24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/12/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:12
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- التامك: منظمة أمنيستي تكنّ عداء مجانيا للمغرب
- الأمطار تغرق أكادير
- أطر تمريض تستنكر مغالطات مكتب نقابي بالبيضاء
- حصار الثلوج
- الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر
الليبيون يتفقون بطنجة على تشكيل لجنة لتوحيد المؤسسات السيادية (5.00)
جامعي ينبه إلى خطر اليساريين على مصالح المغرب لدى أمريكا (5.00)
- لجنة من "الأحرار" تقوم بزيارة إلى منطقة الكركرات - (98)
- أساتذة متعاقدون يطلبون الإدماج ويرفضون الاقتطاعات من الأجور - (67)
- السرطان ينهي حياة اللاعب المغربي محمد أبرهون - (58)
- رصيف الصحافة: التلقيح ضد "فيروس كورونا" ليس إجباريا بالمغرب - (43)
- الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
589 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 11:48
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 589 حالة وفاة و 25345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 347401 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41053 حالة.
وتعافى 26882 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 830349 شخصا، بينما لا تزال هناك 475999 حالة نشطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - يوسسسسسسف الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:30
غريب امر روسيا ودول أخرى، واش لقاح سبوتنيك فعال او غير فعال، و علاش الوفايات كثار .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1