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البطالة تمس 3.85 مليون شخص على تراب إسبانيا
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 15:50
أظهرت بيانات لوزارة العمل الإسبانية ارتفاع البطالة في نونبر، للشهر الثاني على التوالي، وسط فرض قيود جديدة لاحتواء جائحة كورونا.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ25.269 عن الشهر السابق، عندما قفز العدد بـ 49.558 دفعة واحدة، وبلغ عدد العاطلين المسجلين 3.85 مليونا.
وارتفع عدد العاطلين في مجموع التراب الإسباني، على أساس معدل موسمي، بمقدار 1758 خلال شهر نونبر المنقضي.
وزادت البطالة في صفوف الشباب دون 25 عاما، في الشهر ذاته، بـ 3733 كي تعادل ارتفاعا بنسبة 1.03% مقارنة بأكتوبر من هذه السنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - adil Madrid الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 16:01
هدا الرقم أصبح في جميع الدول او ربما أكثر ولا يقتصر على إسبانيا فقط أما فرص العمل فهي متوفرة وهناك بعض الأشياء الإيجابية التي تفتقدها دول عظمى كأمريكا وغيرها من الدول كالتغطية الصحية المجانية والمعونات الاجتماعية ....الخ(يجب علينا كمغاربة أن ننظر إلى مشاكلنا قبل مشاكل الغير لانها أكثر بكثير ).ا
الله غالب
الله غالب
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