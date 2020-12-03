24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة‬ كورونا" (5.00)

  2. مهمة استطلاعية برلمانية تفحص "صفقات كورونا" لوزارة الصحة (5.00)

  3. المختبرات ترفع وتيرة تصنيع "فيتامين سي" لمواجهة ارتفاع الطلب (5.00)

  4. حجز أسلحة وسمّ وأقنعة لدى "فراقشية" بسطات (4.50)

  5. فاجعة مرفأ بيروت تخيم على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | قانون لبناني يجبر ضرر ضحايا انفجار مرفأ بيروت

قانون لبناني يجبر ضرر ضحايا انفجار مرفأ بيروت

قانون لبناني يجبر ضرر ضحايا انفجار مرفأ بيروت
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:45

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القانون يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من غشت الماضي، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، وأسفر عن دمار هائل في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها باحتجاجات شعبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.