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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جيسكار ديستان"

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جيسكار ديستان"

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جيسكار ديستان"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:39

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء اليوl الأربعاء عن 94 عاماً في منزله في وسط فرنسا "محاطاً بعائلته"، كما أفاد مقرّبون منه وكالة فرانس برس، مؤكّدين بذلك معلومة بثّتها أولاً إذاعة "أوروبا-1".

وجيسكار ديستان الذي أُدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة (1974-1981).

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