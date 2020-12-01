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كُتّاب وآراء
569 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 569 حالة وفاة و 26402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة ارتفعت إلى مليونين و 322056 إصابة، كما زاد مجموع الوفيات إلى 40464 حالة.
وتعافى 24763 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، وفق المصدر الرسمي الروسي نفسه، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 803467 شخصا.