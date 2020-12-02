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الرئيسية | خارج الحدود | 362 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

362 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

362 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 14:59

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 362 حالة وفاة و13621 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو 990 ألف حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 48 ألفا و 990 حالة.

وأشار المصدر الرسمي نفسه إلى أن 5828 من المصابين في وضع صحي حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 688 ألف حالة وفق آخر تحيين للمعطيات.

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