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كُتّاب وآراء
قانون لبناني يجبر ضرر ضحايا انفجار مرفأ بيروت
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القانون يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من غشت الماضي، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، وأسفر عن دمار هائل في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.
لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها باحتجاجات شعبية.