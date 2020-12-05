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الرئيسية | خارج الحدود | وزير خارجية السعودية يتوقع قرب حل "أزمة قطر"

وزير خارجية السعودية يتوقع قرب حل "أزمة قطر"

وزير خارجية السعودية يتوقع قرب حل "أزمة قطر"
هسبريس من الرباط
السبت 05 دجنبر 2020 - 17:35

أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن الأزمة الخليجية المتعلقة بالخلاف مع قطر ستحل قريبا، وبشكل نهائي، مؤكدا أن شركاء المملكة على الخط نفسه.

وشدد المسؤول السعودي، في تصريح لـ"فرانس بريس" على هامش مؤتمر حوار المنامة في العاصمة البحرينية، أن هنا تعاونا كاملا مع شركاء السعودية فيما يتعلق بهذه العملية، مؤكدا أن هناك احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما واصل المسؤول الدبلوماسي نفسه مضيفا أن "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي الذي سيرضي جميع الأطراف، والمفاوضات جارية بشأن مصالحة أوسع".

وبخصوص الملف الإيراني، شدد الأمير فيصل بن فرحان على وجوب التشاور مع دول الخليج بشكل كامل في حال أُعيد إحياء الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران.

وقال: "بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل، وأن يتم التشاور بشكل كامل مع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث، فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Amaghrabi السبت 05 دجنبر 2020 - 17:51
صراحة انا اتمنى من قلبي ان تعود العلاقة القطرية مع دول الخليج السعودية والامارات والكويت والبحرين لان فيها راحة للدبلوماسية المغربية بحيث لا يمكن ان تعادي قطر بسبب اخواننا الاخرين مما يجعل علاقتنا مع الاخرين تتصف بالبرودة في بعض الاحيان واعتقد ان دول الخليج كلها ثرية وليس هناك سبب للمعاداة وبالتالي فالجلس الخليجي بدولة قطر يحقق لها كمجموعة مزيدا من القوة ومزيدا من النجاحات واتمنى ان تعود العلاقة بينهم كما كانت وان يحترم بعضهم البعض اذا كان هناك خلافات في بعض المبادرات من هنا وهناك.فالعلاقة المغربية مع دول الخليج ضرورية لانها تاريخية مبنية على الاخوة الصادقة وبالتالي يجب بذل الجهود للمحافظة عليها
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2 - بنعبدالسلام السبت 05 دجنبر 2020 - 17:52
أزمة الخليج مصطنعة ، والذين أصطنعوها هم من سيحلها قبل انتهاء ولايتهم. الذين اصطنعوها هم الولايات المتحدة وسيتم حلها قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض. الأزمة اصطنعها ترامب ولذلك لم تقبل دول الخليج أية وساطة من أي جهة كانت ،بأمر من ترامب. لقد تدخل الجميع كوسطاء منهم الكويت والمغرب وتركيا وغيرهم فتم رفض وساطتهم جميعا . الآن ، وبمجرد الكلام عن وساطة أميريكا ، بمراقبة الكويت ذرءا للرماد في العيون ، بدأ مَنْ كانوا متصلبين بالأمس ،وخاصة السعودية، بالترحيب والموافقة. المسبقة. لقد افتضح أمر المنافقين الجبناء.
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3 - Momo السبت 05 دجنبر 2020 - 17:53
نتمنى من الله العلي القدير ان يلم شمل الاخوة العرب المسلمين الخليجيين و تعم المحبة و الامان ما بين الدول العربية كافة،و نطلب من الله ان يهدي جارتنا الى الطريق المستقيم.
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