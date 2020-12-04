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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تدافع عن سرعة الترخيص للقاح كورونا

بريطانيا تدافع عن سرعة الترخيص للقاح كورونا

بريطانيا تدافع عن سرعة الترخيص للقاح كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:35

أكدت الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية الجمعة أن قرارها السريع بالترخيص لاستخدام لقاح فايزر/بايوننتيك ضد كوفيد-19 يستوفي كل معايير السلامة، بعد ورود انتقادات لسرعة آلية المصادقة عليه.

وبعدما كانت بريطانيا الثلاثاء أول دول الغرب في السماح ببدء التلقيح، قالت الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بيان "لا تتم الموافقة على أي لقاح في المملكة المتحدة إن لم يكن يحترم معايير السلامة والنوعية والفاعلية".

وأضافت أن "كل لقاح يكون موضع تجارب سريرية صارمة مطابقة للمعايير الدولية".

ورأى خبير الأمراض المعدية الأميركي أنطوني فاوتشي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، أن الوكالة البريطانية "تسرعت" في المصادقة على اللقاح، قبل أن يعود ويتراجع عن تصريحه هذا.

وقال فاوتشي مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية متحدثا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لدي ثقة كبيرة بما تفعله المملكة المتحدة علميا ومن وجهة نظر هيئة منظمة".

وأضاف "الإجراءات لدينا تستغرق وقتا أطول مقارنة بالمملكة المتحدة. وهذه حقيقة فحسب"، مؤكدا "لم أقصد التلميح إلى أي إهمال رغم أنه فُهم كذلك".

ورحب متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة بتبدل موقف فاوتشي مذكرا بأن الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها "عملت بأكبر معايير الصرامة على هذا اللقاح بدون إهمال أي جانب".

وقال المتحدث للصحافيين "كنا في غاية الوضوح بأن هذا اللقاح آمن، نظرا إلى المعايير الصارمة التي خضع لها في سياق تدقيق الوكالة الناظمة للأدوية به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مدوخ الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:42
وأين هي وزارة الصحة المغربية لتقول لنا ماهي ضمانات اللقاح الصيني؟؟؟؟ أين التواصل والمعلومة؟؟ أم نحن فءران تجارب للصين.
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6
2 - مسكيني براهيم الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:50
هذه السرعة و هذه الفاعالية و ردة الفعل ترجع الى الديموقراطية البريطانية العريقة المبنية على النظام البرلماني بحيث ان القرارات تأتي من البرلمان و الفرق البرلمانية و الوزير الاول دوما في البرلمان لمناقشة القوانين و للاقناع و الدفاع عن مشاريعه القانونية و بهذا تعتبر بريطانيا مهد الديموقراطية و لهذا السبب ايضا صوت الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوربي الغير ديموقراطي و الذي يصدر قرارات غير ديموقراطية من طرف موظفين في بروكسيل غير منتخبين و لا يراقبهم احد مما يعد خرقا لابسط قاعدة ديموقراطية...بالاضافة الى وجود انظمة تتدعي الديموقراطية و هي بيعدة عنها مثل الانظمة الرئاسية الفردية الاحادية العمودية الفوقية القهرية بحيث يبقى الرئيس في قصره محاطا بمستشارين لا احد يعرفهم و يقرر لوحده من قصر الرئاسة البعيد عن مراقبة البرلمان او الشعب و تراه يصدر قرارات فوقية غير شعبية غير ديموقراطية و البرلمان مغيب لا يصلح سوى للتصفيق على امور ثانوية الخ
بريطانيا اليوم تتمتع بالاستقلالية و تقرر مصيرها بعيدا عن منظومة هلامية مبهمة متصارعة تقودها اوليغرشية غير منتخبة كليا و هي اليوم حرة سريعة الرد و الحل
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2
3 - مواطن من المغرب الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:55
بريطانيا العظمى اختارت أكثر اللقاحات مصداقية ووافقت عليه ومع ذلك يُقال لها تسرعتِ.. والمغرب الذي سبقهم باختيار لقاح الصين لا أحد قدم له النصح. وكأن لسان حالهم يقول لنجعل من المغاربة فئران تجارب.
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5
4 - nimiro1 الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:02
أكبر مجرم هو هاد فاوتشي، جميع تدخلات ديالو فيها نحس و سلبيات لأنه أصلا العقل المضبر لهاد الجائحة. يقول الله تعالى، بسم الله الرحمان الرحيم { ‏وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏ } صدق الله العظيم
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5 - mousss الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:15
يقول المثل: لا زربة على صلاح وفي التاني السلامة .تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص ...واخيرا وقت ما جا الخير ينفع ..الله يحفظنا جميعا ويجعل في قدره اللطف امين
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