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موريتانيا تشدد تدابير التصدي لفيروس "كورونا"

موريتانيا تشدد تدابير التصدي لفيروس "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 22:30

أعلنت الحكومة الموريتانية تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي للموجة المتزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن الحكومة قررت إغلاق المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، بدءا من يوم الجمعة 4 دجنبر، ومنع جميع التجمعات غير الضرورية واجتماع مجلس الوزراء كل خمسة عشر يوما خلال شهر ديسمبر، بدل الاجتماع أسبوعيا وتقليص حضور الموظفين والعمال في الإدارات العمومية وتشجيع اللقاءات والاجتماعات عن بعد.

وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث قفزت الإصابات والوفيات خلال نوفمبر الماضي إلى نحو 40 % مقارنة بشهر أكتوبر.

وبلغت إجمالي الإصابات نحو ثمانية آلاف والوفيات قرابة 185 منذ ظهور الجائحة.

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1 - kamal الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:13
ا لشعب المريتاني امتداد لاخواننا المغاربة الصحراويين تجمعهم اللغة والتقاليد والعادات يعانون كما يعاني الشعب المغربي من تداعيات كرونا والانسان بطبعه الصحراوي معرض لازمات صحية تجعله يكد ويجتهد من اجل البقاء على قيد الحياة لان الوباء اصبح يطوقه من كل اتجاه و في عقري داره
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