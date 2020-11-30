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كُتّاب وآراء
الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة"
كشفت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيعود إلى البلاد في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من فترة النقاهة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا".
وأضاف الرئاسة الجزائرية: "يطمئن السيد الرئيس، الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".
ويأتي بيان الرئاسة الجزائرية في خضم الجدل المتصاعد بشان الحالة الصحية لتبون، وانتشار إشاعات تدهور وضعه بشكل خطير.
ونقل تبون، يوم 28 أكتوبر الماضي، إلى إحدى المستشفيات الألمانية لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بحسب الرئاسة الجزائرية التي أكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويوم 20 نوفمبر الماضي، بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رسالة إلى تبون بمشفاه في ألمانيا، عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة.
بيد أن ذلك لم يوقف التجاذب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن " مستقبل" تبون، الذي يتعين عليه التوقيع قبل منتصف ديسمبر المقبل على الدستور الجديد الذي يمثل أحد التزاماته السياسية الرئيسة حتى ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
رئيس جزائري تخلصت منو مخابرات جزائرية نهار العرس ديال ولد خوه
اللهم اشفي مرضانا و مرضى المسلمين
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا ...
السيناريو القادم: احتفاظ الجنرالات بهيكل تبون في قصر المرادية مع تدشين مرحلة من الحكم والتحكم باسم تبون.
تبون سيكتفي بالتوقيع دون الظهور في الاعلام، واذا ظهر في الاعلام فالصور والفيديوهات ستكون مزيفة ومصنوعة كما فعلوا مع بوتفليقة.
2023 نهاية الخونة في كل بلاد المسلمين..
2023 هي بداية تحرير و توحيد بلاد المسلمين، و ستكون تامزغا المسلمة ولاية إسلامية،
والاحتمال الأكبر أنه ميت دب . والا علاش مينزلوش صورة وحدة ليه ؟؟؟
ياك ترامب لي ترامب وبقا كل مرة كيصور فيديو ولا يلوح '' تويتة '' ملي مرض بcovid
ولا هادو كوفيدهوم مختلف ؟
لعله كوفيد-المغرب وهو مرض خطير جدا
لا خير في دولة خلقتها فرنسا لتدمير أمة الإسلام و تقسيهما
يعود أو لا يعود العدو الجزائري يبقى عدوا
لا خير في دولة خلقتها فرنسا لتدمير أمة الإسلام و تقسيهما
يعود أو لا يعود العدو الجزائري يبقى عدوا
لا خير في دولة خلقتها فرنسا لتدمير أمة الإسلام و تقسيهما
ويوم 20 نوفمبر الماضي، بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رسالة إلى تبون بمشفاه في ألمانيا، عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة.
والشيء الذي لم افهمه بلاد مثل الجزائر غنية ما شاء الله بالغاز والبترول ورؤسائه يذهبون للغرب للعلاج والشعب الجزائري يعالج في الجزائر والكل نعرف ما هي المستشفيات في الجزائر وبعض البلدان العربية ،
الشعب الجزائري الشقيق هو الضحية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والشعب سيجلس ينتظر رئيسه حتى يظهر خلال الايام المقبلة إن شاء الله وهذه الايام ربما تعني السنة القادمة أو حتى يوم البعث ..