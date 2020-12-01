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الوباء يخلف 382 وفاة في ظرف 24 ساعة بإيران
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 14:43
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 382 حالة وفاة و 13881 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 975 ألف حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 48 ألفا و 628 حالة.
وأشار المصدر الرسمي عينه إلى أن 5840 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 677 ألف حالة إلى حدود هذا النهار.