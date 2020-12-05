24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج
- سخط تجار السوق المركزي
- إصدار فكري جديد يخوض في "فجر الدولة العلوية"
- المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد
- وفاة نائب الوكيل العام بـ"كوفيد19" تخيم على "استئنافية البيضاء"
الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج (5.00)
بنشعبون يرفض اتهامات المعارضة: "الحكومة صادقة مع المغاربة" (1.00)
- أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعم المواقف الانفصالية لجبهة البوليساريو - (212)
- قلة المراحيض في المغرب .. خلل فادح يهدم هرم الحاجيات الإنسانية - (50)
- المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد - (40)
- هولندا تتجاوز "خلافات ثنائية" وتدعم سيادة المغرب على الصحراء - (40)
- أزولاي يدخل لائحة أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كلفة مسار تعافي لبنان تصل إلى 2.5 مليارات دولار
يحتاج لبنان أكثر من 2,5 مليار دولار لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروّع، وفق ما أعلنت عنه مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، خلال إطلاق إطار عمل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لمدة 18 شهراً.
وقالت الجهات المانحة الثلاث، التي عقدت مؤتمراً صحافياً في مقر الأمم المتحدة في بيروت، تزامناً مع مرور أربعة أشهر على الانفجار، إن "قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى".
وأضافت أن "تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تُقدّر بملياري دولار".
وتسبّب انفجار المرفأ في 4 غشت في مقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.
وعزت السلطات الانفجار الذي سبقه حريق إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية. وتحقّق السلطات في ملابسات وأسباب الانفجار، وأوقفت حتى الآن 25 شخصاً، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
ويتبع الإطار الذي يمتد 18 شهراً مسارين متوازيين؛ يتمحور الأول على التعافي الاجتماعي والاقتصادي "الذي يلبي الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار". ويتعلّق المسار الثاني بالإصلاح وإعادة الإعمار، ويركز على "الإصلاحات الأساسية لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي".
ومن بين "الإصلاحات الجوهرية"، طالبت الأطراف المانحة بـ"تحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، وأعمال التدقيق المحاسبي الجنائي للبنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وفرض ضوابط على حركة رأس المال، وتوحيد أسعار الصرف".
ونبّهت إلى أنّ "الدعم الدولي لأولويات إعادة الإعمار المحددة في هذا الإطار، سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق تقدم يتسم بالمصداقية في الإصلاحات".
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، تزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية وتضاؤل احتياط العملات الأجنبية في المصرف المركزي، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من نصف السكان، والبطالة. وجاء تفشي وباء كوفيد-19 ثم انفجار المرفأ، ليفاقم الوضع سوءاً.
ورجّح البنك الدولي، الثلاثاء، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد بنسبة 19,2 في المئة العام 2020، بعد انكماشه بنسبة 6,7 في المئة العام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى "معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة".