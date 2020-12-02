24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الليبيون يتفقون بطنجة على تشكيل لجنة لتوحيد المؤسسات السيادية (5.00)

  2. جامعي ينبه إلى خطر اليساريين على مصالح المغرب لدى أمريكا (5.00)

  3. النظام الجزائري.. اختناق تاريخي (5.00)

  4. موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر" (5.00)

  5. إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين أكثر من مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | البطالة تمس 3.85 مليون شخص على تراب إسبانيا

البطالة تمس 3.85 مليون شخص على تراب إسبانيا

البطالة تمس 3.85 مليون شخص على تراب إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 15:50

أظهرت بيانات لوزارة العمل الإسبانية ارتفاع البطالة في نونبر، للشهر الثاني على التوالي، وسط فرض قيود جديدة لاحتواء جائحة كورونا.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ25.269 عن الشهر السابق، عندما قفز العدد بـ 49.558 دفعة واحدة، وبلغ عدد العاطلين المسجلين 3.85 مليونا.

وارتفع عدد العاطلين في مجموع التراب الإسباني، على أساس معدل موسمي، بمقدار 1758 خلال شهر نونبر المنقضي.

وزادت البطالة في صفوف الشباب دون 25 عاما، في الشهر ذاته، بـ 3733 كي تعادل ارتفاعا بنسبة 1.03% مقارنة بأكتوبر من هذه السنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - adil Madrid الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 16:01
هدا الرقم أصبح في جميع الدول او ربما أكثر ولا يقتصر على إسبانيا فقط أما فرص العمل فهي متوفرة وهناك بعض الأشياء الإيجابية التي تفتقدها دول عظمى كأمريكا وغيرها من الدول كالتغطية الصحية المجانية والمعونات الاجتماعية ....الخ(يجب علينا كمغاربة أن ننظر إلى مشاكلنا قبل مشاكل الغير لانها أكثر بكثير ).ا
الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.