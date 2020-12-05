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كُتّاب وآراء
وزير خارجية السعودية يتوقع قرب حل "أزمة قطر"
أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن الأزمة الخليجية المتعلقة بالخلاف مع قطر ستحل قريبا، وبشكل نهائي، مؤكدا أن شركاء المملكة على الخط نفسه.
وشدد المسؤول السعودي، في تصريح لـ"فرانس بريس" على هامش مؤتمر حوار المنامة في العاصمة البحرينية، أن هنا تعاونا كاملا مع شركاء السعودية فيما يتعلق بهذه العملية، مؤكدا أن هناك احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما واصل المسؤول الدبلوماسي نفسه مضيفا أن "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي الذي سيرضي جميع الأطراف، والمفاوضات جارية بشأن مصالحة أوسع".
وبخصوص الملف الإيراني، شدد الأمير فيصل بن فرحان على وجوب التشاور مع دول الخليج بشكل كامل في حال أُعيد إحياء الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران.
وقال: "بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل، وأن يتم التشاور بشكل كامل مع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث، فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران".