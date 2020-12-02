موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر"

هسبريس- د.ب.أ

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيمنح هذا الإجراء، في وقت قريب جدا، "الضوء الأخضر" للبريطانيين من أجل الحصول على اللقاح ضد "كوفيد-19" من فضاء الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.