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كُتّاب وآراء
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رئيس وزراء فرنسا: لقاح الفيروس مجاني للجميع
الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:29
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس، أن اللقاحات ضد كوفيد-19 في فرنسا ستكون مجانية للجميع.
وأفاد المسؤول الحكومي الفرنسي بأنه سيتم تلقيح مليون شخص بشكل أولوي في يناير.
وأوضح كاستيكس أن الحكومة رصدت 1,5 مليار يورو لحملة التلقيح المجانية ضمن ميزانية الأمن الاجتماعي للعام 2021.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - عنتاب بريك الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:39
شيء غريب ان مختبرات فرنسا لم تنتج بعد تلقيح ضد كوفيد !! وهذه علامة استفهام تبين مدى تاخر فرنسا في هذا الميدان !! والحمد لله لانه لو انتجت فرنسا لقاح لأنتظر المغرب شهورا لكي يتمكن مواطنوه من تلقي اللقاح لان الدولة الفرنسة كانت ستلزم وستفرض على مستعمراتها في شمال افريقيا وجنوب الصحراء اقتناء الدواء منها وبقينا هنا !!
2 - Said الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:47
J espère que le Maroc lui aussi prendre cette bonne initiative
3 - فريد الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:47
من اللذي في قمة الإنسانية والنبل الآن.هل اللذي نسميه كافر اللذي يأخذ بعين الاعتبار عوز الناس واحتياجهم ويريد أن يلقحهم مجانا لأنه ويعرف أن الكل يمر من الأزمة أم المسلم اللذي يستغل الأزمات لي يبيع كل شيء بثمن باهض لي يطحن مسلم مثله بهذه الاثمنة الباهظة وأكثر مما هو مطحون أصلا
4 - laaraichi الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:49
مستشفى للا مريم بالعراءش نتمنى زيارة مباغتة لجناح كوفيد لا نظافة لا اغطية اهمال تام تام تام. وجبة العشاء قطعة خبز و حبة مندرين. المراحض جد متسخة. اين انت يا وزير الصحة و اين ما يصور في الاعلام.
5 - مواطن من المغرب الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:49
مادامت فرنسا ستفتتح التلقيح في يناير. فلا أظن الدولة عندنا ستسبقها.. وان ما يروج عندنا من مواعيد فهي فقط للاستهلاك الإعلامي لأن منظمة الصحة لن تسمح للصين ببيع ذاك اللقاح دون الاذن منها
6 - بشرى لنا الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:49
أتمنى من الحكومة الموقرة ان تمن علينا هي الاخرى بمجانية التلقيح.
7 - سعيد كنذا الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:49
يجب على الحكومة اتباع السياسية الفرنسية في كل شيء فيما يتعلق بكوفيد 19 وبدون انتقائية
8 - حقيقة الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:49
أناس تعمل والمعقول وفي صمت ليس كبنو جلدتنا. هذا هو سبب حبنا لهذا البلد ونعم لماما فرنسا. قديما صنعوا لنا الطرق وسكة الحديد والإدارة المغربية مستنبطة من قوانينهم أما الآن فهو يجمعون أزبالنا بالمدن وشركات الكهرماء هي فرنسية. أتأسف لبس فقط لكون اللقاح سيكون للبيع ببلدنا بل كذلك أتأسف عندما أصبت بالفيروس ذهبت لمشفى عمومي فطردت من شياطين الرحمة فأديت 700 دم للخاص ورجعت للعمومي فلم أجد الدواء فاضطررت لشراءه هو الآخر
9 - محمد الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:51
ياك حنا كانتبعو فرنسا فكل شيء يالاه اوا تبعوها فهادي
10 - professeur الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:52
بل بداية العصر الجديد بعد التلقيح هههههههه
11 - غريييب الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:52
احيانا ان لم اقل دائما يخجل المرء ان يفصح عن جنسيته!! لم يبق الا العظم ، فامنحوه الفرصة لعل و عسى ينبت لحما...
13 - مغربي و افتخر الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:54
انها بلاد تخلو من السماسرة ومقدمبن المقاطعات
14 - said medghri الخميس 03 دجنبر 2020 - 20:55
احراج كبير للمسؤلين ان كانت نواياهم بيع اللقاح للمغاربة...
نستورد من فرنسا كل شيء الا المجانية.
نستورد من فرنسا كل شيء الا المجانية.
15 - hassan.aadi الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:01
هنا بانت فرنسا او المسؤول ان صحة المواطن فوق كل اعتبار هي اغلى من ثمن اللقاح ننتضر من حكومتنا الموقرة ان تكون في نفس المستوى
16 - مواطن الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:01
فرنسا دولة عظمى بدون ادنى شك.لي اخوان متقاعدان يقيمان فيها منذ اوائل السبعينات من القرن الماضي يتواصلان معي تقريبا كل يوم وبطبيعة الحال نتناول مواضيع متعددة منها الحياة الاجتماعية للمواطنين.ولم يحدث ذات يوم ان حدثني احدهما عن تذمره او عن ضيق في العيش او غير ذلك .بل بالعكس في حالة اطمئنان تام. لا ينقصهما شيء من اسباب العيش.احدهما مصاب بالسكري له مواعيد معينة " لازالة الاظافر " في المستشفى دون ان يلجأ الى ازالتها بنفسه.وكل شيء بالمجان. فما بالك بالتلقيح .ولا غرابة في الامر.
17 - simo casa الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:01
ها المعقول البلدان التي تجعل المواطن ا ولى اهتماماتها بعيدا عن المزايدات على الصحة ليت حكومتنا تحذو نفس المنوال ولكن هيهات
18 - مجرد ملاحظ الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:03
على سلامة فرنسا، عاد فاقت من النعاس...راه الدول الكبرى لقحات الملايين من مواطنيها كما فعلت الصين و روسيا و دول اسيا...فرنسا فعلا متأخرة تنتظر الدول الشمالية في اوربا او امريكا الشمالية و حتى المانيا تسبقها في مجال الضبط و التحكم في الوباء و المانيا جاهزة كليا للتلقيح و قد مدت اللوجيستيك في المانيا و هم على اتم الاستعداد لاجراء عملية التلقيح الجماعي بفعالية و نجاعة علما ان لقاح فايزر معقد و يلزمه ما بين 70 و 80 درجة تحت الصفر لتجميده و هو امر جد صعب و معقد و اما انجلترا فقد دخلت السرعة القصوى و سبقت الجميع و ايضا امريكا..في المغرب رغم قلة الامكانيات الا ان الدولة حقا رائدة ناجعة سباقة بل سبقت كثيرا من دول اوربا المتقدمة بحيث اقامت معامل انتاج اللقاح الصيني و السلطات جاهزة منذ خطاب الملك قبل جميع رؤساء الدول الذي اعطى تعليماته بعملية التلقيح- برافو برافو برافو حقا-
فرنسا تبقى تابعة و تنتظر الاخرين بل ان البرتغال سباقة للتلقيح الجماعي.فرنسا بلد الادباء و الخطباء و الكل يتيه في ابسط شيئ و ابسط مفهوم و تراهم جميعا في جدل بيزنطي لا ينتهي تجريدي ميتافيزيقي لغوي. الله يعاونهم على رفع البلاء
فرنسا تبقى تابعة و تنتظر الاخرين بل ان البرتغال سباقة للتلقيح الجماعي.فرنسا بلد الادباء و الخطباء و الكل يتيه في ابسط شيئ و ابسط مفهوم و تراهم جميعا في جدل بيزنطي لا ينتهي تجريدي ميتافيزيقي لغوي. الله يعاونهم على رفع البلاء
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