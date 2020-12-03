رئيس وزراء فرنسا: لقاح الفيروس مجاني للجميع

هسبريس- أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس، أن اللقاحات ضد كوفيد-19 في فرنسا ستكون مجانية للجميع.

وأفاد المسؤول الحكومي الفرنسي بأنه سيتم تلقيح مليون شخص بشكل أولوي في يناير.

وأوضح كاستيكس أن الحكومة رصدت 1,5 مليار يورو لحملة التلقيح المجانية ضمن ميزانية الأمن الاجتماعي للعام 2021.