتها و ليس قرارات صادرة من جهات غير معروفة تفرض على الشعوب الاخرى امور غريبة غير مرغوبة او مقبولة الخ و اما باريس فيكفيها فقط خلق المشاكل و العراقيل لبريطانيا بواسطة مندوبها في المفوضية حسدا فقط لان الشعب البريطاني شعب حر ديموقراطي له نظام برلماني عريق و ليس رئيس يفعل ما يريد في قصره بلا مراقبة الخ
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