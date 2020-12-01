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فرنسا تثني السكان عن السفر إلى منتجعات التزلج

فرنسا تثني السكان عن السفر إلى منتجعات التزلج
هسبريس- د.ب.أ
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 19:55

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستنفذ إجراءات لثني السكان عن السفر إلى منتجعات التزلج خارج البلاد خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال ماكرون بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في باريس "نعم، سنقوم بفرض إجراءات تقييدية ورادعة"، مضيفا أنه سيتم تنسيق الإجراءات في الأيام المقبلة.

كما دعا ماكرون إلى تنسيق أوروبي بشأن مسألة فتح منتجعات التزلج على الجليد في القارة خلال موسم الأعياد.

وتأتي تصريحاته وسط خلاف بين دول جبال الألب في أوروبا حول ما إذا كان سيتم إغلاق المنتجعات من أجل منع السياح من نشر فيروس كورونا.

وبينما تدعو ألمانيا وإيطاليا إلى فتح منتجعات التزلج بعد حلول العام الجديد فقط، لا ترغب النمسا وسويسرا في إغلاق منتجعات التزلج الخاصة بهما على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأسبوع الماضي إن منتجعات التزلج على الجليد في البلاد يجب أن تظل مغلقة.

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