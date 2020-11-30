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كُتّاب وآراء
368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 368 حالة وفاة و 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليونين و 295654 إصابة مقابل 39895 حالة وفاة.
وتعافى 17247 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و778704 أشخاص حسب المصدر الرسمي نفسه.
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تعليقات الزوّار (1)
Pourquoi l iran et la Russie toujours ?