24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناهضة العنف ضد النساء
- تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020
- الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد تركيا
- فنانون يتبرعون بالدم
- إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات في ميدلت
وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)
شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)
احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)
غياب التدابير الاحترازية يزيد مخاطر نقل اللحوم داخل الدار البيضاء (5.00)
- عصيد: النظام التربوي المغربي يصنع المسلمين بـ"العنف والترهيب" - (123)
- إغلاق المساجد ومراكز العبادة في فرنسا يثيرُ انقساما وسط المسلمين - (98)
- الراحل ديستان .. رئيس فرنسي كرِه الجزائر وشجع "نوويّ المغرب" - (47)
- "متضررون" من مباراة توظيف المتعاقدين يلوحون باللجوء للقضاء - (47)
- التفاصيل الكاملة لتفكيك "كتيبة أنصار الخلافة" الإرهابية بمدينة تطوان - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة طبيب داخل مصعد تشعل غضب التونسيين
عمت مشاعر الغضب والحزن في تونس اليوم الجمعة عقب حادث مأساوي تسبب في مقتل طبيب شاب في مصعد آلي معطب، في فاجعة تضاف الى سلسلة من الكوارث جراء التقصير.
واستيقظ التونسيون على الفاجعة التي وقعت في مستشفى جندوبة شمال غرب البلاد عندما استخدم الطبيب الشاب المتخصص في الجراحة بدر الدين العلوي مصعد آلي لكنه هوى به الى القاع دون أن يتفطن الى أنه معطوب.
وبحسب رواية العاملين في المستشفى فإن المصعد معطب منذ سنوات. وزاد هذا من غضب قطاعات واسعة من التونسيين الذين كالوا الشتائم للحكومة والمسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الطبيب الشاب أحمد الغرايري على صفحته بموقع فيسبوك "إنها الدولة التي تقتل أولادها".
ونفذ طلبة كليات الطب والأطباء الشباب إضرابا وطنيا حضوريا في مستشفيات البلاد اليوم. وطالبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بإقالة وزير الصحة ومدير المستشفى والمدير الجهوي للصحة وتوجيه تهمة القتل اليهم بسبب التقصير.
وهذه أحدث فاجعة يشهدها قطاع الصحة العمومية المتهالك في تونس بعد كارثة وفيات الرضع في مستشفى الأطفال بالعاصمة في مارس 2019 بسبب تعفن جرثومي.
ولم تفض التحقيقات في الكارثة حتى اليوم الى نتائج واضحة أو إدانات قضائية.