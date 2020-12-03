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الرئيسية | خارج الحدود | الإصابات بالجائحة تتجاوز عتبة المليون في إيران

الإصابات بالجائحة تتجاوز عتبة المليون في إيران

الإصابات بالجائحة تتجاوز عتبة المليون في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 دجنبر 2020 - 15:35

تجاوز إجمالي إصابات كورونا في إيران المليون حالة، اليوم الخميس، وذلك بعد تسجيل نحو 14 ألف حالة في اليوم الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 358 حالة وفاة و 13922 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون وثلاثة آلاف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 49 ألفا و 348 حالة.

وأشارت المسؤولة إلى أن 5824 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 699 ألف حالة.

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