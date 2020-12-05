24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج
- سخط تجار السوق المركزي
- إصدار فكري جديد يخوض في "فجر الدولة العلوية"
- المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد
- وفاة نائب الوكيل العام بـ"كوفيد19" تخيم على "استئنافية البيضاء"
الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج (5.00)
بنشعبون يرفض اتهامات المعارضة: "الحكومة صادقة مع المغاربة" (1.00)
- أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعم المواقف الانفصالية لجبهة البوليساريو - (212)
- قلة المراحيض في المغرب .. خلل فادح يهدم هرم الحاجيات الإنسانية - (50)
- المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد - (40)
- هولندا تتجاوز "خلافات ثنائية" وتدعم سيادة المغرب على الصحراء - (40)
- أزولاي يدخل لائحة أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة مصرية تفصل فنانا أساء للإسلام والمسيحية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، فى حكم تاريخى لأول مرة فى تاريخ الفن المصرى ، بتوقيع عقوبة الفصل لفنان أول بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة بتهمة الإساء للديانتين الإسلامية والمسيحية.
وبدأت الوقائع ، حسبما أفاد موقع "بوابة الاهرام" الإليكتروني اليوم السبت ، فى عام 2017، بقيام الفنان السابق بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت اسم "ألم المعلم يعلم" تضمنت ألفاظا وعبارات تنطوى على ازدراء الدين الإسلامي والدين المسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول الإنسانية (محمد صلى الله عليه وسلم) بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى (عليه السلام)، والسيدة مريم البتول.
وكشفت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الفنان أحمد ماهر والفنان أحمد الكحلاوى أبطال العرض المسرحى "البيت الكبير" تقدما بشكواهما إلى رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ضد الطاعن عضو الفرقة الغنائية، الذى يعمل ممثلا فى العرض المسرحى "البيت الكبير" بسبب التجاوزات المسيئة الصادرة منه، التى وصلت إلى ازدراء الأديان والهجوم على شخص النبى محمد، طالبين استبعاده من المشاركة فى العمل المسرحى المذكور.
وتقدم 26 فنانا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية بعد ذلك بشكوى مماثلة عن ذات الموضوع إلى نقيب المهن التمثيلية ضد الطاعن باعتباره عضوا بالنقابة لما ارتكبه من ازدراء الأديان.
وقالت المحكمة إن الدستور كفل للمواطنين حرية إبداء الرأى والفكر سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير والنشر مثل التمثيل والموسيقى والرسم والنحت وغيرها من ضروب الإبداع الإنسانى الذى كفله الدستور أيضاً سواء كان فنياً أو أدبياً على أن يكون ذلك في إطار ما ينظمه القانون وتجيزه الأخلاق ويسمح به العرف السائد في البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أضفى حماية واجبة للأديان السماوية فجعل ازدراء الأديان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، لافتة إلى أن تقرير الفحص العلمى المعد من مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة التابعة للأزهر الشريف أكد بأن المسرحية تشتمل على مخالفات شرعية وتحث على الفتنة الطائفية وتتضمن ازدراء للإسلام مما يتعين بتره من وظيفته بالفصل من الخدمة خاصة وأنه سبق توقيع الجزاء عليه بخصم 15 يوما من راتبه لخروجه عن النص والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الإنسان ماخصوش اتعدا على الناس العاديين وهاد الناس مشاو بعيد بالإساءة الى خير خلق الله محمد خير من وطئ الثرى الذي سيرته كلها عطرة.
عذرا يا رسول الله فإنهم لا يعرفونك.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.