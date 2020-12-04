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كُتّاب وآراء
رؤساء أمريكيون سابقون يقبلون تجريب اللقاح
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون أنهم مستعدون لتلقي لقاح كوفيد-19 بشكل علني لتشجيع مواطنيهم على فعل الشيء نفسه.
وقال أوباما (59 عامًا) إنه "يثق تمامًا" بالسلطات الصحية في البلاد، بما في ذلك عالم المناعة أنطوني فاوتشي وهو شخصية علمية تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة.
وصرح في مقابلة مع اذاعة "سيريوس اكس ام" نشرت مقتطفات منها على يوتيوب، "إذا قال لي انطوني فاوتشي إنّ هذا اللقاح آمن ويمكنه أن يحمي من كوفيد، فلن أتردد في تلقيه".
واضاف "أنا أعِد بأنه عندما يصبح (اللقاح) متاحًا للأشخاص الأقل ضعفًا، سأقوم بتلقّيه. يمكنني القيام بذلك على التلفزيون أو أن أحرص على ان يتم تصويره، حتى يتمكن الناس من رؤية أنني أثق في العلم".
ودعا مقال في صحيفة واشنطن بوست الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عامًا) ونائبته كامالا هاريس (56 عامًا) إلى تلقي اللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بهدف إقناع المشككين وهم كثر في الولايات المتحدة.
ولدى سؤاله عن هذا الأمر، قال بايدن الخميس إنه سيكون "سعيدًا" بالحصول على اللقاح علنا بمجرد أن يوصي فاوتشي بذلك.
واشار ممثل عن الرئيس الاسبق جورج بوش الابن لشبكة سي ان ان، الى ان الرئيس الجمهوري الاسبق البالغ من العمر 74 عامًا مستعد أيضًا للترويج لقاحات كوفيد-19.
وقال فريدي فورد "يجب التأكد في بادئ الامر ان اللقاحات آمنة وان تمنح الى الفئات السكانية" ذات الأولوية.
من جهته، قال المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجل أورينا لسي ان ان، إن الرئيس الديموقراطي السابق، البالغ من العمر 74 عامًا ، سيتلقى اللقاح علنًا "إذا كان ذلك سيجعل جميع الأميركيين يفعلون الشيء نفسه".