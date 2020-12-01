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كُتّاب وآراء
اقتصاد سويسرا يتعافى سريعا من تداعيات كورونا
أفادت بيانات نشرتها أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بنمو اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وذلك بعد التخفيف التدريجي لإجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7,2% ، ليعوض بذلك انكماشا بلغت نسبته 7% في الربع الثاني. وكان الخبراء يتوقعون النمو بـ 5,9% في الربع الثالث.
ورغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل بنحو 2% عن مستوى ما قبل الأزمة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,6%، مقابل انكماش على أساس سنوي بلغ 7,8% في الربع السابق.
وشهد الطلب المحلي ومجالات من قطاع الخدمات تعافيا كبيرا، بينما كان للتطورات الدولية تأثير سلبي على الصادرات.
ويتوقع البنك المركزي أن ينكمش الاقتصاد السويسري بنحو 5% هذا العام.