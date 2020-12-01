24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التامك: منظمة أمنيستي تكنّ عداء مجانيا للمغرب
- الأمطار تغرق أكادير
- أطر تمريض تستنكر مغالطات مكتب نقابي بالبيضاء
- شلل السياحة في إمليل
- بنعبد القادر يرفض اتهامات بالوقوف ضد قانون الإثراء غير المشروع
دبلوماسية المملكة تضع الدولة الليبية على سكة وحدة المؤسسات (5.00)
أعناق آلاف المجازين والعاطلين تشرئب إلى لوائح "مباريات المتعاقدين" (5.00)
تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس (5.00)
بوصوف يدعو إلى توأمة مدن الصحراء لمحاصرة أكاذيب البوليساريو (5.00)
رصيف الصحافة: "كورونا" يخفض حالات الزواج المختلط بالمغرب (5.00)
- هل يسترجع المغرب أراضي ما وراء الجدار بعد "عملية الكركرات"؟ - (103)
- تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس - (75)
- الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة" - (59)
- المجاري تخطف أرواح "حراكة" .. والبحر يتحوّل إلى "مقبرة جماعية" - (34)
- الصحراء المغربية .. لماذا الإصرار على تجاهل الحقائق التاريخية؟ - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مختبر فضائي صيني يهبط على سطح كوكب القمر
هبط مختبر فضائي صيني يستهدف جمع عينات صخرية على سطح القمر، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية.
وذكرت هيئة "سي سي تي في" نقلاً عن مصدر في وكالة الفضاء الصينية أن مركبة استطلاعية فضائية من المختبر الفضائى تشانج إى - 5، الذي سمي باسم إلهة القمر الصينية، "نجحت" في الهبوط على سطح القمر.
وتستهدف المهمة الصينية الحصول على عينات من الصخور من التربة القمرية والعودة بها إلى الأرض، الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ 44 عامًا.
والدولتان الأخريان الوحيدتان اللتان حققتا هذا الإنجاز من قبل، هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (السابق).