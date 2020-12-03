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كُتّاب وآراء
إسبانيا تدرس خفض العمل الأسبوعي إلى 4 أيام
تدرس الحكومة الإسبانية خفض ساعات العمل وكذلك خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
ووفقا لنائب رئيس الوزراء بابلو إجليسياس، زعيم حزب "أونيداس بوديموس" اليساري، فإن الحكومة تدرس اقتراح خفض ساعات العمل لتعزيز معدل التوظيف.
ووردت التعليقات بعد أيام من إعلان شركة السلع الاستهلاكية العملاقة "يونيليفر" أنها ستجرب تطبيق خفض أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام في نيوزيلندا لزيادة الجانب الترفيهي للعمال وزيادة الإنتاجية.
ويتم طرح فكرة خفض أيام العمل الأسبوعي منذ سنوات في جميع أنحاء العالم، لكن انتشار الجائحة العام الجاري، وتأثيره على العمل والرفاهية وعدم المساواة، أدى إلى دفعة جديدة للتفكير في الاقتصادات والهياكل الاجتماعية.
وعلى وجه الخصوص، أدى الاستخدام المكثف لبرامج التسريح المؤقت لإبقاء العمال في العمل أثناء عمليات الإغلاق إلى تحفيز دعوات لمزيد من الدعم لمحدودي الدخل أو من يعملون بالصناعات المهددة.
وستطرح الحكومة أي اقتراح لتغيير أسبوع العمل في إسبانيا في إطار ما يسمى بإطار الحوار المجتمعي مع النقابات العمالية والمجموعات الصناعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
قانون غابوي في لباس قانوني و ديموقراطي
ليبرالية متوحشة