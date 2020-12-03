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الرئيسية | خارج الحدود | دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية"

دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية"

دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:00

تاركاً الوضع الدّاخلي في بلادهِ "مأزوماً" في ظلّ غياب الرّئيس "المريض"، أصرّ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس الأربعاء، على نقل نزاع الصّحراء إلى أروقة الاتّحاد الإفريقي، بإعلانه أنّ "الوضع في الصحراء، خاصة التطورات الخطيرة التي شهدناها مؤخرا، مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر"، وفق تعبيره.

وشدّد المسؤول الجزائري خلال الدورة غير العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على وصف ما سمّاها "الجمهورية العربية الصّحراوية" بأنها "عضو مؤسس لمنظمتنا"، متوقّفا عند ما اعتبرها "تجاوزات مسجّلة على مدنيين في منطقة الكركرات وتقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها".

وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنّ "المسار السّياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية تعرض لحالة جمود غير مسبوق، أدّت إلى تفاقم معاناة الشّعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

وأصرّ بوقادوم على تجاوز "حصرية" الأمم المتّحدة في معالجة النّزاع، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد مخطط لتسوية قضية الصّحراء، مضيفاً: "لا يمكن لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مُغيبة".

وقال المحلل السّياسي عبادلة ماء العينين إنّ "التّيار الدّاعم لجبهة البوليساريو مازال متمكّنا من بعض المفاصل الرّئيسة للاتحاد الإفريقي والهيئات السّياسية فيه"، مضيفا أنّ "الجزائر تحاول أن تلعب بهذه الورقة الأخيرة في ظلّ عزلة إقليمية فرضها تفاعل الدّول والهيئات مع الخطوة المغربية الأخيرة".

وشدّد ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنّ "تصريحات بوقادوم تأتي بعد زيارته الأخيرة إلى نيجيريا التي لم تعبّر بشكل واضح عن موقفها بخصوص نازلة الكركرات، وهذا ما أقلق الجزائر"، مبرزاً أنّ "الجزائر، ستستمرّ في معاداة المغرب لعرقلة مسار التّسوية الأممية".

وتابع المحلّل ذاته بأنّ "الجزائر تحاول أن تغطّي عن أزماتها الدّاخلية بإلهاء الرّأي العام بأمور أخرى بعيدة عن الشّعب"، مبرزا أنّه "إبان حراك الجزائر، كانت القوى المدنية والمعارضة تطالب بالابتعاد عن قضية الصّحراء"، مشيرا إلى أن "ما حدث في الكركرات سيكون له ما بعده في ما يخصّ مواقف الدّول".

واعتبر عبادلة أنّ "الحراك الشّعبي في الجزائر سيتقوّى بعد انتهاء الجائحة وسيكون أكثر حدة وقوة في مواجهة حكم العسكر، الذي يجب أن يعود إلى ثكناته ويترك المدنيين يسيّرون شؤون الدّولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - ahmed الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:11
من خلال متابعتي الدائمة لما تقوله الجزائر وخاصة الجيش الجزائري بلسان الجنيرالات والاطماع الخسيسة للاحمق شنقريحة فانا انبه الدولة المغربية بانه ليس هناك بوليزاريو ولا هم يحزنون فجنيرلات الجزائر يرغبون في الاستيلاء على الصحراء باسم البوليزاريو لخلق ممر دائم الى المحيط الاطلسي .ولهذا ارجو من الاعلام المغربي ووسائل التواصل التركيز على هذه القضية وفضع اطباع عجوز الجيش الجزائري شنقريحة العدو الاول للمغرب والمغاربة.
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2 - mjid الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:11
خاص هاد الناس يعرفوا المثل المغربي المتوارث أبا عن جد ( المغربي كيموت على جوج حوايج : ولادو و بلادو )
الفيلم سالا و نهاية البث أحب من أحب او كره من كره
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3 - كمال المنصوري الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:13
اللهم إنا نعوذ بك من الحسد فالحسد يُعمي الأبصار و يُفقِد العقول صوابها و رُشدها
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4 - وجدي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:14
خلاتو ممدود ومشات تعزي محمود" هذا هو المثل الذي ينطبق على العدوة الجزائر لم تستسغ الهزيمة النكراء على جميع المستويات التي الحقها بها المغرب واصبحت تخبط خبط عشواء في جميع الاتجاهات
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5 - M_bah الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:14
دبلوماسية فاشلة، مبنية على استغلال دمية البوليساريو كاداة لاستغلال ونهب اموال الشعب الجزائري الشقيق ، وتفويتها لجيوبهم باسم اخوتنا المحتجزين في تيندوف.
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6 - Lhachemi الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:14
الجزاءر دائما تجر اذيال الخيبة في جميع المحافل الدولية.
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7 - نورالدين المعتدل الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:15
الجزائر إلى بغاتنا اعقدناها تخرج ليها نيشان واموتن د الخراب عليها حنا مباغيين حرب مع خوتنا الجزائريين امعمروا يسمعوا منا العيب حتى ذوك ٤٥٠٠٠ مغربي اللي طردت الحكومة الجزائرية ف ١٩٧٦ ماشي الشعب اللي طردوهم ولكن الحكومة واعباد الله حنا مباغيين حرب يتشفاو فينا العديان اللي إلا بالكم *اليهود والنصارى*حنا جيران امسلمين وعرب اشاركين التاريخ والجغرافيا والدم وصلة الرحم .
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8 - الجزائر نموذجا الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:15
الجزائر نموذجا لدولة الفاشلة و التالفة الرجعية التي فقدت البوصلة بسبب معاداتها المغرب ليلا و نهارا ... و سوف تربح من وراء المغرب فقط سراب و صواريخ ال F16 Viper و F35 لا اكثر و لا اقل ...
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9 - مغربي قح الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:15
يجب دعم استقلال القبايل عن الجزائر بالمال والعتاد وانشاء جبهة صحراوية بالمغرب تطالب باستقلال صحراء الجزائر .
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10 - mre الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:15
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب قضية شعب وقضية وجود، أما بخصوص الآخرين فهي للابتزاز لا غير".
: "نضال النهب والسرقة... نضال العصابات في خدمة الوهم والبروبغندا الوهمية الجزائرية... المغرب لا يتعامل مع قطاع الطرق... فمخيمات الذل والعار الجزائرية تعيش الفقر ونقص المواد الغذائية وتفشي ظاهرة العصابات الموالية لما تسمى قيادة بوليساريو الجزائر".
أين هو حسن الجوار الذي يوصي عليه ديننا الحنيف
ضياع الفرص للشعبين بمسؤولية الجزائر والتاريخ سيجل هذا العداء والحقد.
شكرا هسبريس
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11 - aabdou labbdi الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:18
الله يعفو اعليهم مساكن من هذا المرض إلا وهو المغرب. كلهم أصيبوا بهذا المرض صباحا مساءا في نشراتهم في قنواتهم في جراءدهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا عمل عندهم ولا مشكل آخر يهم بلدهم سوى معاكسة المغرب والتحريض عليه.
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12 - brahimmerbah الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:18
رجوع المغرب الي الاتحاد الافريقي كان ذكي ، جعل الجزائر في عزلة تامة والدليل هو الدعم الافريقي والدولي للمغرب للعملية الاخيرة في الكركارات، حيت تبقى الجزائر الوحيدة تي تغرد خارج الصف لفائدة البوليساريو
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13 - محمد الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:20
كما قلت سابقا حين تولى الرئيس الجزائري طيون له خياران اما تخلي عن الصحراء المغربيه واهتمام بمشاكل الداخليه وازدهار وترفيه الشعب الجزائري واما مسانده بوليزاريو الى ما لا نهايه وفي الاخير سيجدون انفسهم دون ان اخسر الكلام نحن المغاربه لنا تربيه حسنه لا نحقر احد اتركوا الاسد يتحضر قبل ان يدخل الغابه
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14 - Oujdi الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:20
اسي بو Gadoume
الوضع مقلق في الجزائر ، اما الصحراء و اهلها ينعمون
بالعيش الكريم و الهناء
الحليب في القربة و الذباب يتهالك لكي يدخل الى القربة !
الصحراء مغربية و تبقع مغربية الى الابد ،
انتم مغرورون و مغمورون ، تحتجزوا مغاربة في تندوف
من اجل غايتكم .
اصبحت البوزبال فزاعة عسكر الجزائر من اجل نصب اموال الجزائر في الصفقات من اجل التسلح

الدول الافريقية لم تعد قادرة على تحمل شيطنتكم للمغرب
اصبحتم فقط انتم و افريقيا الجنوبية داعمي البوزبال

المغرب في ارضه و الذباب يتهالك من اجل الوصول

مضيعة للوقت ، القضية محسومة ، و المغرب بلد الشرعية التاريخية
لم و ان توجد دولة بين المغرب و موريتانيا
ما عليكم الا ان تعطوا تندوف لجمهورية البوزبال
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15 - halim الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:22
تحرير الكركرات من طرف جيشنا الشجاع و الباسل  تطور خطير بالنسبة للجزائر الجبانة و العدوة لوحدتنا الترابية و مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر .لقد فقدوا فجأة منفذا على المحيط الأطلسي إنها صفعة لهم ، لقد خسرت الجزائر حربها في مواجهتنا و على جيشنا ان يدمر كل بنيان أو إنسان داخل المناطق المعزولة من السلاح و إلا استغلتها الجزائر لتعلن وجود دولة البوليزاريو بتوفرها على حكومة البوليزاريو وإقليم بري و جوي .
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16 - مواطن غيور الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:22
الجزائر هي الفيروس الوحيد الذي بقي في القارة الافريقية، كل الامراض والاوبئة وجدنا لها أدوية بل حتى كرونا بدأ العالم يتعافى منها الا هذا البلد المجدام.
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17 - علي نايت عمر الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:23
هههههه دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية" ( الرجل القوي المغربي الحر السيد ناصر بوريطا لكم بالمرصاد ). هههههه
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18 - مغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:23
يقول المثل الشعبي الحزايري:خلات راجلها ممدود ومشات تعزي فمحمود.ينطبق على جارة السوء
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19 - كريمة الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:24
الجزائر تحرض والمغرب يحرض هذه القضية لن ترى النور أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،الخاسر الأكبر في هذه القضية هو الشعبين التي تنهب ثرواتهما ويتم تفقيره وتجويعه.والمستفد من هذا التراب هم النظامين
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20 - Abdool الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:24
هل هناك أكثر من الخبث والشوهة التي تورط فيها ممثل الجزائر لدى المنظمة الأفريقية إسماعيل شرقي والذي بخيانته الأمانة بتزوير وثائق مهمة رسمية تهم مسودة البيان الختامي لرؤساء أفريقيا فيما يخص الصحراء المغربية هل هذه دولة أم عصابة ُسلطت على الشعب الجزائري بلد المليون شهيد كما يقال.
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21 - Mosi الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:24
البارحة نقلت جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية الجزائرية و المواقع الاخبارية (المستقلة) انشطة شنقريحة واقيمت له استقبالات رسمية و مراسيم رئاسية وكأن الرجل هو الرئيس (المنتخب) في الجزائر.لم ارى قط في اية دولة تحترم نفسها وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش يوجه الشعب و يفتي في السياسة الداخلية و الخارجية...
بالنسبة للبوليواريو و النظام اللص المافيوزي الحاكم في الجزائر فهما يشبهان ذلك الشخصان العاريان الذان يرفصان عاريين في السوق...ورغم ان الناس جميعا يشاهدان انهما عاريان إلا انهما الوحيدان مع بعض الحمقى الذان يظنان جازمين انهما مستوران و ان الآخرين هما العراة.
على كل حال..فليستمروا في حمقهم..بينما باقي الدول الغنية مثلها او اقل بكثير اوصلت رواظها للفضاء و ارسلت مسابير للقمر و المريخ.
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22 - باء امستردام الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:25
القضية الوطنية يجب على الجميع الدفاع عليها ولا نجعلها قضية موسمية كما جرت العادة ويجب ان نهتم بالجمعيات بالخارج ويشتغلون على مدار السنة بالجد والدفاع على الوحدة الوطنية نحن كمواطنين طبعا سنساهم وندافع على بلدنا ونكون بالمرصاد للخونة الحقيقيين وشكرا لهسبريس
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23 - mohamed الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:28
اقسم ان الجزائر ليس لها مصلحة في حل هذا المشكل. أنها متوسطة من المغرب لأنه لم يحسم ترسيم الحدود معها .. لهذا تستعمل ورقة البوزبال لالهاء المغرب
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24 - سعاد الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:29
اناشيد المملكة المغربية الشريفة بافتتاح قنصلية مغربية في زويرات الموريطانيا.لأن هنال كتير من صحراوين المغاربة في تندوف يريدون العاودة الى الوطن...واناشد ايضا باتخاد الإجراءات اللازمة
ضد الخونة المغاربة (كلميم.اسا.طانطان) المقيمين بامونت لاجولي الفرنسية.
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25 - سامي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:29
كان مفروض للعساكر أن يحموا بلدهم ،لأن وظيفتهم الأساسية هي حماية وطنهم والدفاع عنه ،وليس التدخل في المؤسسات الدستورية للبلاد والإغتيالات والإعتقالات التعسفية للنشطاء المدنيين والصحافيين والمعارضين ،وإستنزاف ثروات البلاد لأجل العصابات الإرهابيين وقطاع الطرق ،
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26 - الكلاب تنبح الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:30
اين الرد المغربي ليفضح مايدور في زريبة اللقطاء يجب الرد بالثقيل وبالواضح
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27 - kayssar الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:31
سيموت بوقدوم و يموت شنكريحة و يموت تبون و يموت كل جنرالات عسكر الجزائر و ستبقى الصحراء مغربية، كما هي اليوم و بعد 45 سنة و المملكة في صحرائها... و القافلة تسير لأنها قضية شعب نعم لأنها قضية شعب.
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28 - Azizo الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:32
ان الاوان للتعريف بقضية الصحراء الشرقية المغربية التي ضمها المستعمر عند التقسيم الى الجزائر ابان احتلالها في مختلف المحافل الدولية والمنظمات ذات صلة. و تعريف ومساعدة كذالك شعب القبايل بقضيتهم وتقرير مصيرهم.
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29 - ملاحظ الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:32
بوقادم اسم على مسمى، سبحان الله، جدد نفسك مع الشعب الحر الذي صوت بنسبة 23٪ على الدستور الجديد، انت ليست لك شرعية دستورية تمثل بها الشعب الجزائري وما بالأحرى المحتجزين بتندوف على اراض مغربية منحتها لكم فرنسا... أما الصحراء المغربية فالمغرب قاطع الاتحاد الافريقي لمدة جيل بأكمله تقريبا ولم نمت بالجوع، بل نصدر الخضر والفواكه لمجمل الدول الأفريقية والعالمية وتم انتخاب المغرب هذا الأسبوع كعضو في منظمة الاغذية والزراعة الفاو كممثل لافريقيا لانه يساهم في محاربة الجوع.. وليس تفرقة الشعوب... ولاتنسوا ان من سيحاول نزع الصحراء من المغاربة سوف يحارب حوالي 40 مليون مغربي.
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30 - Adil الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:32
الجزائر تعيش أزهى أيامها، تقدم وتطور في شتى المجالات وحتى جمهورية القبائل نالت استقلالها ولديهم حزب ديمقراطي وحزب جمهوري يتم انتخابهم بالتناوب وكل أربع سنوات فبوتفليقة كان جمهوريا وتبون ديمقراطيا وكلاهما جليس للكرسي المتحرك، قمة في الديمقراطية. الشباب الذي يهاجر فما هجرته إلا لمنح الغرب التجربة الجزائرية في الديمقراطية وحقوق الإنسان. لماذا لا تقولها علنا نحن نريد صحراء المغرب ونستغل بعض القردة والضباع والحمير لتحقيق ذلك . صرت أضحوكة العالم أيها النضام العسكري الفاشل
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31 - السوسي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:33
العصابات الحاكمة بالجزائر تلفات ليهوم القردة و أصبحو أُضحوكة الكائنات كلها.
فبينما ينظر العالم كله إلى الوضع الجزائري المتردي بقلق شديد، في غياب الرئيس، و الوضع الإقتصادي المُزري و القلاقل الإجتماعية و الوضع السوداوي
أصر هذا الشخص على الإستمرار في زرع رأسه تحت التراب
و التستر خلف الأوهام حتى يُساعد أسياده من عصابات الجنرالات
على تنفيذ "الحكم البوتفليقي" في نسخته الثانية !!!

فبعد حكم الجنرالات الخونة الجزائر برئيس وهمي مُحنط (بوتفليقة) طوال سبعة سنين، تأكد الجنرالات أنه لا مانع من تكرار نفس المسرحية البئيسة
ليستمروا في حكم البلاد برئيس شبح آخر هو "تبون" !

لقد رأينا صور الملك محمد السادس و هو في المستشفى، و رأينا صوره بعد عمليته الجراحية، و أصدر القصر بيانات بشأنه...
بينما يمارس عساكر الجزائر تعتيما إعلاميا شديدا على مصير "تبون" المجهول !

يبدو أن حكم المومياوات سيستمر بالجزائر بعدما إنطلت الخطة الغبية على الشعب الجزائري للمرة الثانية، و عوض الإهتمام بخُبزهم اليومي، إختار الجزائريون أن يصنعوا لهم عدواً وهميا هو المغرب !!!

أُضحوكة القرن بآمتياز !
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32 - [email protected] الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:33
هذه هي البلطجة والتدخل في شؤون الداخلية للدول التي تعكس عقلية العسكر الجزائري العدائية ضد المغرب، هذه الدولة المارقة التي كونها الاستعمار تمادت كثيرا ، فهي تريد أن تهيمن على الشمال الإفريقي لتكون باقي دول المغرب العربي تخشاها ، ونسيت أن المغرب هو الأصل وأنها دولة موسمية خرجت من رحم الاستعمار .
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33 - Med-dz الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:33
حتى وان كان الرئيس غائبا لن يغير شيئا , بوتفليقة كان غائبا لعدة سنوات ولم يؤثر ذلك على شؤون الدولة , الجزائر لا تزول بزوال الرجال خاصة و أنّ أشبال الأمة المتخرجين من المدارس العسكرية سيتولون تسيير الدولة ومؤسساتها إذن لاخوف على الجزائر .
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34 - رشيد الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:33
اللهم إكفنا شر الجزائر و جنوب أفريقيا و كل الأعداء. و احفظ المغرب ملكا و شعبا و اجعلنا لحمة واحدة و بنيانها مرصوصا يشد بعضه بعضا. و اهد كل مغربي في صدره شئء على المغرب. تكالب الأعداء علينا ينبغي أن يجعل منا نتحد أكثر و ندوب كل الخلافات و النعرات الجاهلية و القبلية.
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35 - ذ ادريس الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:34
تصرفات وسلوك كابرنات فرنسا في هذه الظروف متوقعة و سيحاولون كسب ود دول افريقية تدور في فلكها وسيغدقون عليها من أموال دافعي الضرائب الجزائريين وسيسعون إلى عرقلة كل مسار لإنهاء المشاكل التي افتعلوها و سيحاولون تشتيت أنظار الجزائريين من مشاكلهم الداخلية العويصة والمتمثلة في مرض أو موت رئيسهم، ومرض وغياب شنقريحة وانتشار كورونا وغياب اي تصور للقاحات وتراجع مداخيل صادرات البترول وارتفاع نسب البطالة والفقر ودعوات الحراك الشعبي و و و ويعرفون أن المغرب اغلق وبصورة نهائية أطماع وصولهم إلى المحيط الاطلنتي وأن مرحلة الكركرات انتهت ان المرحلة المقبلة هي استرجاع ما تبقى من المناطق التي تنازلنا عنها 1991 وإعادة مرتزقة تندوف إلى مخيمات الذل والعار، ولن تستطيع الجزائر التخلص من لقيطتها وستبقى شوكة في حلق كابرنات فرنسا
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36 - حسن المغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:34
باختصار شديد: على حكام الجزائر، أقدم دكتاتورية في العالم يحكمها ويسيرها العسكر أن تترك السلطة للشعب الجزائري الشقيق ليقرر مصيره بإجراء انتخابات مدنبة شفافة أولا بدل الغوص في أمور الشؤون الداخلية للمملكة المغربية التي قطعت أشواطا كبيرة في الديمقراطية والبناء.
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37 - الوادنوني الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:36
يبهدلون حالهم ...كم دولة عضو في الاتحاد الافريقي لا تعترف بالبوليساريو..وكن دولة ايدت ما قام به النغرب في الكركرات..وكم دولة افريقية فتحت قنصليتها في العيون والداخلة....الحساب في راس بوقادوم..ولكن التعنت والمرض وقلة الشغل هي محركهم..من سيؤيد المقترح الجزائري بعد ان فشلت ربيبتها جنوب افريقيا في طرح الموضوع على مجلس الامن....العالم عاق وفاق...والزمن تبدل...والخقيقة ظهرت والحق انتصر...اتركوا الجزائر ومن بقي معها يضحكون فيهم العالم....
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38 - الصحراء في مغربها الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:36
لم يعد للجنرالات ما يقدمونه كإغرآت للدول الافريقية
التي كانت بالامس فقيرة الان اصبحت هذه الدول احسن من الجزائر اقتصاديا فموازين القوى تغيرت و خاصة بعد رجوع المملكة الى حضيرة الجامعة الافريقية .
هناك ايضا دول افريقية كانت بالامس شيوعية فتخلت على هذا النظام لانه بدون جدوى و بقيت الجزائر متشبثة به حتى انهار اقتصادها و ذالك بمساعدة الجنرالات الذين نهبوا ثروات البلاد
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39 - Citron الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:38
Les carottes du régime Algériens sont cuites, bientôt ses dirigeants et militaires seront jugés et pendus par le Hirak libre à Alger
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40 - كريم الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:38
الامور الكبيرة في الجزائر اعطيت للصغار القوم فاصبحت الجزائر اليوم مثل سفينة متجهة نحو بحر الظلمات و ربانها غير ممرسين عن الابحار . فالمدعو بوزير الخارجية بوقادوم لا يتقن الفن الدبلوماسي. أفكاره لا تختلف عن عقلية العسكر ايام الحرب الباردة. انا حللت قاموسه اللغوي اثناء لقاءاته الدبملوماسية، جل مفرداته تنحذر من تلك الفترة. السؤال ما مصير هذه السفينة، اذا كان جل ربابنتها من طينة هذه الايديولوجية؟ و طااخ
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41 - بوشمال الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:38
صورة جد معبرة.. سلمت أنامل من رسمها
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42 - oreaziz الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:38
الدنيا دوارة و باش قتلتي باش تموت هاهي القبايل بغات تقرير المصير يديرو معاها غير النص لي دايرين مع العصابة ديالهوم الدول كتضامن و توحد و العرب كيقلبو على التفرقة باش يزيدو يضعافو كتر ماهوما ضعاف و كورونا وراتنا العرب كولشي كيتسنى الغرب يلقا الدوا باش يشريوه كيما كيشريو باش يدمرو بعضياتهوم قالو ناس زمان الجار قبل الدار و حنا مفروض علينا هاد جار السوء لا حول ولا قوة إلا بالله
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43 - من تيزي وزو الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:38
نحن جمهورية لقبايل نطالب المنظم الدولي بدراسة شؤوننا فيما يخص استقلالنا
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44 - massi الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:40
العالم باسره عاق و فاق اليهم من الان فصاعدا دبلوماسياتهم اصبحت متهالكة مثل الدولة الجزائرية الفاشلة على جميع الاصعدة, كما يقول المثل المغربي خراو و كلسوا فيهم
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45 - الصحراوي المغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:41
إلى بوقادوم نقول. الشمس لا يخفيها الغربال والتعنث من الجبن والثاريخ يسجل مهزلتكم إلى الأبد الجزايرين ينتظرون بعض الوقت فقط. سلام هسبرؤس
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46 - hassan belkassem الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:41
بقدر ما تنفخ الجزائر بغازها و بترولها في البوليزاريو بقدر ما سيتقوى انفجارها، وسوف لن تودي إلا الجزائر الراعية للإرهاب في بلدها والمنطقة ككل. سلام
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47 - علي بابا الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:41
ذكر بوليزاريو يعطها وجود و اكثر مما تستحق . عوض ذكر هذا الاسم عوضوه بالجزائر مباشرة.
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48 - منصف الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:42
بعد هزيمتها وعزلتها عربيا لم يتبقى الجزائر سوى ساحة الاتحاد الافريقي و بعض الدول المعدة التي لازالت لم تعرف نظام بوخروبة الانقلابي و مايسعى اليه من تقسيم الدول المجاورة و ما تصريح الرئيس التونسي السابق المرزوقي الا مسمار جديد دق في نعش النظام الجزائري و صنيعته عصابة بوبال. وكما يقول المثل العربي أهل مكة أدرى بشعابها.
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49 - رشيد افني الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:43
يجب على المغرب قطع العلاقات مع الجزائر نهائيا
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50 - أستاذة وطنية الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:43
الجزائر ك تغطي الشمس بالغربال فهي تغطي على مشاكلها الداخلية بقضية الصحراء التي حسمت وازدادت حسما بوقوف مجموعة من الدول في صفها ومساندتها في عملية الكركرات ثم فتح مجموعة من الدول قنسلياتها في الصحراء فتلبق الجزائر تطبل بطبول باردة ومزامير مثقوبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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51 - slima الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:43
يبدو أن الهَمَّ الأول لِحكام الجزائر هو معادة المغرب ! تقريبا نصف قرن وهم لا يملُّون عن البحث لإضعاف المغرب ! على المغرب الإعتراف بدولة القبائل ودعمها لنيل الإستقلال ونسج علاقات متينة معها ، هكذا سيتم عزل الأعداء العسكريين ورد الصاع صاعين!
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52 - أغراس الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:44
الجزائر فقدت البوصلة تنهج سياسة أصبحت متجاوزة ، أحيانا أتسأل هل هؤلاء العجزة المنتهية الصلاحية على علم بما يجري حولهم الله يكون في عون شعبهم ، أرفع تحدي إدا كان عجزة عسكر الجزائر قادرين على مواجهة المغرب ، لندعهم ينبحوا عن بعد أما القرب من المغرب فهو أمر صعب
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53 - مغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:45
قضية الصحراء بالنسبة للجزائر هي قضية موت او حياة. لان الجزائر الحالية هي قابلة للانقراض و السكة القلبية. انتصارات المغرب على هذه العصابة، العدو اللدود للشعوب المغاربية، هو يسرع من وقوع السكتة القلبية.
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54 - محمد لعيوني الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:45
الم تقل بان لا دخل لكم في هدا النزاع الاقليمي.
في كل مرة نطلب منكم مناقشة مشاكلنا تقولون لنناقش المشاكل دون الصحراء لانها بيد مجلس الامن ولا دخل لكم .
هل لازلتم تراهنون على اطروحة البوليساريو وبانها ستنجخ هههههه.
انتم واهمون والله ولو تجتمع دول العالم لما سمحنا في درة من ترابنا فما بالك بكم .
حلمكم سيتحقق في اليوم الدي تستفيقون منه وتجدوا كل المغاربة وقد ماتوا. اما دون دلك فاخسروا المليارات في التسلح وفي الاعلام وجندوا ما شئتم من الارهابين فنحن في صحراءنا الى يوم الدين
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55 - ATLAS الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:48
الجزائر في دور النعامة والسباحة ضد التيار لا تلتفت لهموم المواطن العادي وتضل تلهيه. بقضية محسومة من طرف الأمم المتحدة التي فهمت اللعبة.
الآن في حركة يائسة تتوجه إلى الاتحاد الإفريقي الذي فهم كذلك مكر الجزائر لم يعر الموضوع أي اهتمام بل صفق لفك العزلة عن الدول الإفريقية في اتجاه أوروبا عبر المغرب.
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56 - المذغري الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:50
بوقادوم عليه ان ياخد قادومه ويدهب يحرث ارضه،اما السياسة الخارجية والديبلوماسية فهو هاوي لا يعرف فيها شيء.
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57 - عبدو الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:50
مول الفس يقفز
حكومتكم حكومة فاشلة بالامس قلتم لا دخل لكم فيما يسمى بالبوليزاريو واليوم تبرهنون عن تخوفكم من الوضع بصحرائنا المغربية توسلاتكم لبعض الدول الافريقية لن تجدي نفعا لان معضمها اصبح واعيا بمراوغاتكم الفاشلة الشعب الجزائري شقيقنا والصحراء مغربية مهما طال الزمن
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58 - يوسسسسسسسف الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:51
واش هادي دولة جارة او شيء آخر، راه والله ما يلقاو من المغرب والمغاربة غير الخير والسلام ،الى جاو على الخاطر ، ولكن الى العسكر دياولهوم بغاو العكس والتصعيد فلن يفلحوا ابدا ، ولن يزيد ذلك المغرب الا قوة .
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59 - mouyhayed الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:51
هل البوليزاريو من المؤسسين للإتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقبة سابقا). هذه المنظمة أسسست يوم 25/3/1963 بأديس ابابا، ولم يكن للبوليزاريو انذاك اثر، وحتى الجزائر لم تمر على استقلالها الأ سنة واحدة، نحن نعدر بوقادوم لأنه ليس على علم بالتاريخ وندعوه لإعادة دراسته لكي لا يعطينا الفرصة مرة اخرى ربما للضحك عليه.
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60 - حلل وناقش الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:52
غير صبري بوقادوم؟؟؟ إذا تتبعتم أخبار جارة السوء سواء على القنوات الرسمية وغير الرسمية ستصلبون بضغط مزمن .صراحة؟؟ يصورون للشعب أن المغرب دولة سكانها لا يجدون ما يأكلون وهم الثروة الوطنية فقط هي لدعم الاستعمار لشعب الصحراء حسب قولهم .العيب على المغرب في قنواته .نريد تحرير المجال السمعي البصري .نريد خطة استراتيجية على المدى البعيد .اعداء الوحدة الترابية في الخارج يصورون الاقاليم الجنوبية كأنها جهنم في أرض الله وتندوف تنعم بالخيرات...نريد واقع يراه الجميع .حتى في نشرات الأخبار حول معبر الكركرات لا نرى سوى مقطع هزيييييل يعاد لشاحنة مغربية .صراحة ؟ إعلامنا ينقصه الاحتراف.فالحرب الآن إعلامية .كلامية .وليس التباهي بدبابة أو صاروخ...
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61 - المناطق العازلة الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:52
يجب على الأمم المتحدة أن تُسلم المناطق العازلة إلى الجيش المغربي كما سلمها لها 1991 من أجل السلام
عصابة الجزائر و ميليشياتها البوليساريو أعلنوا وقف إطلاق فلا تفاوض معهم
الحزائر تختبئ وراء ميليشياتها البوليساريو الآن تعرت
ونحن نعلم أن الجزائر تتفادى مواجهة المغرب
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62 - مواطن محايد الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:52
تقولون ان البوليساريو دولة عضو في الاتحاد
اتركوها تتحدث عن نفسها وادخلوا لسوق راسكم
راكم حماضيتو
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63 - mounir الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:53
ا لجزائر اصبحت مثل الكلبة اعزكم الله , تلهث ولا احد نظر اليها, الجزائر ان استمرت بتصرفاتها الصبيانية , فستجر الجزائر الى ضربة عسكرية اممية , الجزائر تلقت صفعة قوية من المجلس الامن الدولي , بعدم اهتمامه وادراج ملف الصحراء المغربية على جدول الاجتماع,
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64 - عين العقل الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:54
كل من يريد شر بالمملكة المغربية الشريفة بلد الأولياء والصالحين يكون مصيره السجن و الشوهة والمرض المزمن متل بو تفليقة و تبون
تم أو يحيى و سلال وسيأتي الدور على بو قادوم الشنقريحي
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65 - camal camal الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:54
تحية خالصة لصاحب الكاريكاتير. معبرة جدا
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66 - أبو بكر الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:54
كَمَن يصب الماء في الرمل.
خطاب الجزائر و جنوب إفريقيا لا يعيره أحد أي أهتمام إلا من يطمع في دنانير النفط و الغاز.
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67 - احمد زاوي الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:54
طبيعي ان فاشلا يغرق ويحتضر يحاول ان يغرق الجميع.... القافلة تمشي و......
سينهار نضام العسكر قريبا..
شعب شنقريجة البوال العضيم...
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68 - Adam b الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:54
لا أعرف لماذا الجزائر تعاند نفسها فقط لأن البصل لا يمكن أن يصبح فجأة تفاحا .
لنفترض أن الجمهورية الوهمية سترقص على رمال الصحراء المغربية ولماذا لا نفترض أن جمهورية القبائل التاريخية ستعزف بجوار تونس وبالتالي تفكيك المنطقة في حين العالم يتكتل وهذا أغرب من الخيال والواقع يقول ويحكي أن زمن العنتريات انتهى .
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69 - intidam Hassan الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:55
يجب دعم والاعتراف بجمهورية القبايل الديمقراطية المحتلة لان هي الأولى من يجب تقرير مصيرها لانها دولة عريقة
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70 - الفلاح الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:55
جزاير هي من صنعت فخ بمخابرتها بيد بوليزاريو في كركارات لوقف إطلاق نار 91 فخ محكم في وقت عالم مغلق على نفسه بكرونة واقتصاد مربك
جزاير ليس ماتخسره تريد حرب بوكالة على جيش باسل المغربي سايكون بمرصاد
ولي الأول مرة سكتت فرنسا وإسبانيا وأمريكا لا يهمهم قضية الصحراء ولا يتسرعون فيها بعد إستفتاء على جيش يقوم بعمليات خارج حدده في صالح فرنسا وأمريكا
على ملك يخذ مبادرة ويصلح جنيرالات جزاير بحوار مباشر رأس مع رأس مع بوليزريو ونخلي شنقريحة يموت بي بطؤ بسكتة قلبية وترون النتيجة
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71 - intidam Hassan الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:55
يجب دعم والاعتراف بجمهورية القبايل الديمقراطية المحتلة لان هي الأولى من يجب تقرير مصيرها لانها دولة عريقة
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72 - nasfiguig الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:55
مشكل الصحراء هو في يد الأمم المتحدة ولا دخل للإتحاد الإفريقي وانتهى الأمر. الجزائر سحب البساط من تحتها واصبحت تتخبط هنا وهناك. دون ادنى مكسب.
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73 - احصاء المخيمات قرار ٱممي٠ الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:58
الذي يجب على وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم ؛ أن يعلم ان قعضية الصحراء المغربية ، أصبحت متجاوزة ، و أن هذا المف قد تم حفظه من قبل الاتحاد الافرقي و الامم المتحدة و مجلس الامن وتم اقباره نهائيا، و لم يعد له أثارا في العالم أجمع ، و حتى الجزائر الغارقة في وحل الازمابت المتعددة الاطراف ؛ باتت فاقدة الشرعية ، و أي بلد لم يعد يثق فيها ، خاصة و أن المجتمع الدولي ؛ بات يعرف و هو على إطلاع تام على أكاذيبها ، الصحراء مغربية و ستبقى مغربية الى أن يرث الله الارض ومن عليها ، و إن كنت يا السيد بوقادوم ؛ تزعم بأن الصحراء المغربية، ليست مغربية ، فتقدم لتاخذها منه ولا داعي لكثرة بلابلا لانها ، لن تجديك نفعا ، و نصيحتي إليك ، أن تهتم بشعبك أولا قبل كل شيء ، و دعك من المغرب ، لانه صعب عليك ٠و تحياتي لجميع القراء ٠
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74 - صقر المغرب الأقصى الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:59
يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع البلد العدو وطرد سفيره .
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75 - intidam Hassan الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:59
يا قراء تمعنوا جيدا في الكاريكاتور يعبر على فتاة نجبت طفل ورمت به الى الجهة الأخرى / تحية لصاحب الرسم معلم
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76 - بوعزة الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:59
صراحة تحية خاصة ل المرزوقي الرئيس السابق لتونس ،كان جوابه واضحا وضع النقط على الحروف
أكد الرئيس التونسي الأسبق، محمد منصف المرزوقي، أن النظام الجزائري يتخذ من الصحراويين المحتجزين بتندوف “رهائن لخيار سياسي خاطئ”، مبرزا أن الأجدى هو “العيش تحت سقف المغرب عوض الجري وراء سراب ووهم لن يتحقق يوما”.
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77 - Jdist الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:59
على المغاربة أن يعرفو أنه ليست هنالك بوليزاريو، بل هنالك ميليشيات الجزائر. فصراع الصحراء ليس بين المغرب والبوليزاريو. بل هو صراع بين المغرب والجزائر. وبما أن الجزائر تعلم أن لاشرعية دولية لها في محاولة احتلال الصحراء المغربية. يبقى حلها الوحيد هو استعمال Proxy كالبوليزاريو. لأنه لو أظهرت الحقيقة أنها هي البوليزاريو فسوف ينقلب عليها المجتمع الدولي كاملا وبما فيه حلفائها ولن يكون من البعيد أن تهاجم من الناتو.
لهدا ترون الجزائر تقول أنها ليست طرفا في الصراع وفي نفس الوقت كلما يقع احتكاك مع البوليزاريو تقول بأنها مستعدة للحرب. بتعبير آخر، المغرب حرر الكركرات من عملاء النظام الجزائري وخير دليل أنهم لم يعودو الى المنطقة العازلة بل الى تندوف التي يحكمها ويأمرها العسكر الجزائري
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78 - المواطن المغربي الحر الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:00
كلام "بوقدم" عفوا بوقادوم، الخلاصة منه التي أصبح يعرفعها العالم بإسره وليس الإتحاد الإفريقي وحده. هو أن الجزائر صنعت البوليزاريو لمصلحتها الخاصة التي هي الحصول على منفذ لولوج المحيط الأطلسي، فعجزت عن ذالك نظرا لقوة المغرب في الدفاع الشرعي على أراضيه و وحدة ترابه، فأصبحت تحلق شرقا و غربا، تغرد طالبة النجدة للتخلص منهم بطريقة غير مباشرة. لكن دون جدوى، فبقيت مثل طائر الخفاش المعدي عندما يبقى يحلق بمفرذه داخل محيطه دون فائدة تعود عليه بالنفع، ولا حتى عن من يبالي أو يهتم به.
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79 - زهير الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:01
علينا ان نكون صباقين لتعبأة ملفنا للدول الإفريقة حتى تكون الضربة القاضية للعدو الجزائري.
وحتى تسوية الملف مستقبلا مع جارة السوء فلا تقة للأشخاص ذو جينات المستعمر من الأتراك و الفرنسيين!!!
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80 - ملاحظ الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:01
اذا أرادت الجزائر الدفاع عن القارة الأفريقية والدفاع عن آخر نقطة مستعمرة في افريقيا فل تدافع عن استرجاع المغرب لسبتة ومليلية وجزر الخالدات.... وعليها ان تعيد الأراضي التي سلمها الاستعمار الفرنسي للمغرب....
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81 - مغربي و افتخر الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:02
انها سنوات قليلة وتصبح الجزائر في محنة شديدة لان بوادر الانقسام اصبح محتوم وحقيقي الى قبائل نعم حسب الخبراء السياسيين والمتخصصين في هاد الشأن ارجحوا جميعا الى ان الجزائر ستقسم الى قبائل اولهم الامازيغ
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