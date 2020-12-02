البطالة تمس 3.85 مليون شخص على تراب إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أظهرت بيانات لوزارة العمل الإسبانية ارتفاع البطالة في نونبر، للشهر الثاني على التوالي، وسط فرض قيود جديدة لاحتواء جائحة كورونا.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ25.269 عن الشهر السابق، عندما قفز العدد بـ 49.558 دفعة واحدة، وبلغ عدد العاطلين المسجلين 3.85 مليونا.

وارتفع عدد العاطلين في مجموع التراب الإسباني، على أساس معدل موسمي، بمقدار 1758 خلال شهر نونبر المنقضي.

وزادت البطالة في صفوف الشباب دون 25 عاما، في الشهر ذاته، بـ 3733 كي تعادل ارتفاعا بنسبة 1.03% مقارنة بأكتوبر من هذه السنة.