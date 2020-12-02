589 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 589 حالة وفاة و 25345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 347401 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41053 حالة.

وتعافى 26882 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 830349 شخصا، بينما لا تزال هناك 475999 حالة نشطة.