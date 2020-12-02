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الرئيسية | خارج الحدود | 589 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

589 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

589 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 11:48

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 589 حالة وفاة و 25345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 347401 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41053 حالة.

وتعافى 26882 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 830349 شخصا، بينما لا تزال هناك 475999 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوسسسسسسف الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:30
غريب امر روسيا ودول أخرى، واش لقاح سبوتنيك فعال او غير فعال، و علاش الوفايات كثار .
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