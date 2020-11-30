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371 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الاثنين 30 نونبر 2020 - 15:45
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 371 حالة وفاة و 13321 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 962 ألف حالة، بينما مجموع الوفيات 48 ألفا و 246 حالة.
وأشار المصدر الرسمي نفسه إلى أن 5852 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 668 ألف حالة إلى حدود الحين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - mustapha الاثنين 30 نونبر 2020 - 15:59
لماذا نهتم بعدد وفيات إيران ؟؟؟ هل لدينا جالية هناك !!
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