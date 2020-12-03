24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة‬ كورونا" (5.00)

  2. الاتجار بـ"المعجون" يسقط شخصيْن في مراكش (5.00)

  3. فاجعة مرفأ بيروت تخيم على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين (5.00)

  4. مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي (5.00)

  5. المختبرات ترفع وتيرة تصنيع "فيتامين سي" لمواجهة ارتفاع الطلب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 554 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

554 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

554 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 دجنبر 2020 - 10:25

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 554 حالة وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 375546 إصابة، كما زاد مجموع الوفيات بسبب الفيروس إلى 41607 حالة.

وتعافى 29502 شخصا من الإصابة، خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 859851 شخصا، بينما لا تزال هناك 474088 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.