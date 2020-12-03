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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تدرس خفض العمل الأسبوعي إلى 4 أيام

إسبانيا تدرس خفض العمل الأسبوعي إلى 4 أيام

إسبانيا تدرس خفض العمل الأسبوعي إلى 4 أيام
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:50

تدرس الحكومة الإسبانية خفض ساعات العمل وكذلك خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووفقا لنائب رئيس الوزراء بابلو إجليسياس، زعيم حزب "أونيداس بوديموس" اليساري، فإن الحكومة تدرس اقتراح خفض ساعات العمل لتعزيز معدل التوظيف.

ووردت التعليقات بعد أيام من إعلان شركة السلع الاستهلاكية العملاقة "يونيليفر" أنها ستجرب تطبيق خفض أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام في نيوزيلندا لزيادة الجانب الترفيهي للعمال وزيادة الإنتاجية.

ويتم طرح فكرة خفض أيام العمل الأسبوعي منذ سنوات في جميع أنحاء العالم، لكن انتشار الجائحة العام الجاري، وتأثيره على العمل والرفاهية وعدم المساواة، أدى إلى دفعة جديدة للتفكير في الاقتصادات والهياكل الاجتماعية.

وعلى وجه الخصوص، أدى الاستخدام المكثف لبرامج التسريح المؤقت لإبقاء العمال في العمل أثناء عمليات الإغلاق إلى تحفيز دعوات لمزيد من الدعم لمحدودي الدخل أو من يعملون بالصناعات المهددة.

وستطرح الحكومة أي اقتراح لتغيير أسبوع العمل في إسبانيا في إطار ما يسمى بإطار الحوار المجتمعي مع النقابات العمالية والمجموعات الصناعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hmiddouch الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:57
حنا والله مكرهو اخدموك حتى يوم الاحد ولينا عايشين باش نخدمو
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35
2 - med.kech الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:59
هنا في المغرب سيكون العكس و سوف يتم رفع ايام العمل الى 8 ايام في الاسبوع او اكثر ان اقتضى الحال و المثال على ذلك رجال الامن الخاص الذين يعملون 12 ساعة في اليوم و 7 ايام في السبوع باجر لا يزيد عن 2000 درهم... هذا يعتبر اكثر من 7 ايام ويعد الانتحار المهني المحض من اجل لقمة العيش القاسية.
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38
3 - الألماني الخميس 03 دجنبر 2020 - 22:16
جربت المانيا الأمر عن طريق فولكسفاكن في التسعينات ولم تنجح.
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1
4 - agouzal.tsge الخميس 03 دجنبر 2020 - 22:25
في المغرب وفي كثييير من الشركات مكرهوش يخدمو بنادم 8أيام في الأسبوع و 40 يوم في الشهر واا رقيب ولا عتيد من كدوي ككولوليك راه مول الشركة مستثمر الا وركنا عليه غادي يسد ايمشي لبرا ! أيوا هاد بنادم لي كشد 2 ريال شكون ادافع عليه!الأغنياء يزيدون غنى و الفقراء يزيدون فقرا
قانون غابوي في لباس قانوني و ديموقراطي
ليبرالية متوحشة
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3
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