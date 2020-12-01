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الرئيسية | خارج الحدود | مختبر فضائي صيني يهبط على سطح كوكب القمر

مختبر فضائي صيني يهبط على سطح كوكب القمر

مختبر فضائي صيني يهبط على سطح كوكب القمر
هسبريس- د.ب.أ
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:42

هبط مختبر فضائي صيني يستهدف جمع عينات صخرية على سطح القمر، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية.

وذكرت هيئة "سي سي تي في" نقلاً عن مصدر في وكالة الفضاء الصينية أن مركبة استطلاعية فضائية من المختبر الفضائى تشانج إى - 5، الذي سمي باسم إلهة القمر الصينية، "نجحت" في الهبوط على سطح القمر.

وتستهدف المهمة الصينية الحصول على عينات من الصخور من التربة القمرية والعودة بها إلى الأرض، الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ 44 عامًا.

والدولتان الأخريان الوحيدتان اللتان حققتا هذا الإنجاز من قبل، هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (السابق).

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