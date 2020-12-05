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الرئيسية | خارج الحدود | "دعوات إلى انقلاب عسكري" تثير الهلع في إسبانيا

"دعوات إلى انقلاب عسكري" تثير الهلع في إسبانيا

"دعوات إلى انقلاب عسكري" تثير الهلع في إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 دجنبر 2020 - 20:30

أقدمت مجموعة من ضباط الجيش الإسباني المتقاعدين على الدعوة إلى انقلاب ضد مؤسسات البلاد، مخلفة حالة من الصدمة وأثارت دعوات للملك فيليبي السادس للتدخل ووضع حد لمثل هذه التحركات.

وقال إنيكو أنديوزا، رئيس حزب العمال الاشتراكي الإسباني، حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم السبت: "أن تحيط نفسك بالصمت ليس نموذجا جيدا ولا بأفضل طريقة لحل وضع خطير للغاية".

وكانت تعليقات أنديوزا موجهة إلى الملك فيليب السادس الذي تلقى، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، رسالة من بعض المحرضين الذين ينشطون في الغالب على الإنترنت حتى الآن، وقد قدمت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز بلاغات إلى الادعاء العام.

وقالت المسؤولة الحكومية إن الدعوات إلى حمل السلاح، التي تم تداولها عبر تطبيق "واتسآب" وأفادت بتداولها قناة "آر تي في اي"، "تدعو إلى القلق، خاصة في ظل وضع سياسي معقد وحالات طوارئ وجائحة وأزمة اقتصادية".

وقالت وزيرة الدفاع إن أنشطة ما يقرب من 70 ضابطا سابقا في القوات الجوية يمكن أن تكون سببا لتوجيه اتهامات جنائية.

ويقول الضباط في رسالتهم إلى الملك إن الحكومة تتلقى الدعم من أشخاص لهم صلات بالإرهابيين والانفصاليين، مما يشكل تهديدا لوحدة إسبانيا.

وتظهر أجزاء من الرسائل، التي عرضت صورها قناة "آر تي في اي" وغيرها من القنوات، إهانات تستهدف سانشيز والنائب الثاني لرئيس الوزراء بابلو إغليسياس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي قح السبت 05 دجنبر 2020 - 20:38
الانقلابات للدول المتخلفة فقط، اما الدول المتقدمة فتعرف قيمة الحوار.
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22
2 - amine السبت 05 دجنبر 2020 - 20:39
مستحيل أن يكون إنقلاب عسكري في الدول الديموقراطية و المتقدمة كإسبانيا
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10
3 - كمال المنصوري السبت 05 دجنبر 2020 - 20:39
المغرب خاصو يجمع راسو.
القصر و الحكومة خاصهم يديرو شي حاجا باش ينقدو البلاد، راه الشعب وصلات ليه للعظم في ظل الفساد و الظلم الإجتماعي و الفقر و الجمعيات الداعية للحرية و الفساد و الزنى و الشذوذ...كل هذه الأشياء تجعل الشعب يمشي على صفيح ساخن قد ينفجر في أي لحظة.
قد تنتقل العدوى للمغرب لا سمح الله.
أرجوا إنقاذ البلاد قبل فوات الاوان.
هذه صرخة مواطن ضعيف مُستَضعَف
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51
4 - محمد محمد البقاش السبت 05 دجنبر 2020 - 20:41
الخبر خطير للغاية لأن له صلة بالمغرب، فالمغرب بدولته الموحدية والمرابطية قد كان هو صاحب الأندلس، أي صاحب إسبانيا والبرتغال، والانقلاب في إسبانيا سيؤثر قطعا على الضفة الجنوبية للأندلس والتي نقع نحن المغرابة فيها بالدرجة الأولى، فكيف يكون الوضع لو أن الأمر نفذ؟ كيف تكون حياة المغاربة مع الانقلابيين؟ هل هناك تصور؟ هل غابت عقلية المهدي المنجرة حتى تعطينا صورة على المستقبل؟
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3
5 - مستفيد السبت 05 دجنبر 2020 - 20:49
الأنقلاب سوفى يكون أحسن وأفضل بكثير من الحكومة الحالية الذي يديروها مثالي ومخنت
الأشخاص مثل گليسياس هل يحق أو يستق ان يكون رائس دوله
إذا واقع الأنقلاب في هذا البلاد على الأقل سوفى تكون هناك إسبانيا موحدة وسلطة واحد ومركزية
وسوفى يرتاحونا من كثرة كومونيدادبس والحكم اذاتي
وكثرة الحماقات الذي تدور في كل المناطق
سوفى يكون هناك حكم عسكري مثل ما كان في زمان فرانكو
وسوفى يطحن كل من عترض طريقه
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-21
6 - FENANE السبت 05 دجنبر 2020 - 20:51
انها تكيد لنا منذ الاستعمار على عهد فرانكو الذي زرع الفتنة بيننا وبين اخواننا الصحراويين المغرورين من طرف جينيرال الحزاءر ،انها فرصتنا لتطهير الاسبان من سبتة و مليلية المحتلتين ،فهي ظروف مواتية ام ؟ ننتظر الإنشقاقات في كاتالونيا و معظم الأقاليم الباسكية ،اللهم عجل بهذا الانقلاب العسكري و اظهر حقنا في مدننا المحتلة واامغتصبة .
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6
7 - أحمد أيوب غزلان السبت 05 دجنبر 2020 - 20:59
و ما موقف الإنقلابيين من مصالحنا
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2
8 - khalid52 السبت 05 دجنبر 2020 - 21:14
هذه الفرصة مواتية للمغرب لإسترجاع جزر الخالدات (جزر الكناري) و جزر الجعفرية، و أيضا سبتة و مليلية.
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2
9 - jam cheb السبت 05 دجنبر 2020 - 21:14
(وما موقف الإنقلابيين من مصالحنا) أحسنت هذا هو الجوهر هذه سياسة الغرب الموقف يبنى على المصلحة كذالك على المغرب أن يبني جميع مواقفه على مصلحته
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2
10 - محمد من الناظور السبت 05 دجنبر 2020 - 21:18
باذن ان الله ان يتححق هذا الحلم بالتوفيق ان اشاء لقادة ابانقلاب
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1
11 - كمال السبت 05 دجنبر 2020 - 21:29
الانفصاليون يحاولون القول أنهم يمكنهم القيام بانقلاب في اسبانيا هيهات تم هيهات ............
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