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كُتّاب وآراء
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17 وفاة و1009 إصابات جديدة بالوباء بالجزائر
الأحد 29 نونبر 2020 - 19:37
أعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82.221.
وكشف فورار، في الملخص الصحفي اليومي، رصد 17 وفاة جديدة ليصل تعداد الوفيات إلى 2410 في المجموع، مقابل شفاء 636 حالة جديدة جعلت حصيلة التعافي 53.204، فيما يتواجد 44 مصابا وسط أقسام العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - الوجدي الأحد 29 نونبر 2020 - 19:49
هنالك كثير من المغاربة يتهمون " عيد الأضحى " في إنتشار الوباء لهؤلاء هل الجزائر لم تحتفل بعيد الأضحى ؟؟؟ كانت الدولتين عندها نفس العدد من المصابين واليوم المصابين في المغرب 5 مرات أكثر من الجزائر هدا دليل أن الشعب الجزائري يطبق ما تطلب منه حكومته و نحن متهورين ولا نحترم شيأ
2 - Med-dz الأحد 29 نونبر 2020 - 19:59
المغرب يرصد 4115 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة , الله يرحم موتى المسلمين ويعافي المصابين .
3 - مهتم متهم الأحد 29 نونبر 2020 - 20:29
وفيات المغرب أربع مرات وفيات الجزائر و إصابات المغرب أربع مرات إصابات الجزائر. من الصائب و من الخاطئ. حلل و ناقش
4 - Aymen الأحد 29 نونبر 2020 - 20:32
الله يبعد علينا مثل هذه الارقام المرعبة و المرتفعة جدا. دولة بترولية و لها نظام صحي مجاني و لم تستطيع السيطرة علي هذا الوباء.
نحمد الله انه بفضل السياسة الراشدة لسيدنا الله يطول في عمرو اننا في المغرب نعيش في امان و طمائنينا اللهم كثر حسادنا.
نحمد الله انه بفضل السياسة الراشدة لسيدنا الله يطول في عمرو اننا في المغرب نعيش في امان و طمائنينا اللهم كثر حسادنا.
5 - برافو عليكم الأحد 29 نونبر 2020 - 20:45
شهادة طبيب جزائري صرح بها للعربي زيتوت , حي راقي بالعاصمة يسمى " بلكور" كان فيه 10 وفيات خلال 24 ساعة ..!!!! هذا حي واااااحد .. وراقي يعني فيلات كبيرة ومتباعدة به كثافة سكانية ضئيلة .. فما بالك بوفيات الجزائر " القارة " كيفما تحبو تسمّيوها ..!! بمدنها وقراها وأحيائها العتيقة المملوؤة بالبشر ..!!!!!!!!! انتوما مللي كاذبين كاذبين , قولو عندكم غير 100 حالة جديدة وشي 2 وفيات .. باركا عليكم ..!!!! لاش طلّعتوها ل 1009 حالة !!!!! بزاف عليكم آ صاحبي .. إذن على هاذ الحال انتم لا تحتاجون للقاح !!!!! اكتسبتو المناعة ضد فيروس كورونا قبل ما يضهر فالصين .. !!!!!! برافو عليكم ..
6 - حبيب الأحد 29 نونبر 2020 - 20:46
اللهم أرفع عنا هادا الوباء و أرحم و أغفر لأموات المسلمين. يا سيادي لا نستطيع المقارنة بين الجزائر والمغرب و هدا لكتير من الآسباب فالجزائر غلقت حدودها من الوهلة الآولي تم غلقت المدن الموبوأة زائد الوعي المرتفع عند المواطنين بدون أن ننسى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في مجال الصحة و كان لي الشرف لزيارة البلد الشقيق وهده الحقيقة و مرحبا بي ديس لايكت لآصحاب النفوس المريضة
7 - يوغرطة الأحد 29 نونبر 2020 - 20:51
الجزائر لا تصرح بحقيقة الاصابات اليومية عندها ولا حتى عدد الوفيات مثلها مثل مصر. ربما لأنها لا تملك الامكانيات لتتبع جميع المصابين والمخالطين ولا تصرح الا بمن ظهرت عليهم أعراض متقدمة للإصابة بالفيروس . بدليل انها لا تصرح بعدد الفوحوصات لا اليومية ولا التراكمية. وبدليل أن الوباء وصل الى الرآسة الجزائرية. وهناك إشارة أخرى تتمثل في إرجاع طائرة جزائرية من الصين بعد أثبتت التحاليل إصابة كل طاقمها بالفيروس. هذه الطائرة توجهت إلى الصين من اجل جلب معدات طبية. المهم كبرانات الجزائر تسببوا في افلاس دولتهم بعد أن وجهوا كل مواردها وامكانياتها المالية لدعم جمهوريتهم الوهمية التي اقاموها على جزء من التراب الجزائري. وليس في الصحراء المغربية.
8 - الى aymen الأحد 29 نونبر 2020 - 21:00
وهل امريكا سيطرت على الوباء وغيرها من البلاد ...الدول الوحيدة التي تحكمت هي دول شرق اسيا والسبب الالتزام والانظباط ...اما حسادك على ماذا سيحسدوك يلادك كعيرها من البلاد فيها الجميل والسيء الحسن والرديء ...اللهم ارفع الوباء عن عبادك
9 - rouft الأحد 29 نونبر 2020 - 21:04
لديهم سياسة التكتم على كل شي ليس في مصلحة العسكر سياسة الإخفاء عن الناس اما المغرب فهو منفتح على شعبه في مثل هده الأمور!هدا رد على الإخوة الدين يقولون 5 او 4مرات منهم .سيكدبون ثم يكدبون حتى يصدقون أنفسهم انهم لا يكدبون! كما قال قائدهم أنه دهب على وجه السرعة القصوى الى تندوف والقى خطابه في جمع من الجيش عن المغرب وتبين لاحقا انه يكدب راجعوا الفيديوا يضهر فيه قائدهم بنجمتين أى انه كان بتلك البدلة حينما كان قائد الجهة الغربية الثالثة اي زمن بوتفليقة لما رقى به الى فريق أصبح دو ثلاثة نجمات إدن هو خبير فى الكدب ولا علاقة له بزيارة الى اللقاء بوليساريو! دعهم يكدبون حتى تصل بهم كرونا الى ما لا يحمد عقباه!
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