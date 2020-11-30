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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة تتعهد بكشف مصدر وباء "كورونا"

منظمة الصحة تتعهد بكشف مصدر وباء "كورونا"

منظمة الصحة تتعهد بكشف مصدر وباء "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:44

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية الإثنين القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19.

ورفض مدير منظمة الصحة العالمية اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا الى الصين.

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