24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  2. بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر (5.00)

  3. مؤاخذات أوروبية تدفع السلطات الجزائرية إلى التخبط في مأزق حقوقي (5.00)

  4. مبادرة جمعويين تعتني بالمقابر في "أولاد أضريد" (5.00)

  5. القضاء يحقق في عملية نصب وسطو عقارية كبرى بعين الذياب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة"‎

الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة"‎

الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة"‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:05

كشفت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيعود إلى البلاد في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من فترة النقاهة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا".

وأضاف الرئاسة الجزائرية: "يطمئن السيد الرئيس، الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".

ويأتي بيان الرئاسة الجزائرية في خضم الجدل المتصاعد بشان الحالة الصحية لتبون، وانتشار إشاعات تدهور وضعه بشكل خطير.

ونقل تبون، يوم 28 أكتوبر الماضي، إلى إحدى المستشفيات الألمانية لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بحسب الرئاسة الجزائرية التي أكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويوم 20 نوفمبر الماضي، بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رسالة إلى تبون بمشفاه في ألمانيا، عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة.

بيد أن ذلك لم يوقف التجاذب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن " مستقبل" تبون، الذي يتعين عليه التوقيع قبل منتصف ديسمبر المقبل على الدستور الجديد الذي يمثل أحد التزاماته السياسية الرئيسة حتى ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مغربي قح الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:18
عاد او لم يعد لن يغير شي مادام رئيس الجزائر مقعدا على كرسيه كان او مريضا عائدا دمية بأيدي الجيش يمسح فيه وفي حكومته كل اوساخه ويحاكموهم وقت مطالبة الشعب بالتغيير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
104
2 - محمد من الناظور الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:19
بالشفاء العاجل لفخامة رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-213
3 - المغربي الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:20
لن يعود أبدا كالماضي تماما بلاغ عودته مجرد مهدئات للشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
4 - المغربي الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:20
لن يعود أبدا كالماضي تماما بلاغ عودته مجرد مهدئات للشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
5 - مغربي و افتخر الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:20
نتمنى من الله ان يعود سالما غانما وان يشفى من عقدته الكبرى وهي عداءه للمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
6 - محمدين الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:22
تابعت للتو فيديو لابن أخ تبون يشير إلى أخيه الرئيس بالمرحوم ويتهم رئيس الأركان بنجريحة بقتله وينفي عنه إصابته بفيروس كورونا.. يظهر أن الجزائر ستشهد أياما عصيبة ستلهي طغمته العسكرية عن التآمر على المغرب.. ويظهر أن السحر قد انقلب على الساحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
7 - مدوخ الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:23
كذبت شهر دجنبر
رئيس جزائري تخلصت منو مخابرات جزائرية نهار العرس ديال ولد خوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
8 - لحسن الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:23
يمكن السيد كان في غيبوبة هد الايام الفائتة على حساب ما جاء اليوم لرئاسة الجمهورية الجزائرية السيد تحرك شي شوية في غرفة الانعاش ( يد المغرب ممدودة للشعب الجزائري من طنجة الى الكويرة بشعار الله الوطن الملك )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - mamssawakche الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:24
qu,il revient ou qu,il ne revient pas nous en a rien a foutre un ennemie reste un ennemie
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
10 - العريشي الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:26
يعود أو لا يعود هل سيغير من كراهيتهم شيأ ؟؟ السنة الماضية سمعنا في الإعلام الشعب العظيم الشعب الكبير الشعب كذا وكذا وووو المندبة كبيرة والميت فأر !!! شعب شعارات !!! شعارهم المفضل فلسطين ظالمة أو مظلومة في حرب أكتوبر 1973 شارك الجيش المغربي لكن جران الشعارات إكتفوا بإرسال أسلحة سوفياتية من بعد الحرب !!! يزعمون أنهم أقوياء ووو و في نفس الوقت يعترفون أننا هزمناهم عندما يقولون ” حگرونا المرارك " أهم مرض و أكبر مرض عندهم أخبار المغرب و المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
11 - Med الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:26
تماما مثل خبر القصف الذي يتعرض له المغاربة يوميا من طرف البوليزاريو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
12 - Fixible الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:28
نتمنى أن يشفى أيضا من عقدة المغرب
اللهم اشفي مرضانا و مرضى المسلمين
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
13 - abdou الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:31
Un communiqué sans fondement et flou , le président rentrera dans le pays dans les jours à venir , c'est à dire , sine-die
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - ولد خديجة الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:33
ولا دولة مغاربية أو عربية تملك مستشفى حقيقي يستطيع علاج رئيسها أو أميرها أو ملكها،جميعهم يقصدون أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا للعلاج..يا سبحان الله العظيم أي حظٍ هذا الذي نالته هذه الشعوب!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - med الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:34
عاد أو لم يعود شنقريحة هو من يتحكم في خيوط اللعبة العنكبوتية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - caprice الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:34
نحن نعرفهم جيدا لو كان تماتل لشفاء لبرمجو له استقبال احد الشخصيات العسكرية او المدنية للتقاط صور. فعلوها مع بوتفليقة الكتير من المرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - Med-dz الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:35
الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة"‎ اذن ما عساكم تردون على هذا الخبر يا من كنتم تقذفون بالغيب وتصرحون بأن السيد تبون قد توفى , لا حول ولا قوة إلا بالله .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
18 - benalionep الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:36
الله ايشافيك اسي تبون، ونرجو من الله أن تكون فترة النقاهة التي قضيتها بألمانيا جيدة وفرصة لتنقية افكارك ونواياك اتجاه المملكة المغربية، أوصيك ٱخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وصية الجار على الجار واتق الله في شعبك ونفسك، نحن لسنا بأعداء، والحرب ليست للرجال بل للمتهورين ونحن ندعوك للسلم والأمان. إذا فكرت يوما يا تبون في خوض الحرب معنا ماشي مشكل، إرجع للتاريخ وغادي إيجاوبك يوسف بن تاشفين، سبعة رجال، أهل فاس ، أهل الشرق والغرب وشياظمة، الموحدين، السعديين، المرابطين، المهم شتي غير السراغنة الرجالة كفاية. المغرب يريد السلام ولكم في التاريخ عبر يا بلد "مليون شهيد" والله أعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - دكتور في الأمراض التنفسية الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:36
حتى إذا عاد تبون للجزائر على قيد الحياة، فبعد بعد هذه المدة من النقاهة فمن المؤكد أن تبون فقد أكثر من 70٪ من قدراته التنفسية، وان متأكد أن كليتيه لن تعودا لطبيعتهما. علما ان تبون مدخن شره ومدمن على الخمور ... ولذلك فالتعافي من ٱثار كورونا شبه مستحيل.
السيناريو القادم: احتفاظ الجنرالات بهيكل تبون في قصر المرادية مع تدشين مرحلة من الحكم والتحكم باسم تبون.
تبون سيكتفي بالتوقيع دون الظهور في الاعلام، واذا ظهر في الاعلام فالصور والفيديوهات ستكون مزيفة ومصنوعة كما فعلوا مع بوتفليقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - Karim الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:37
الا يخجل الساسة والمسؤولون العرب عندما يذهبون للاستشفاء خارج أوطانهم؟؟؟؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - متتبع الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:38
لماذا الدول العربية والافريقية يحكمها ويسيرها فقط أناس كبارالسن والمرضى والمتجبرين والمتلاعبين بالشعب وأصحاب الأكاذيب والجبناء أمام الغرب ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - ريفي في البرازيل الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:39
تامزغا أرض الأمازيغ من سيوا إلى البوغاز و من السينغال إلى البحر المتوسط، لا مكان فيها للأعراب الخونة الدخلاء الأذلاء...
2023 نهاية الخونة في كل بلاد المسلمين..
2023 هي بداية تحرير و توحيد بلاد المسلمين، و ستكون تامزغا المسلمة ولاية إسلامية،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
23 - علي مازا الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:39
كل الرؤساء الجزائريين يتم قتلهم -بطريقة أو أخرى - من طرف كبار الجنرالات ليتقاتلوا في ما بينهم في ما بعد ...انهم عصابات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
24 - FENANE الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:40
نتمنى ان يعود سالما معافى،لنرى نواياه ،اتجاه جاره الشقيق, اامغرب وأحلامه المسطرة مع جينرااته الغوغاء . في الاستفزازات التي تجني عليه العار والخزي داخل وخارج بلاده ،فنحن لك يا تبون ,من الجنوب والقبائل من الشرق وداعش من الشمال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
25 - عبد الرحمان الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:42
مازال خدامين بسياسة '' لبراوات '' ونبصم عليها بيدي وبرجلي أنه ماقال والو بل هوما لي قالو ( أي الجنرالات )
والاحتمال الأكبر أنه ميت دب . والا علاش مينزلوش صورة وحدة ليه ؟؟؟
ياك ترامب لي ترامب وبقا كل مرة كيصور فيديو ولا يلوح '' تويتة '' ملي مرض بcovid
ولا هادو كوفيدهوم مختلف ؟
لعله كوفيد-المغرب وهو مرض خطير جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - حسن الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:45
يعود أو لا يعود العدو الجزائري يبقى عدوا
لا خير في دولة خلقتها فرنسا لتدمير أمة الإسلام و تقسيهما
يعود أو لا يعود العدو الجزائري يبقى عدوا
لا خير في دولة خلقتها فرنسا لتدمير أمة الإسلام و تقسيهما
يعود أو لا يعود العدو الجزائري يبقى عدوا
لا خير في دولة خلقتها فرنسا لتدمير أمة الإسلام و تقسيهما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - العدو الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:47
العدو: حنا المغربة ناس مساكين و لكن لي جبدنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - isla الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:50
ان اكون رئيس الجمهورية واعلاج في بلاد اجنبية قمة دل والعار يعني ان المواطن البسيط يموت افضل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
29 - Moghrabi الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:52
كمغربي ومغاربي قح اتمنى له الشفاء ، هذا الرئيس له فرصة لكي يدخل التاريخ من بابه الواسع ان اقدم بكل شجاعة على إصلاح اخطاء سابقيه في معاكسة المغرب على استرجاع صحرائه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
30 - سي حماد الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:55
مادا تعني الأيام القادمة ؟؟؟ أظن بأن هده الجملة ما هي إلا نوع من المخدرات الدي يستعملها العسكر لتهدئة الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - HBARRECH الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:55
La chancelière allemande a démenti avoir envoyé un message quelconque au président algérien

ويوم 20 نوفمبر الماضي، بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رسالة إلى تبون بمشفاه في ألمانيا، عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - حسن الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:56
نتمنى أن يعود إلى صوابه أيضا حتى نعود كما كنا إخوة متحدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - اخبار كابرنات المرادية مشكوكة الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:56
الامر مشكوك فيه لمذا لم يُرى في فيديو يتحدث للجزائيين ، هل سيعود على رجليه ام جالس على كروسة ام في تابوت إن كان عائداً فعلا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - محمد الزموري الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:00
أفتك فيروس الذي يتوارثه رؤساء الجزائر هو الحقد الدفين للمغرب الذي يقف لقمة غصة في حلقومهم رغم أن المغرب قافلته تسير ولا يوقفها النباح أما عاد الرئيس أو لم يعود فواقع الجزائر لن يتغير فيه شيء مادامت عقلية الرؤساء لم تختلف عن بعضها وهذا ليس إلا مهدء للشعب الجزائري الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى أن يثور ويتمرد على النظام وخاصة السياسة التي يولها النظام والإحتضان لعصابة المرتزقة وقطاع الطرق الذين ليس للجزائريين لا ناقة ولا جمل فيهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - مغربي من فرنسا الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:03
بالرغم انه يحاول كل ما بإستطاعة تقسيم المغرب الى دويلات واضعافه ونشر الفتنة ،ولكننا كمسلمين وهذا ما تعلمناه من سيد الخلق نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وكذلك كمغاربة وهذا ما تعلمناه في بلدنا العزيز نطلب من الله العلي العظيم ان يشافيه ويعافيه،
والشيء الذي لم افهمه بلاد مثل الجزائر غنية ما شاء الله بالغاز والبترول ورؤسائه يذهبون للغرب للعلاج والشعب الجزائري يعالج في الجزائر والكل نعرف ما هي المستشفيات في الجزائر وبعض البلدان العربية ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - مواطن حر الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:09
ولو كان لا يغير شيء فإنه دمية متحركة بيد عصابة الجنيرالات كالرؤساء الذين خلو قبله.
الشعب الجزائري الشقيق هو الضحية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - mohasimo الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:12
اتمنى من الرئيس الجزائري سي تنون أن يبعث جميع إخواتنا المرضى بكوفيد19 من الجزائريين أن يبعثهم إلى ألمانيا, لا فرق بين غني وفقير ولا قوي وضعيف ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى, ولا لا أحكام الدول الإسلامية؟ والإسلام بريء منكم, باركا من النفاق يا تجار الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - مواطنة 1 الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:14
لو كان الأمر صحيحا وكانت صحته في تحسن لنشر صورا له بالمستشفى كما يفعل جميع الناس ، لكن الأمر مريب وأظن أنها مسكنات للشعب حتى يتدارس جينيرالات العسكر الأمر !! القضية فيها إن !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Xfiles الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:17
سيعود خلال الأيام القادمة . يعني جملة مبنية على المجهول ، وبدون معنى يعني لا تحديد لليوم ولا تاريخ
والشعب سيجلس ينتظر رئيسه حتى يظهر خلال الايام المقبلة إن شاء الله وهذه الايام ربما تعني السنة القادمة أو حتى يوم البعث ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - mojane الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:27
المغاربة شرفاء من إعتدى عليهم ينال عقابه في الدنيا قبل الآخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.