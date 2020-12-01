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لقاح "بيونتك وفايزر" ينتظر نيل التصريح الأوروبي
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 12:35
قدمت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية طلبا لدى وكالة الأدوية الأوروبية، الشهيرة اختصارا بتسمية "إيما"، للحصول على التصريح للقاح الذي توصلا إليه ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الشركتان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم الطلب للحصول على "ترخيص مشروط للسوق" أمس الاثنين، بينما شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية قدمت، أيضا، طلبا بهذا الشأن لوكالة الأدوية الأوروبية لمنح ترخيص للقاح الخاص بها.