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الرئيسية | خارج الحدود | 569 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

569 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

569 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 11:40

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 569 حالة وفاة و 26402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة ارتفعت إلى مليونين و 322056 إصابة، كما زاد مجموع الوفيات إلى 40464 حالة.

وتعافى 24763 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، وفق المصدر الرسمي الروسي نفسه، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 803467 شخصا.

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1 - البوهالي الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 11:48
أين فعالية لقاحهم المزعوم ثم أين عاداتهم في شرب الفوطكا التي كانوا يدعون أنها تعطيهم مناعة قوية لأجسادهم
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2
2 - meryem الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 12:31
إذًا لقاح روسيا كَذِب !!! أين Sputink-V ؟؟؟؟
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