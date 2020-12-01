569 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 569 حالة وفاة و 26402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة ارتفعت إلى مليونين و 322056 إصابة، كما زاد مجموع الوفيات إلى 40464 حالة.

وتعافى 24763 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، وفق المصدر الرسمي الروسي نفسه، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 803467 شخصا.