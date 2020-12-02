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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين أكثر من مليار دولار

إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين أكثر من مليار دولار

إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين أكثر من مليار دولار
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:35

أكد حسين الشيخ وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن جباية ضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية، بعد حوالى أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.

وقال الشيخ، في منشور له عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحكومة الإسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية؛ والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكلا" (أكثر من مليار دولار).

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، في ماي الماضي، قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر لصالح الفلسطينيين.

وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الرسميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد "إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".

وأكد الشيخ، حينها، أن ذلك "تم على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك".

وأضاف: "لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (...) مع منظمة التحرير".

وكان محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن، يوم 17 نونبر المنصرم، أن عودة التنسيق ستشمل "القضايا المالية والصحية والسياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Daka الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:47
المغرب اذا بقي على هذا الحال خانقا العنيدة الحزائر حتى تخسر في التسليح كل ارباحها القليلة من البيترول التى تبقى لها بعد اكل فرنسا وروسيا الجزء الاكبر من الارباح. سيعامل المغرب احسن معاملة من الدول المصنعة للاسلحة وربما المغرب له الحلاوة من هذه الدول التي هي السبب في تقدمه.
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1
2 - عبدالقادر جرسيف الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:47
هذي هي قمة الوعي والإنسانية والتحضر وما إلى ذالك عند الصهاينة، اما الصهاينة ديالنا هربوا الملايير الزرقاء الى أوروبا وخاصة سويسرا ورفضوا اعادتها للوطن رغم نداء ات الوطن غفور رحيم وعفا الله عما سلف...
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15
3 - بلال الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:48
يجب على المحتليين مغادرة اراضي فلسطين فهي لا تنتمي لهم و لا يحتاج احد إلى مالهم
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-13
4 - لعسل س الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:49
هذا جزء صغير لا يتجزأ من اختلاسات الكيان اليهودي
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0
5 - rachida الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:51
السلام عليكم.هههه التطبيع حلال فقط للفلسطينيين مع إسرائيل أما تطبيع كافة العرب فحرام.أين اللذين يدافعون على الفلسطينين ليل نهار من أجل أن لا يتطبع العرب مع إسرائيل.اليس ما يفعله الفلسطينيين الآن تطبيع في حد ذاته اللذين تحاربون التطبيع من أجلهم.هههه طلعوا معكم القالب.غدا عاوتاني يالمداوخ خرجوا الشوارع وقولوا لا التطبيع من أجل الفليسطينيين.من بيته من زجاج فلا يقذف بيوت الناس بالحجارة
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13
6 - سميرة الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:52
دبا كاين شي عدو ما كياكلش لك رزقك ؟
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-5
7 - رضوانلعلالي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:56
هاد الفلسطينيين صاكين على العالم وبالاخص الوطن العربي والإسلامي تيتقلقو اطبع شي واحد معا اسرايييل وهوما ديرين معاهم حتى لولات تيعيسو بالمساعدات والصداقات وعندهم نسبة الجهل 0 مخدامين ما والو
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3
8 - بين الحقيقة والكواليس الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:01
ما تعلمنا من ما يحدث في الخريطة الجيوسياسية المعاصرة.. هو تباين في المعطيات بين ما تصرح به المؤسسات وما يطبخ في الكواليس.. السلطة الفلسطينية مغلوب. على أمرها.. الجزائر مغلوبة على أمرها.. يعتقدون ان النفاق وحده هو الحل للدول التي تحاول كسب عطف شعوبها بالخطابات والشعارات الفارغة.. الدبلوماسية الواضحة والواقعية هي الحل.. وما غير ذلك هو افتراء وكذب ووعود لا معقولة تسبب الحسرة أولا والخيبة ثانيا والضعف ثالثا.. تنازل صغير اليوم قد يمهد الطريق نحو مكاسب كبيرة غدا.. والله أعلم
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9 - rachida الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:05
السلام عليكم.إلى المعلق بلال اللذي قال لا نحتاج لأموال الاسرائيليين..أهل اذا غادرت إسرائيل فلسطين فهل أنت من سيصرف على الفلسطينيين وتأتي لهم بكل ما يحتاجونه.ألم تقرأ المقال جيدا.ألم يقل الشيخ الفلسطيني أن الفلسطينيين يمرون من أزمة خانقة لولا المليار دولار التي ستمنحهم إياها إسرائيل للخروج من الأزمة.هههه اللذين تقولون عليهم صهاينة يوفون بعهودهم ويسلمون الفلسطينيين مبلغ ضخم مثل هذا أما اللذي تقولون عنه مسلم والله لن يمنح لك ولو سنتيما واحدا حتى لو رآك تموت جوعا أمام أعينه إلا إذا كانت عنده مصلحة يريدها منك آنذاك سيمتحك الفتات فقط أما أرض فلسطين فلقد منحها الله مباشرة لاسرائيل منذ اليوم الاول وبشهادة القرآن نفسه اللذي تؤمن به لولا الفتوحات الإسلامية التي شتت شملهم وبعد أن إسترجعوا قوتهم رجعوا إلى أرضهم كي يسترجعوها أم أنك ستعاند الله اللذي منحها لهم مباشرة منذ اليوم الأول
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10 - رد على رشيدة الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:09
الشعوب في واد والحكومات في واد آخر.
إذا كانت الحكومات العربية بما فيها الفلسطينية تريد التطبيع مع اسرائيل، فإن الشعب الفلسطيني خاصة والشعب العربي عامة لا يريد التطبيع،
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