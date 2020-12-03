24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية
- انهياز بكنيسة آسفي
- خلال الحمل .. احترسي من القرفة!
- العدد الثاني من مجلة "سوس العالمة" يرى النور
- مكاتب نقابية تنتقد عمليات تدبير "مباريات التعليم"
استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية (5.00)
تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة كورونا" (5.00)
مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" (5.00)
جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن (5.00)
- هل تتطور "الحرب الباردة" بين المغرب والجزائر إلى مواجهة شاملة؟ - (82)
- دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية" - (81)
- العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة - (71)
- بيت الزوجية أكثر الفضاءات احتضانا لممارسة التعنيف ضد المغربيات - (70)
- جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية"
تاركاً الوضع الدّاخلي في بلادهِ "مأزوماً" في ظلّ غياب الرّئيس "المريض"، أصرّ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس الأربعاء، على نقل نزاع الصّحراء إلى أروقة الاتّحاد الإفريقي، بإعلانه أنّ "الوضع في الصحراء، خاصة التطورات الخطيرة التي شهدناها مؤخرا، مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر"، وفق تعبيره.
وشدّد المسؤول الجزائري خلال الدورة غير العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على وصف ما سمّاها "الجمهورية العربية الصّحراوية" بأنها "عضو مؤسس لمنظمتنا"، متوقّفا عند ما اعتبرها "تجاوزات مسجّلة على مدنيين في منطقة الكركرات وتقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها".
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنّ "المسار السّياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية تعرض لحالة جمود غير مسبوق، أدّت إلى تفاقم معاناة الشّعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وأصرّ بوقادوم على تجاوز "حصرية" الأمم المتّحدة في معالجة النّزاع، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد مخطط لتسوية قضية الصّحراء، مضيفاً: "لا يمكن لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مُغيبة".
وقال المحلل السّياسي عبادلة ماء العينين إنّ "التّيار الدّاعم لجبهة البوليساريو مازال متمكّنا من بعض المفاصل الرّئيسة للاتحاد الإفريقي والهيئات السّياسية فيه"، مضيفا أنّ "الجزائر تحاول أن تلعب بهذه الورقة الأخيرة في ظلّ عزلة إقليمية فرضها تفاعل الدّول والهيئات مع الخطوة المغربية الأخيرة".
وشدّد ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنّ "تصريحات بوقادوم تأتي بعد زيارته الأخيرة إلى نيجيريا التي لم تعبّر بشكل واضح عن موقفها بخصوص نازلة الكركرات، وهذا ما أقلق الجزائر"، مبرزاً أنّ "الجزائر، ستستمرّ في معاداة المغرب لعرقلة مسار التّسوية الأممية".
وتابع المحلّل ذاته بأنّ "الجزائر تحاول أن تغطّي عن أزماتها الدّاخلية بإلهاء الرّأي العام بأمور أخرى بعيدة عن الشّعب"، مبرزا أنّه "إبان حراك الجزائر، كانت القوى المدنية والمعارضة تطالب بالابتعاد عن قضية الصّحراء"، مشيرا إلى أن "ما حدث في الكركرات سيكون له ما بعده في ما يخصّ مواقف الدّول".
واعتبر عبادلة أنّ "الحراك الشّعبي في الجزائر سيتقوّى بعد انتهاء الجائحة وسيكون أكثر حدة وقوة في مواجهة حكم العسكر، الذي يجب أن يعود إلى ثكناته ويترك المدنيين يسيّرون شؤون الدّولة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
الفيلم سالا و نهاية البث أحب من أحب او كره من كره
: "نضال النهب والسرقة... نضال العصابات في خدمة الوهم والبروبغندا الوهمية الجزائرية... المغرب لا يتعامل مع قطاع الطرق... فمخيمات الذل والعار الجزائرية تعيش الفقر ونقص المواد الغذائية وتفشي ظاهرة العصابات الموالية لما تسمى قيادة بوليساريو الجزائر".
أين هو حسن الجوار الذي يوصي عليه ديننا الحنيف
ضياع الفرص للشعبين بمسؤولية الجزائر والتاريخ سيجل هذا العداء والحقد.
شكرا هسبريس
الوضع مقلق في الجزائر ، اما الصحراء و اهلها ينعمون
بالعيش الكريم و الهناء
الحليب في القربة و الذباب يتهالك لكي يدخل الى القربة !
الصحراء مغربية و تبقع مغربية الى الابد ،
انتم مغرورون و مغمورون ، تحتجزوا مغاربة في تندوف
من اجل غايتكم .
اصبحت البوزبال فزاعة عسكر الجزائر من اجل نصب اموال الجزائر في الصفقات من اجل التسلح
الدول الافريقية لم تعد قادرة على تحمل شيطنتكم للمغرب
اصبحتم فقط انتم و افريقيا الجنوبية داعمي البوزبال
المغرب في ارضه و الذباب يتهالك من اجل الوصول
مضيعة للوقت ، القضية محسومة ، و المغرب بلد الشرعية التاريخية
لم و ان توجد دولة بين المغرب و موريتانيا
ما عليكم الا ان تعطوا تندوف لجمهورية البوزبال
بالنسبة للبوليواريو و النظام اللص المافيوزي الحاكم في الجزائر فهما يشبهان ذلك الشخصان العاريان الذان يرفصان عاريين في السوق...ورغم ان الناس جميعا يشاهدان انهما عاريان إلا انهما الوحيدان مع بعض الحمقى الذان يظنان جازمين انهما مستوران و ان الآخرين هما العراة.
على كل حال..فليستمروا في حمقهم..بينما باقي الدول الغنية مثلها او اقل بكثير اوصلت رواظها للفضاء و ارسلت مسابير للقمر و المريخ.
ضد الخونة المغاربة (كلميم.اسا.طانطان) المقيمين بامونت لاجولي الفرنسية.
فبينما ينظر العالم كله إلى الوضع الجزائري المتردي بقلق شديد، في غياب الرئيس، و الوضع الإقتصادي المُزري و القلاقل الإجتماعية و الوضع السوداوي
أصر هذا الشخص على الإستمرار في زرع رأسه تحت التراب
و التستر خلف الأوهام حتى يُساعد أسياده من عصابات الجنرالات
على تنفيذ "الحكم البوتفليقي" في نسخته الثانية !!!
فبعد حكم الجنرالات الخونة الجزائر برئيس وهمي مُحنط (بوتفليقة) طوال سبعة سنين، تأكد الجنرالات أنه لا مانع من تكرار نفس المسرحية البئيسة
ليستمروا في حكم البلاد برئيس شبح آخر هو "تبون" !
لقد رأينا صور الملك محمد السادس و هو في المستشفى، و رأينا صوره بعد عمليته الجراحية، و أصدر القصر بيانات بشأنه...
بينما يمارس عساكر الجزائر تعتيما إعلاميا شديدا على مصير "تبون" المجهول !
يبدو أن حكم المومياوات سيستمر بالجزائر بعدما إنطلت الخطة الغبية على الشعب الجزائري للمرة الثانية، و عوض الإهتمام بخُبزهم اليومي، إختار الجزائريون أن يصنعوا لهم عدواً وهميا هو المغرب !!!
أُضحوكة القرن بآمتياز !
التي كانت بالامس فقيرة الان اصبحت هذه الدول احسن من الجزائر اقتصاديا فموازين القوى تغيرت و خاصة بعد رجوع المملكة الى حضيرة الجامعة الافريقية .
هناك ايضا دول افريقية كانت بالامس شيوعية فتخلت على هذا النظام لانه بدون جدوى و بقيت الجزائر متشبثة به حتى انهار اقتصادها و ذالك بمساعدة الجنرالات الذين نهبوا ثروات البلاد
في كل مرة نطلب منكم مناقشة مشاكلنا تقولون لنناقش المشاكل دون الصحراء لانها بيد مجلس الامن ولا دخل لكم .
هل لازلتم تراهنون على اطروحة البوليساريو وبانها ستنجخ هههههه.
انتم واهمون والله ولو تجتمع دول العالم لما سمحنا في درة من ترابنا فما بالك بكم .
حلمكم سيتحقق في اليوم الدي تستفيقون منه وتجدوا كل المغاربة وقد ماتوا. اما دون دلك فاخسروا المليارات في التسلح وفي الاعلام وجندوا ما شئتم من الارهابين فنحن في صحراءنا الى يوم الدين
الآن في حركة يائسة تتوجه إلى الاتحاد الإفريقي الذي فهم كذلك مكر الجزائر لم يعر الموضوع أي اهتمام بل صفق لفك العزلة عن الدول الإفريقية في اتجاه أوروبا عبر المغرب.
حكومتكم حكومة فاشلة بالامس قلتم لا دخل لكم فيما يسمى بالبوليزاريو واليوم تبرهنون عن تخوفكم من الوضع بصحرائنا المغربية توسلاتكم لبعض الدول الافريقية لن تجدي نفعا لان معضمها اصبح واعيا بمراوغاتكم الفاشلة الشعب الجزائري شقيقنا والصحراء مغربية مهما طال الزمن
عصابة الجزائر و ميليشياتها البوليساريو أعلنوا وقف إطلاق فلا تفاوض معهم
الحزائر تختبئ وراء ميليشياتها البوليساريو الآن تعرت
ونحن نعلم أن الجزائر تتفادى مواجهة المغرب
اتركوها تتحدث عن نفسها وادخلوا لسوق راسكم
راكم حماضيتو
تم أو يحيى و سلال وسيأتي الدور على بو قادوم الشنقريحي
خطاب الجزائر و جنوب إفريقيا لا يعيره أحد أي أهتمام إلا من يطمع في دنانير النفط و الغاز.
سينهار نضام العسكر قريبا..
شعب شنقريجة البوال العضيم...
لنفترض أن الجمهورية الوهمية سترقص على رمال الصحراء المغربية ولماذا لا نفترض أن جمهورية القبائل التاريخية ستعزف بجوار تونس وبالتالي تفكيك المنطقة في حين العالم يتكتل وهذا أغرب من الخيال والواقع يقول ويحكي أن زمن العنتريات انتهى .
جزاير ليس ماتخسره تريد حرب بوكالة على جيش باسل المغربي سايكون بمرصاد
ولي الأول مرة سكتت فرنسا وإسبانيا وأمريكا لا يهمهم قضية الصحراء ولا يتسرعون فيها بعد إستفتاء على جيش يقوم بعمليات خارج حدده في صالح فرنسا وأمريكا
على ملك يخذ مبادرة ويصلح جنيرالات جزاير بحوار مباشر رأس مع رأس مع بوليزريو ونخلي شنقريحة يموت بي بطؤ بسكتة قلبية وترون النتيجة
أكد الرئيس التونسي الأسبق، محمد منصف المرزوقي، أن النظام الجزائري يتخذ من الصحراويين المحتجزين بتندوف “رهائن لخيار سياسي خاطئ”، مبرزا أن الأجدى هو “العيش تحت سقف المغرب عوض الجري وراء سراب ووهم لن يتحقق يوما”.
لهدا ترون الجزائر تقول أنها ليست طرفا في الصراع وفي نفس الوقت كلما يقع احتكاك مع البوليزاريو تقول بأنها مستعدة للحرب. بتعبير آخر، المغرب حرر الكركرات من عملاء النظام الجزائري وخير دليل أنهم لم يعودو الى المنطقة العازلة بل الى تندوف التي يحكمها ويأمرها العسكر الجزائري
وحتى تسوية الملف مستقبلا مع جارة السوء فلا تقة للأشخاص ذو جينات المستعمر من الأتراك و الفرنسيين!!!