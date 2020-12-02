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الرئيسية | خارج الحدود | موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر"

موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر"

موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر"
هسبريس- د.ب.أ
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 10:35

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيمنح هذا الإجراء، في وقت قريب جدا، "الضوء الأخضر" للبريطانيين من أجل الحصول على اللقاح ضد "كوفيد-19" من فضاء الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - med temara الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 10:52
وا فينكوم يا المسؤولين في الحكومة ، امتى ترخصوا اللقاح ضد كوفيد 19 بالمغرب، خصوصا وأننا نسجل يوميا الآلاف من الاصابات والعشرات من الموتى
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2 - سوق اللقاحات المفتوح الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 11:07
في عصر العولمة، النيوليبيرالية، اقتصاد السوق، الحرية و الديموقراطية، يراد للدولة أن تكون أقل تدخلية في الاقتصاد، الحياة الخاصة،السلوك الأخلاقي. سطعت شمس النيوليبيرالية سياسيا مع تاتشر، ريغن و بوش الأب الذي ربط في خطاب تنصيبهه بين "فْرِي مَارْكِيطْسْ"، فْرِي سْبِيتْشْ"، نهاية الديكتاتورية و الشمولية. اللقاح مجال للفلسفة و السياسة النيوليبيرالية و اقتصادهما. لا مجال لفرض لقاح دون آخر لأن ذلك كسر و خرق لروح العصر و قوانين السوق الحر و المفتوح الذي يضمن الحرية للسلع و الأشخاص حسب العرض و الطلب و حسب الاختيار الفردي. دور الدولة هو مراقبة جودة اللقاح إن وفرت لنفسها السبل و الوسائل العلمية لذلك. دورها ليس فرض لقاح ما بقرار سياسي. الاختيار الفردي قرار صائب. المواطن سينتظر اللقاح الذي سيثبت فعاليته ليأخده على نفقته أو لا يأخده. هو حر في قراره. لكن من واجب الدولة توفير اللقاح المناسب والفعال لمن لا يستطيع الدفع. هذا من مقتتضيات و واجب الدفاع عن الأرض و الشعب في حالة الحرب و السلم.
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3 - لقاح ضد الجهل الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 11:11
كنصح المغاربة يتسناو الاتحاد الاوروبي يوافق على اللقاح عاد يشريوه منهم حسن من الصين...اذا وقعلك شي حاجة في جسمك بعد تقدر تقاضي الشركات في اوروبا.... ولكم في الصين؟لمن تشتكي اذا كان خصمك القاضي؟!!!!!
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