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كُتّاب وآراء
الإمارات تنشئ محاكم متخصصة في جرائم الأموال
أصدر وزير العدل الإماراتي، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي في محاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، ضمن قصاصة اليوم الأحد، أن القرار تضمن إنشاء دوائر فردية وكلية واستئنافية للنظر في هذه الجرائم بكل دور قضاء.
يأتي هذا القرار، وفق "و.ا.م"، في إطار "توجه الوزارة لدعم القضاء المتخصص بما ينعكس بالإيجاب على جودة واتساق الاحكام القضائية في هذا المجال، فضلاً عن أن إنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال يعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال".