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التكلفة الإضافية للأولمبياد تبلغ 2.4 مليارات دولار

التكلفة الإضافية للأولمبياد تبلغ 2.4 مليارات دولار
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:47

ستبلغ التكلفة الإضافية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، 2,4 مليار دولار أميركي، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة، في ظل تأجيل غير مسبوق، ومجموعة إجراءات صحية ضخمت ميزانية جدلية أصلاً.

وأعلن المنظمون أن 1,5 مليار دولار إضافية ستكون مخصصة لتكاليف التشغيل المتعلقة بالتأجيل، مع 900 مليون دولار مخصصة للإنفاق على تدابير مكافحة جائحة كورونا العام المقبل.

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