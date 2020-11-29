24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)

  2. تنسيق نقابي ينبّه إلى الأوضاع الصحية في برشيد (5.00)

  3. حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية (5.00)

  4. الاتحاد البيضاوي ينتصر بغامبيا في "كأس الكاف" (5.00)

  5. انشقاقات العدالة والتنمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | إثيوبيا تعلن سيطرة الجيش على عاصمة تيجراي

إثيوبيا تعلن سيطرة الجيش على عاصمة تيجراي

إثيوبيا تعلن سيطرة الجيش على عاصمة تيجراي
هسبريس- د. ب .أ
الأحد 29 نونبر 2020 - 18:55

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن انتهاء الهجوم العسكري على إقليم تيجراي، رغم أن مراقبين رجحوا أن هذا قد لا يعني نهاية الصراع.

وقال آبي أحمد إن القوات المسلحة لبلاده سيطرت على ميكيلي، عاصمة تيجراي، وأن الحكومة المركزية فرضت سيطرتها بالكامل على المدينة.

ومع ذلك قال موريثي موتيجا من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "ما هو قادم يعد أكثر غموضا".

وأضاف أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي انسحبت من ميكيلي، ومدن أخرى، لكنها لا تزال تمتلك القوة والخبرة العسكرية لمواصلة قتال القوات الإثيوبية.

وأوضح موتيجا أنه، بجانب ذلك، يشعر الكثير من الأشخاص في تيجراي بالتهميش من جانب حكومة آبي أحمد، وزاد: "القضية الرئيسية تتمثل فيما إذا كان بالإمكان إقناع أهالي تيجراي بأنهم ينتمون إلى إثيوبيا".

وكانت القوات الاتحادية الإثيوبية قد بدأت، أمس السبت، هجوما بالمدفعية على مدينة ميكيلي سعيا لإنهاء سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الإقليم.

وأمر رئيس الوزراء آبي أحمد، يوم الخميس، قواته بمهاجمة ميكيلي بعد انتهاء مهلة استسلام القوات الإقليمية.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة حذرت من أن نصف مليون من سكان المدينة ربما يتعرضون للحصار وسط التراشق بالنيران بين القوات الاتحادية وقوات الأمن الإقليمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.