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389 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 29 نونبر 2020 - 15:50
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 389 حالة وفاة و12.950 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 948 ألف حالة، بينما حصيلة الوفيات وصلت إلى 47 ألفا و 874 حالة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن 5859 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 658 آلاف حالة في أرجاء "بلاد فارس".