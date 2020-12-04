24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)

  2. إغلاق المساجد ومراكز العبادة في فرنسا يثيرُ انقساما وسط المسلمين (5.00)

  3. الإجارة المنتهية بالتمليك.. حل حقيقي يتيح إنعاش السكن الاجتماعي (5.00)

  4. احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)

  5. قيادة "حركات الأزواد" ترفض استهداف المغرب والتهكم على "الشلوح" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | رؤساء أمريكيون سابقون يقبلون تجريب اللقاح

رؤساء أمريكيون سابقون يقبلون تجريب اللقاح

رؤساء أمريكيون سابقون يقبلون تجريب اللقاح
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:45

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون أنهم مستعدون لتلقي لقاح كوفيد-19 بشكل علني لتشجيع مواطنيهم على فعل الشيء نفسه.

وقال أوباما (59 عامًا) إنه "يثق تمامًا" بالسلطات الصحية في البلاد، بما في ذلك عالم المناعة أنطوني فاوتشي وهو شخصية علمية تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة.

وصرح في مقابلة مع اذاعة "سيريوس اكس ام" نشرت مقتطفات منها على يوتيوب، "إذا قال لي انطوني فاوتشي إنّ هذا اللقاح آمن ويمكنه أن يحمي من كوفيد، فلن أتردد في تلقيه".

واضاف "أنا أعِد بأنه عندما يصبح (اللقاح) متاحًا للأشخاص الأقل ضعفًا، سأقوم بتلقّيه. يمكنني القيام بذلك على التلفزيون أو أن أحرص على ان يتم تصويره، حتى يتمكن الناس من رؤية أنني أثق في العلم".

ودعا مقال في صحيفة واشنطن بوست الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عامًا) ونائبته كامالا هاريس (56 عامًا) إلى تلقي اللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بهدف إقناع المشككين وهم كثر في الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن هذا الأمر، قال بايدن الخميس إنه سيكون "سعيدًا" بالحصول على اللقاح علنا بمجرد أن يوصي فاوتشي بذلك.

واشار ممثل عن الرئيس الاسبق جورج بوش الابن لشبكة سي ان ان، الى ان الرئيس الجمهوري الاسبق البالغ من العمر 74 عامًا مستعد أيضًا للترويج لقاحات كوفيد-19.

وقال فريدي فورد "يجب التأكد في بادئ الامر ان اللقاحات آمنة وان تمنح الى الفئات السكانية" ذات الأولوية.

من جهته، قال المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجل أورينا لسي ان ان، إن الرئيس الديموقراطي السابق، البالغ من العمر 74 عامًا ، سيتلقى اللقاح علنًا "إذا كان ذلك سيجعل جميع الأميركيين يفعلون الشيء نفسه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمود الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:10
أتمنى أن تكون مثل هذه المبادرة لبرلمانيينا و رؤساء الأحزاب و تنقل على الهواء مباشرة من قبة البرلمان و مقرات الأحزاب لؤطنئتوا الشعب على نجاعة اللقاح كما تنقل جلساتهم في الدفاع المستمية على الشعب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - Si toyen ING Prof الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:32
Voilà un exemple de patriotisme. Il sont convaincus des résultats de la science de leur pays... C'est pas comme nos politiciens et certains de nos citoyens ignorants qui véhiculent des idées mythiques et inconcevables (du genre le vaccin contiendrait une puce qui pourrait vous rendre je sais quoi..., ou bien on voudrait réduire la population mondiale par ce le virus covid 19). Je m'adresse à ces gens là, pour leur dire, arrêtez vos blablas et tendez votre bras ou votre cuisse pour être vaccinés. S. J.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - ملاحظ الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:40
عندما يتقدم رؤساء أكبر دولة في العالم لتلقي التلقيح بصدر رحب وبعفوية فهذا يدل على ثقتهم في العلماء واللقاح. في المغرب الوزارة في صمت رهيب والاطباء والأخصائيين باعترافهم داخل وخارج الوطن لا يعرفون أي شيء عن اللقاح الصيني الذي سيلقح به المواطنين ( نسبة الفعالية, لم يجتاز بعد المرحلة الثالثة ,الاعراض, لم تنشرالنتائج في أي جريدة علمية عكس اللقاحات الاخرى...).الحذروالترقب هو المفتاح عندنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.