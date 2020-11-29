17 وفاة و1009 إصابات جديدة بالوباء بالجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82.221.

وكشف فورار، في الملخص الصحفي اليومي، رصد 17 وفاة جديدة ليصل تعداد الوفيات إلى 2410 في المجموع، مقابل شفاء 636 حالة جديدة جعلت حصيلة التعافي 53.204، فيما يتواجد 44 مصابا وسط أقسام العناية المركزة.