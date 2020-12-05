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الرئيسية | خارج الحدود | "وحشية الشرطة" تجمع غاضبين في شوارع باريس

"وحشية الشرطة" تجمع غاضبين في شوارع باريس

"وحشية الشرطة" تجمع غاضبين في شوارع باريس
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 دجنبر 2020 - 19:25

انضمت حشود كبيرة لمظاهرة في باريس، اليوم السبت، احتجاجا على وحشية الشرطة وعلى قانون أمني مقترح مثير للجدل.

بدأت المظاهرة عند "بورت دي ليلا"، شرق العاصمة الفرنسية، فيما تجمعت مجموعات من الشباب وممثلي النقابات العمالية بغرض التوجه إلى القصر الجمهوري.

وردد المتظاهرون شعارات تشمل "كفى ماكرون" و "القانون الأمني لا لا. الضمان الاجتماعي نعم نعم"، في أعقاب دعوة مجموعة من النقابات العمالية وصحفيين ومنظمات حقوقية إلى تنظيم المظاهرة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من مظاهرة مماثلة عبر البلاد جذبت نحو 130 ألفا بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. وقال المنظمون إن العدد اقترب من 500 ألف.

وتأتي مسيرة اليوم بعد أيام من إعلان الحكومة الفرنسية عن أنها سوف تراجع المادة 24 المثيرة للجدل من قانون الأمن المقترح؛ والذي من شأنه تقويض الحق في التقاط تسجيلات مصورة لرجال الشرطة.

ويطالب النشطاء بحذف هذا البند بالكامل. وتشتمل مسودة القانون أيضا على عدد من الإجراءات المثيرة للجدل مثل توسيع المراقبة بالكاميرات من جانب الشرطة خلال المظاهرات وبالاستعانة بطائرات مسيرة.

وتقول الحكومة الفرنسية، ردا على المنتقدين، إن القانون المقترح سوف يحمي الشرطة بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن الشرطة اعتقلت 22 شخصا خلال مظاهرة باريس، بينما أظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية فرنسية اشتعال النيران في سيارات وتضرر واجهات عدة متاجر، وشوهدت شاحنة تحترق في أحد الشوارع، وخيمت سحابة كثيفة من الدخان الأسود في السماء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - لهويشري عبدالصادق السبت 05 دجنبر 2020 - 19:36
المادة 24 تنص على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم و ماكرون وعدهم بمراجعتها.
ماذا عن المغرب
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2 - FENANE السبت 05 دجنبر 2020 - 19:50
هذه فرنسا تستيقض من جديد على وقع الاحتجاجات داخل العاصمة باريس وخارجها ،متذ ان تولى الرئاسة لم يغمض له جفن الماسوني المتطرف الحاقد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،هذه ذبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تثأر منه حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر ونتمنى من الدول العربية الإسلامية أن تستفيد وتأخد الدروس و العبر لانها أشعلت الربيع العربي وقدمت له العزاء
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