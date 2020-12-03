554 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 554 حالة وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 375546 إصابة، كما زاد مجموع الوفيات بسبب الفيروس إلى 41607 حالة.

وتعافى 29502 شخصا من الإصابة، خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 859851 شخصا، بينما لا تزال هناك 474088 حالة نشطة.