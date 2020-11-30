24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  2. دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)

  3. شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية (5.00)

  4. الملك محمد السادس يجدد التشبث بقضية فلسطين (5.00)

  5. رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية (4.75)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "جلسة سرية" لمحاكمة ناشط بارز في حراك الجزائر

"جلسة سرية" لمحاكمة ناشط بارز في حراك الجزائر

"جلسة سرية" لمحاكمة ناشط بارز في حراك الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:55

بدأت محاكمة المعارض الجزائري كريم طابو، الشخصية البارزة في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، كما أعلنت محاميته.

وطابو البالغ 47 عاما ملاحق بتهمة "إحباط معنويات الجيش" بعد إدلائه، في ماي 2019، بتصريحات انتقد فيها النظام والجيش.

وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في الثاني من يوليوز المنصرم.

وقالت الناشطة زبيدة عسول، على صفحتها على "فيسبوك"، إن محاكمة كريم طابو بدأت أمام محكمة القليعة، اليوم الاثنين، على بُعد 30 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية.

وأوضحت عسول، أيضا، أن النائب العام طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ ،وغرامة بقيمة مائة ألف دينار (650 يورو) بحق المعارض للنظام الجزائري.

وكانت محاكمة كريم طابو قد أرجئت مرات عديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما لم يسمح للصحافيين بحضور جلسة اليوم الاثنين، حسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي.

وطابو، الذي رُفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر إلى حين تعليقها في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية، زعيم حزب صغير معارض يُدعى "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي"؛ وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.