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الرئيسية | خارج الحدود | 368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

368 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:40

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 368 حالة وفاة و 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليونين و 295654 إصابة مقابل 39895 حالة وفاة.

وتعافى 17247 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و778704 أشخاص حسب المصدر الرسمي نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Farid الاثنين 30 نونبر 2020 - 13:00
علاش ديما إيران و روسيا؟
Pourquoi l iran et la Russie toujours ?
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