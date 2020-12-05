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الرئيسية | خارج الحدود | مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق بسبب جنازة شاب

مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق بسبب جنازة شاب

مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق بسبب جنازة شاب
هسبريس ـ متابعة
السبت 05 دجنبر 2020 - 12:48

خرق مئات الفلسطينيين، السبت، قرار منع التجول المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد للمشاركة في جنازة فتى قتل برصاص الجيش الاسرائيلي، الجمعة، خلال تظاهرات وقعت في قرية المغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

أطلق المشاركون في الجنازة الذين حمل عدد منهم صورا للفتى علي أيمن أبو عليا، هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وشارك مئات في الجنازة التي جرت وسط مدينة رام الله رغم قرار السلطة الفلسطينية إغلاق الضفة الغربية يومي الجمعة والسبت.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء الجمعة أن علي أيمن ابو عليا (13 عاما) توفي بعد وقت من إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة فرانس برس أن الفتى علي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة في قرية المغير كان أهلها يحتجون على مصادرة أراض لهم من قبل مستوطنين.

غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن "مثيري شغب" حاولوا إغلاق طريق حدودية، "والقوات الأمنية منعتهم من قطع الطريق وردت بوسائل مكافحة الشغب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فاسي مغترب السبت 05 دجنبر 2020 - 12:58
لم تعد تهمنا اخبار فلسطين ولا الفلسطينيين ككل، قضيتنا الأولى هي صحرائنا، والتانية هي العيش الكريم والمساوات وووووو.... وبعد نقدرو نفكرو ففلسطين، الله يرحم موتى المسلمين أجمعين.
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-21
2 - عقلاني السبت 05 دجنبر 2020 - 13:00
كنا نسمع شحال هادي كل يوم مقتل 60 70، الآن أظن أن إسرائيل مابقاتش كاتستعمل الرصاص و تقتل.
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-15
3 - مغربي السبت 05 دجنبر 2020 - 13:07
قضيتي الأولى الصحراء المغربية ، لا تهمني أخبار من لا يدعم وحدة المغرب الترابية . عندنا قضايا أهم من فلسطين ..
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-11
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